Les barrages du Hezbollah infligent de lourds dégâts dans le nord d’Israël

Un cri momentané laisse présager une explosion déchirante, suivie d’un panache d’épaisses fumées noires. Des trous de la taille d’un réfrigérateur marquent l’endroit où les missiles antichar du Hezbollah comme celui-ci ont frappé le long de la frontière nord d’Israël.

Le groupe militant libanais Hezbollah échange des tirs transfrontaliers quasi quotidiens avec l’armée israélienne depuis que l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre a déclenché la guerre à Gaza.

Les militants soutenus par l’Iran ont lancé des milliers de roquettes, de mortiers, de missiles antichar et de drones d’attaque sur le nord d’Israël.

Les échanges de tirs ont tué au moins 11 civils et 14 soldats en Israël, selon l’armée.

Au moins 429 personnes ont été tuées au Liban, pour la plupart des militants mais aussi au moins 82 civils, selon un bilan de l’AFP.

– Évaluation des dégâts –

Les barrages ont porté un coup dur aux villes et villages israéliens proches de la frontière, évacués depuis plus de six mois. Ils ont également servi d’avertissement quant aux destructions bien plus importantes qui seraient provoquées par une guerre à grande échelle.

L’organisme du ministère israélien de la Défense chargé de la reconstruction des communautés du nord a déclaré avoir reçu 930 rapports faisant état de dégâts — environ un tiers d’entre eux sont classés comme modérés à critiques — la grande majorité d’entre eux étant infligés à des bâtiments résidentiels.

Des centaines de cas supplémentaires n’ont toujours pas été évalués dans des villes comme Arab al-Aramsheh, Menara et Metula, car elles sont considérées comme trop dangereuses pour que les inspecteurs puissent y entrer.

Le rapport ne cite pas d’estimation du coût, mais un haut responsable de la défense qui s’est entretenu avec l’AFP sous couvert d’anonymat a déclaré que la reconstruction dans les zones les plus durement touchées pourrait prendre des mois à un an.

Au kibboutz Menara, environ 30 pour cent des bâtiments ont subi des dommages importants, a indiqué le responsable.

Au moins 26 pour cent des dégâts signalés ont été causés par les troupes israéliennes qui se sont retranchées dans les villes et villages évacués le long de la frontière de 120 kilomètres (75 milles), selon le rapport de la Direction de l’Horizon Nord.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle « regrette tout dommage causé aux biens des résidents » et qu’elle s’efforce de minimiser les dégâts autant que possible.

– ‘C’est ma terre’ –

Les communautés les plus vulnérables ont été évacuées immédiatement après le déclenchement des hostilités, déplaçant quelque 60 000 civils. L’accès à ceux-ci est restreint par l’armée israélienne.

Mais les journalistes de l’AFP ont pu se rendre à Shtula, un village de 300 habitants situé à la frontière et qui compte 44 cas enregistrés de dégâts modérés à critiques.

Bien que la maison de son voisin ait été touchée directement et que des missiles aient touché plusieurs autres bâtiments voisins faisant face au Liban, Ora Hatan, 60 ans, est l’une des rares habitants à être restée.

« Un missile antichar a survolé le poulailler et est entré directement dans la maison », a déclaré Hatan, désignant la propriété d’un voisin.

« Un coup direct. Heureusement, personne n’était à la maison. »

Même après plus de sept mois de bombardements intenses, Hatan ne veut pas partir.

« C’est ma maison. C’est ma terre. C’est mon pays. Où irais-je ? Pourquoi devrais-je y aller ? » » a-t-elle déclaré à l’AFP depuis son balcon surplombant le village libanais de Raymeh, à deux kilomètres de là.

– ‘Trouver une solution’ –

Alors que la guerre se poursuit et que les attaques du Hezbollah ne montrent aucun signe de relâchement, les habitants du nord se lassent de ce que beaucoup considèrent comme des paroles et peu d’action.

Pendant des mois, le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré qu’Israël rétablirait la sécurité – diplomatiquement ou militairement. Les deux camps se sont livrés une guerre dévastatrice en 2006.

La Treizième chaîne israélienne a rapporté que le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, a déclaré mercredi aux législateurs que « le cabinet n’a défini aucun objectif clair concernant le nord – ni dates, ni cibles, ni buts stratégiques ».

Un sondage publié jeudi par la chaîne publique israélienne a montré que 46 pour cent des personnes interrogées soutiennent une action militaire au Liban, tandis que 29 pour cent s’y opposent.

Jeudi, quelques centaines de militants ont organisé un camp de protestation pour exiger une action urgente pour rétablir la sécurité et permettre aux résidents déplacés de retourner chez eux dans le nord.

L’un des organisateurs, Nisan Zeevi, vit dans le kibboutz Kfar Giladi et fait partie de son équipe d’intervention d’urgence.

De l’autre côté de la vallée, une tour fortifiée de sept étages surplombe les kibboutzim de la vallée en contrebas, qui ont été fréquemment la cible de frappes de drones et de missiles.

Une maison du kibboutz voisin présente un trou béant où une frappe de missile a tué une femme et son fils en janvier.

Zeevi a déclaré que le camp visait « à exprimer notre protestation au gouvernement israélien et au monde jusqu’à ce qu’ils trouvent une solution à la grave situation sécuritaire ».

ibz/mca/kir