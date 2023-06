Les baptistes du Sud refusent de laisser l’église Saddleback revenir dans la dénomination des femmes pasteurs

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – La Convention baptiste du Sud a refusé d’accueillir à nouveau l’église Saddleback dans son giron, rejetant un appel de la méga-église californienne concernant son éviction en février pour avoir des femmes pasteurs.

Les représentants de l’église baptiste du sud lors de leur réunion annuelle ici ont également rejeté un appel similaire d’une petite église, Fern Creek Baptist de Louisville, Kentucky, qui est dirigée par une femme pasteur.

Les résultats des votes de mardi ont été annoncés mercredi matin le jour de la clôture de la réunion annuelle de deux jours ici de la plus grande dénomination protestante du pays, dont la déclaration de foi affirme que seuls des hommes qualifiés peuvent servir de pasteurs.

Saddleback était la deuxième plus grande congrégation de la dénomination et, jusqu’à récemment, était largement présentée comme une réussite au milieu d’un déclin plus important des membres baptistes du Sud.

Avec le vote de 9 437 contre 1 212, les délégués ont rejeté un appel de Rick Warren, le pasteur fondateur à la retraite de Saddleback et auteur du phénomène à succès, « The Purpose Driven Life ». Warren avait exhorté les baptistes à accepter de ne pas être d’accord « afin de partager une mission commune ».

Les représentants de l’Église ont également voté 9 700 contre 806 pour rejeter un appel d’une plus petite congrégation, l’église baptiste Fern Creek de Louisville, Kentucky, qui a eu une femme pasteur pendant trois décennies mais a fait l’objet d’un examen approfondi cette année.

Warren et la révérende Linda Barnes Popham, pasteur de Fern Creek, ont lancé leurs derniers appels aux baptistes du Sud ici mardi lors de la réunion annuelle de la dénomination.

En février, le comité exécutif de la Southern Baptist Convention a voté pour évincer les deux congrégations, ainsi que trois autres qui ont choisi de ne pas faire appel, pour avoir des femmes pasteurs.

Toutes les églises baptistes sont indépendantes, donc la convention ne peut pas leur dire quoi faire, mais elle peut décider quelles églises ne sont « pas en coopération amicale », le verbiage officiel pour une expulsion. La déclaration de foi officielle du SBC indique que la fonction de pasteur est réservée aux hommes qualifiés, mais on pense que c’est la première fois que la convention expulse des églises à ce sujet.

