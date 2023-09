Les baptistes du Sud expulsent l’église alors que le pasteur défend le visage noir et les caricatures autochtones : NPR

basculer la légende Clause Scott/The Daily Advertiser via AP

La Southern Baptist Convention a évincé une église de l’Oklahoma dont le pasteur a défendu sa performance au visage noir lors d’un événement religieux et son imitation d’une femme amérindienne lors d’un autre.

Le comité exécutif de la plus grande confession protestante du pays a voté mardi que l’église baptiste Matoaka d’Ochelata « soit considérée comme n’étant pas en coopération amicale avec la convention » – la terminologie officielle pour une expulsion.

Le pasteur de l’église, Sherman Jaquess, vêtu de noir pour un événement de la Saint-Valentin à l’église en 2017, au cours duquel il prétendait se faire passer pour le regretté chanteur de soul Ray Charles. Jaquess portait un maquillage foncé pour le visage, une grande perruque afro et des lunettes noires et souriait largement pendant qu’il chantait un duo. Certains dans la foule peuvent être entendus rire pendant la vidéo du spectacle.

La vidéo a été mise en lumière plus tôt cette année par un activiste communautaire de Tulsa, Marq Lewis.

Une autre photo Facebook, publiée par l’Examiner-Enterprise de Bartlesville, a également fait surface, montrant Jaquess habillé en femme amérindienne lors d’une soirée « Cowboys et Indiens » dans un camp religieux. La photo montre un homme habillé en cow-boy, tenant un faux pistolet à Jaquess en plaisantant tandis qu’un garçon habillé en cowboy est debout, les poings levés à côté de lui.

Dans une publication sur Facebook plus tôt cette année, Lewis a écrit : « Il n’a pas seulement imité Ray Charles, il a déformé les caractéristiques et la culture des Afro-Américains et aussi des Amérindiens avec sa caricature offensante de Pocahontas. Les Amérindiens sont non seulement différents, mais inférieurs. »

Jaquess n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail.

Lewis a salué l’action du Comité exécutif.

« Pour qu’il (Jaquess) ne s’excuse pas et redouble d’efforts, j’ai pensé que c’était un pasteur qui devait être dénoncé », a déclaré Lewis dans une interview. « Je suis reconnaissant que l’organisation baptiste du Sud ait dit : ‘Nous ne voulons rien avoir à voir avec ça.' »

Les performances du Blackface remontent aux spectacles de ménestrels des années 1800, dans lesquels les artistes assombrissaient leurs visages pour créer des caricatures fanatiques des Noirs.

Jaquess a défendu ses actions lorsqu’elles ont été révélées, affirmant qu’il rendait hommage à Ray Charles et qu’il n’avait pas « un os raciste dans mon corps », selon l’Examiner-Enterprise.

Jaquess, qui a fait campagne contre les spectacles de dragsters publics, a déclaré dans un sermon publié sur Facebook que « s’habiller comme Pocahontas » n’était pas un spectacle de drag parce que ce n’était pas sexuel. Les artistes de drag sont généralement décrits comme des artistes qui s’habillent et agissent comme un sexe différent.

Dans le sermon, Jaquess a déclaré qu’il avait « du sang Cherokee en moi mais je me suis maquillé en marron… J’essayais de ressembler à une femme amérindienne ». Il a reconnu dans le sermon que plusieurs personnes quittaient l’église au milieu de la controverse.

Étant donné que les églises baptistes du Sud sont indépendantes, la convention ne peut pas dire à une église quoi faire ni qui avoir comme pasteur, mais elle peut évincer une église de ses membres.

La confession conservatrice a expulsé des églises ces dernières années pour diverses raisons, notamment la Saddleback Church, la méga-église californienne évincée plus tôt cette année parce qu’elle avait des femmes pasteurs. La constitution du SBC stipule qu’une Église ne peut être considérée comme coopérant amicalement que si, entre autres choses, elle « n’agit pas pour affirmer, approuver ou approuver un comportement discriminatoire sur la base de l’appartenance ethnique ».

Toute église a le droit de faire appel de sa révocation lors de l’assemblée annuelle plénière du SBC. Lors de l’assemblée annuelle de cette année, les délégués ont ratifié à une écrasante majorité l’éviction de Saddleback et de deux autres églises par le comité.

En 2018 et 2022, le Comité exécutif a évincé une église de Géorgie et une congrégation du New Jersey en raison d’inquiétudes concernant des comportements discriminatoires présumés.

D’autres raisons d’éviction incluent l’incapacité à lutter contre les abus sexuels et à agir pour « approuver le comportement homosexuel ».

Par ailleurs, le comité a connu son troisième revers de leadership en quelques mois lorsque la nomination prévue d’un président par intérim a échoué.

Le pasteur à la retraite du Kentucky, Dan Summerlin, qui avait été recommandé par les dirigeants du comité, a retiré sa candidature, affirmant mardi qu’il n’aurait pas le temps pour ce travail s’il s’occupait de sa femme pendant son traitement contre le cancer.

Le comité se réunissait pour la première fois depuis que son président par intérim, le pasteur du Tennessee Willie McLaurin, a démissionné en août après qu’il ait été révélé qu’il avait falsifié ses diplômes sur son curriculum vitae. McLaurin était le principal candidat au poste de président permanent après que le comité n’ait pas réussi à approuver la nomination de son ancien président, Jared Wellman, au poste de président en mai.

Le comité a déclaré mardi dans un communiqué que, sur la base d’une enquête interne, il avait conclu que « McLaurin s’était engagé dans une fraude à la fois académique et professionnelle ». Mais il a indiqué qu’aucune preuve n’avait été trouvée « d’actes répréhensibles ou de préjudice financier direct pour le comité exécutif ». Il n’a pas été précisé.

« Bien que le comité exécutif reconnaisse les dommages collatéraux, à la réputation et l’impact financier indirect résultant des fausses déclarations de McLaurin, le comité exécutif n’envisage pas d’engager des poursuites judiciaires contre McLaurin pour le moment », a-t-il déclaré.

Jonathan Howe, qui assurait l’intérim en tant que vice-président, conservera ce rôle, selon le comité.

Le travail du directeur général consiste à diriger les affaires quotidiennes du comité, qui agit au nom du congrès lorsque son assemblée annuelle n’est pas en session. L’ancien président permanent, Ronnie Floyd, a démissionné dans un contexte de troubles liés à la gestion par le comité exécutif d’une enquête indépendante sur la manière dont le comité avait traité les rapports d’abus sexuels.

Dans un contexte de restrictions financières, le comité a récemment supprimé cinq postes à temps plein et deux postes de sous-traitants.