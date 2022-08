Les barrages de roquettes du Jihad islamique palestinien sur Israël remontent aux “tentacules régionales de l’Iran”, selon des experts

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Selon les meilleurs experts militaires, le principal État parrain du terrorisme au monde, la République islamique d’Iran, est à l’origine du tir de plus de 600 roquettes du Jihad islamique palestinien sur des communautés en Israël ce week-end.

Brick. Le général (res.) Amir Avivi, ancien commandant adjoint de la division de Gaza des Forces de défense israéliennes, a déclaré à Fox News Digital qu’il y a “plus qu’une légère possibilité que l’Iran ait ordonné [PIJ attacks] ou il a été soutenu par l’Iran.”

Israël a lancé vendredi une mission préventive – l’opération Breaking Dawn – pour empêcher « le JIP de tirer des missiles antichars depuis le nord de Gaza vers Israël », a déclaré Avivi.

Avivi a souligné l’importance de relier les points entre le régime iranien et ses mandataires dans la région. “Ce n’est pas un hasard si le JIP [attacks] alors que le secrétaire général du JIP, Ziyad al-Nakhalah, rencontrait [the Islamic Republic’s President Ebrahim] Raïsi en Iran.”

DES OFFICIELS IRANIENS DISCUTENT OUVERTEMENT DE LA CAPACITÉ DU PAYS À FABRIQUER UNE ARME NUCLÉAIRE

Raisi, qui a été sanctionné par l’administration Trump pour son rôle dans le massacre de dissidents et de manifestants iraniens, a déclaré à propos de la violence actuelle qu’Israël a “une fois de plus montré sa nature occupante et agressive au monde”.

Le major-général Hossein Salami, chef du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, a été cité par le site Sepah News comme ayant déclaré samedi : “Aujourd’hui, toutes les capacités djihadistes antisionistes sont sur les lieux dans une formation unie travaillant pour libérer Jérusalem. et défendre les droits du peuple palestinien.”

L’administration Trump a désigné le CGRI comme une organisation terroriste étrangère. Le CGRI et ses milices au Moyen-Orient sont responsables du meurtre de plus de 600 militaires américains.

Avivi a déclaré qu’il voyait un lien entre la position agressive de l’Iran lors des pourparlers nucléaires à Vienne ; les déclarations hostiles du chef du régime pro-iranien du Hezbollah, Hassan Nasrallah, contre un accord maritime libano-israélien ; et le chauvinisme du JIP.

“C’est une indication des tentacules régionales de l’Iran et de leur dangerosité et de la façon dont ils peuvent déstabiliser la région. Israël doit rester fort et résolu pour dissuader l’avancée de l’Iran”, a déclaré Avivi.

Les administrations républicaines et démocrates ont toutes deux classé le régime iranien comme le pire État parrain du terrorisme au monde.

OFFICIEL DU DÉPARTEMENT D’ÉTAT : L’ACCORD DE COOPÉRATION DE L’IRAN AVEC LA CHINE “N’EST DÉFINITIVEMENT PAS BON POUR LA RÉGION”

“Alors que les négociations nucléaires se déroulaient à Vienne, le chef du JIP rencontrait le président iranien, le chef du CGRI et d’autres à Téhéran, prenant des ordres pour des attaques terroristes contre Israël”, a déclaré le colonel (à la retraite) Richard Kemp, qui commandait les troupes britanniques en Afghanistan, a déclaré à Fox News Digital. “Le JIP est un mandataire iranien et est financé par l’Iran à hauteur de centaines de millions de dollars. Au lieu de discuter de l’allégement des sanctions et de la normalisation avec l’Iran, l’Occident devrait faire tout ce qu’il peut pour couper les flux de trésorerie à tous ses mandataires terroristes. .”

Si, comme le souhaite la Maison Blanche Biden, un nouvel accord sur le nucléaire est conclu, l’administration devrait, selon les médias, verser plus de 100 milliards de dollars à la République islamique dans le cadre de l’allégement des sanctions en échange de restrictions temporaires sur le programme nucléaire iranien.

