Les barrières linguistiques empêchent de nombreux Américains d’origine asiatique de bénéficier de bons soins de santé

Par Cara Murez Journaliste de la journée de la santé

MERCREDI 28 décembre 2022 (HealthDay News) – De nombreux adultes asiatiques américains et autochtones hawaïens / insulaires du Pacifique peuvent avoir des difficultés à accéder aux soins de santé et à l’assurance en raison des barrières linguistiques, indique une nouvelle analyse. Dans un nouveau rapport de l’Urban Institute et soutenu par la Fondation Robert Wood Johnson, les chercheurs ont constaté que plus de 30 % des personnes de ce groupe avaient une maîtrise limitée de l’anglais en 2019. Le taux était similaire à celui des adultes hispaniques, mais avec des taux plus variés. la communication des langues peut être plus difficile pour ce groupe. Alors que la plupart des adultes hispaniques aux États-Unis parlent espagnol, les adultes asiatiques américains et autochtones hawaïens / insulaires du Pacifique (AANHPI) dans les mêmes circonstances parlent une grande variété de langues et de dialectes. “Ces résultats montrent la nécessité d’une plus grande accessibilité linguistique pour ce groupe dans les établissements de soins de santé et lors de l’inscription et du renouvellement de la couverture d’assurance maladie – en particulier à l’expiration de certaines protections de couverture maladie liées à la pandémie”, a déclaré Jennifer Haley, associée de recherche principale au Institut urbain.

Haley a noté que la Commission consultative de la Maison Blanche sur les Américains d’origine asiatique, les Hawaïens autochtones et les insulaires du Pacifique envisageait des recommandations sur l’accessibilité pour les membres de cette communauté ayant une maîtrise limitée de l’anglais. “Malgré les stéréotypes selon lesquels certaines personnes de l’AANHPI sont une” minorité modèle “et ne sont pas désavantagées, de nombreux membres de cette communauté sont confrontés à plusieurs obstacles qui pourraient réduire leur accès à l’assurance maladie”, a déclaré Haley dans un communiqué de presse de Robert Wood Johnson. D’autres résultats incluent que 15% des adultes américains d’origine asiatique vivent dans un ménage dans lequel tous les membres âgés de 14 ans et plus déclarent une maîtrise limitée de l’anglais. Les taux de maîtrise limitée de l’anglais varient selon les différents sous-groupes de l’AANHPI. Par exemple, ces taux sont d’environ 12 % pour les adultes autochtones hawaïens/insulaires du Pacifique, mais beaucoup plus élevés, à 40 %, pour les adultes chinois, bangladais, vietnamiens, népalais et birmans. Ceux qui ont une maîtrise limitée de l’anglais sont plus susceptibles de ne pas être citoyens américains et d’avoir des revenus inférieurs, moins d’éducation et des taux d’assurance plus élevés que ceux qui maîtrisent l’anglais, selon l’analyse.