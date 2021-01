Une nouvelle pétition demande que Zara Holland de Love Island soit emprisonnée après avoir enfreint les règles strictes en matière de coronavirus à la Barbade.

La page Change.org demande que Elliott Love, 25 ans et petit ami, soit puni après avoir été arrêté à l’aéroport alors qu’il tentait de fuir la nation insulaire après son résultat de test positif.

Signé par plus de 300 personnes, il déclare: «Ils ont agi avec un niveau d’égoïsme et de droit qui supplie la croyance.

« Ils ont sapé l’énorme quantité de travail qui avait été fait par le gouvernement et le peuple de la Barbade pour supprimer la transmission communautaire et ils n’ont pas seulement risqué les moyens de subsistance des Bajans, ils ont risqué leur vie. »







(Image: zaraholland / Instagram)



Et il a continué à appeler Zara et Elliott à faire face aux peines les plus strictes: «Si une seule personne meurt à la suite de leurs actions égoïstes et lâches, elles devraient être accusées de meurtre.

« Quoi qu’il en soit, nous croyons fermement qu’ils devraient recevoir une peine privative de liberté, que ce soit à la Barbade ou au Royaume-Uni, pour avoir mis en danger gratuitement la vie de centaines de milliers de personnes. »

Pour sa part, Zara s’est excusée de ne pas avoir respecté les règles strictes des coronavirus, qualifiant ses actions de « confusion massive ».

Par l’intermédiaire d’un représentant de sa famille, elle a publié une déclaration à Barbados Today, qualifiant les événements de « malentendu », après avoir été libérée d’une base militaire devenue centre de quarantaine Covid sur l’île.

Elle a déclaré: « Je souhaite d’abord m’excuser auprès de tout le pays de la Barbade pour ce qui a été une confusion et un malentendu massifs lors de mon dernier séjour. »







(Image: Hull Daily Mail / SWNS.com)



La star de télé-réalité a déclaré qu’elle «travaillait en étroite collaboration» avec les autorités après avoir été placée en garde à vue à l’aéroport le 29 décembre.

L’ancienne Mlle Zara, qui avait été testée négative pour le virus, a été libérée du centre de quarantaine lorsqu’elle a reçu un deuxième résultat de test négatif.

Elliott est resté au centre, où il doit rester pendant au moins six jours et jusqu’à ce qu’il puisse fournir deux résultats de test négatifs, selon les règles barbadiennes.

Les deux auraient coupé leurs brassards rouges positifs pour le coronavirus et auraient fui leur hôtel Sugar Bay à 300 £ par nuit après le résultat du test d’Elliott. Ils ont été arrêtés par des fonctionnaires à l’aéroport, avant de prendre leur vol de retour.

Ceux qui enfreignent les lois Covid sur l’île risquent une amende de 18 000 £ ou une éventuelle peine de prison.