Dans une économie essentiellement agricole comme l’Inde, les agriculteurs ont toujours eu besoin d’une assistance continue de ressources et d’un entretien supplémentaire de celles-ci. Le district de Khunti de Jharkhand a connu au cours des dernières décennies beaucoup de déforestation et cela a entraîné d’énormes dommages à l’environnement malgré un nombre important de plans d’eau de petite et moyenne taille pour les cultures.

Les méthodes de conservation de l’eau des gouvernements ont également eu peu de succès, mais la situation a commencé à s’améliorer après l’introduction d’un concept simple mais innovant de barrages de contrôle à faible coût ou Bori Bandhs, comme on les appelle localement.

Une idée originale d’Ajay Sharma, le fondateur de l’ONG Sewa Welfare Society, les barrages ont été lancés en 2018 et deux ans plus tard, ils ont réussi à résoudre de manière significative le problème de la pénurie d’eau et ont également aidé les agriculteurs à économiser l’eau pour leurs cultures, aidant au moins 8000 ryots dans 70 villages du district, un rapport de La meilleure Inde m’a dit.

le Bori Bandhs sont un concept très simple. Les entrepreneurs, tout en fournissant du ciment, laissent souvent des sacs de jute et les mêmes sacs ont été réutilisés après les avoir remplis de sable ou de terre et utilisés pour faire des remblais. Ils sont généralement fabriqués sur de petits ruisseaux et autres plans d’eau et mesurent généralement 30 pieds de large, les sacs de jute remplis de sable et de terre étant placés les uns sur les autres et adjacents pour arrêter l’écoulement de l’eau. Avec le sol ou le sable, l’herbe parvient également à resserrer l’emprise du barrage. Ils durent plus longtemps et nécessitent peu de travaux de réparation au fil des ans.

L’idée d’une communauté est primordiale dans un village et Sharma aurait réussi à l’utiliser pour aider les villageois à s’aider eux-mêmes. Emprunter à leur propre concept de Madait, qui impliquait des habitants de se rassembler pour partager un repas ensemble après un résultat positif, il a réuni les villageois pour célébrer le succès de la construction du remblai.

Le voyage n’a pas été facile. Ce qui a commencé avec l’espoir de financer la cause à seulement Rs 2000 a lentement commencé à se répandre et l’argent qui a été collecté a continué à acheter des produits d’épicerie pour ceux qui construisaient les barrages. Ce n’était pas un chemin facile, mais Shama a finalement réussi à convaincre certains habitants de construire 5 Bori Bandhs dans le bloc de Tapkara pendant les mois d’été 2018. Cela a contribué à économiser l’eau de pluie pendant la mousson et cela a inspiré plusieurs autres habitants des villages voisins à se porter volontaires pour faire de même pour leurs champs et leurs plans d’eau locaux.

Les villageois ont construit 118 barrages en 2019 mais l’année dernière, en raison de la situation pandémique, ils n’ont pu en construire que 40 Bori Bandhs.

Les villageois ont énormément récolté des bori bandhs car après la première récolte, grâce à l’eau stockée, les agriculteurs peuvent rester engagés dans l’agriculture et ainsi augmenter la production agricole, ce qui les aide financièrement plutôt que d’être au chômage. Auparavant, là où ils ne cultivaient que des cultures traditionnelles comme le paddy, le blé et la moutarde, ils sont maintenant en mesure de cultiver davantage de cultures telles que le maïs, la pastèque et d’autres légumes.

Les efforts de Sharma ont également attiré l’attention du ministère de l’Union Jal Shakti qui lui a décerné un prix d’excellence et lui a également valu des critiques élogieuses de la part de l’administration du district local pour ses efforts continus pour améliorer la vie des villageois.