L’État théocratique a déclaré la semaine dernière qu’il pouvait développer des armes atomiques.

Kemp a poursuivi : « Le scandale des négociations avec l’Iran se résume au fait que le représentant de la Russie, qui attaque l’Ukraine tout en menaçant le monde d’une attaque nucléaire, et le représentant de l’Iran, dont le mandataire attaque violemment Israël, ont été rencontrer les Britanniques, l’UE et d’autres puissances mondiales, avec l’approbation des États-Unis, comme si rien de tout cela ne se produisait. Un tel comportement immoral pourrait être excusable si ces négociations pouvaient conduire à la prévention de la capacité nucléaire de l’Iran. Mais même dans le meilleur des cas, ils ne peuvent que parvenir à au contraire : préparer le terrain pour que l’Iran devienne un État légitime doté de l’arme nucléaire tout en permettant une agression terroriste iranienne dans toute la région. »

“La prise de décision du JIP a changé et s’est écartée des règles d’engagement”, a déclaré Avivi, qui est le PDG du Forum de défense et de sécurité d’Israël. “Tsahal n’a vraiment rien fait de différent. Tsahal a [long] procédé à des arrestations [of terrorists] en Judée de Samarie.”

Sur la base des renseignements de Tsahal, le Jihad islamique a dévié des règles d’engagement standard parce qu’il était sur le point de tirer des missiles antichars sur Israël. “C’était la première fois que le JIP prévoyait d’agir [in reaction] à quelque chose qui s’est passé en Judée-Samarie », une référence à l’arrestation par Israël du chef du Jihad islamique en Cisjordanie lundi dernier.

L’ancien commandant britannique, Kemp, a déclaré que l’attaque d’Israël pour assommer la direction du JIP était justifiée.

“Israël n’avait pas d’autre choix que de lancer une frappe préventive contre le JIP pour empêcher une attaque meurtrière imminente contre des civils israéliens. Leur opération militaire initiale et les frappes qui ont suivi pour arrêter les tirs de roquettes terroristes étaient légales, nécessaires et proportionnées. Israël opère dans le respect du droit international à tous fois, alors que chaque lancement de roquette par le JIP est un double crime de guerre, attaquant derrière des boucliers humains et tirant sans discernement sur des civils », a déclaré Kemp.

Tsahal a tweeté samedi des séquences vidéo montrant des ratés de missiles du JIP dans une zone civile palestinienne de la bande de Gaza. “Regardez ce lancement raté de roquettes qui a tué des enfants à Gaza”, a écrit Tsahal. “Ce barrage de roquettes a été tiré par l’organisation terroriste du Jihad islamique à Gaza la nuit dernière. fusée dans le cercle rouge ratés, tuant des civils palestiniens – y compris des enfants – à Jabaliya, dans le nord de Gaza. »

La bande de Gaza est contrôlée par le Hamas, que les États-Unis et l’Union européenne ont qualifié d’organisation terroriste. De même, les États-Unis et l’UE classent le JIP comme une entité terroriste. Le principal partenaire stratégique de l’Iran au Liban, le Hezbollah, est également une organisation terroriste désignée par les États-Unis.

VOYAGE DE PELOSI À TAIWAN : L’IRAN ET LA SYRIE REJOIGNENT LA LISTE DES PAYS CONDAMNANT LA VISITE CONTROVERSÉE

Les roquettes du JIP dimanche ont fait retentir des sirènes d’avertissement pour la première fois dans la série de violences en cours dans la capitale d’Israël, Jérusalem.

Le gouvernement israélien a déclaré que 450 à 470 roquettes tirées par le JIP sont entrées en Israël et que 120 ont échoué dans leur mission et se sont écrasées dans la bande de Gaza.

Le système sophistiqué de défense antimissile Iron Dome d’Israël a intercepté 97% des roquettes du JIP se dirigeant vers des centres de population civile.

Selon le Conseil régional d’Eshkol, un missile du JIP a frappé une maison dans une communauté sous sa juridiction près du sud de la bande de Gaza. La famille se trouvait alors dans un abri anti-aérien.