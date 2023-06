Les baptistes du Sud expulsent 2 églises dirigées par des femmes pasteurs – NBC Los Angeles

La Southern Baptist Convention a refusé d’accueillir à nouveau l’église Saddleback dans son giron, rejetant un appel de la méga-église californienne concernant son éviction en février pour avoir des femmes pasteurs.

Les représentants de l’église baptiste du sud lors de leur réunion annuelle ici ont également rejeté un appel similaire d’une petite église, Fern Creek Baptist de Louisville, Kentucky, qui est dirigée par une femme pasteur.

Les résultats des votes de mardi ont été annoncés mercredi matin le jour de la clôture de la réunion annuelle de deux jours ici de la plus grande dénomination protestante du pays, dont la déclaration de foi affirme que seuls des hommes qualifiés peuvent servir de pasteurs.

La salle de congrès remplie d’environ 12 000 baptistes du Sud était silencieuse après l’annonce, semblant avoir écouté l’exhortation précédente du président de la SBC, Bart Barber, à faire preuve de retenue.

« Je sais qu’il y a parfois des églises où les gens se retrouvent dans un divorce biblique », a-t-il déclaré. « Mais nous n’organisons pas de fêtes de divorce à l’église. Et quels que soient ces résultats, je vous le demande, comportez-vous comme des chrétiens.

Saddleback était la deuxième plus grande congrégation de la dénomination et, jusqu’à récemment, était largement présentée comme une réussite au milieu d’un déclin plus important des membres baptistes du Sud.

Avec le vote de 9 437 contre 1 212, les délégués ont rejeté un appel de Rick Warren, le pasteur fondateur à la retraite de Saddleback et auteur du phénomène à succès, « The Purpose Driven Life ». Warren avait exhorté les baptistes à accepter de ne pas être d’accord « afin de partager une mission commune ».

« Les messagers ont voté pour la conformité et l’uniformité plutôt que pour l’unité. La seule façon d’avoir l’unité est d’aimer la diversité. Nous avons fait cet effort en sachant que nous n’allions pas gagner », a déclaré Warren lors d’une conférence de presse après l’annonce des résultats.

Les représentants de l’Église ont également voté 9 700 contre 806 pour rejeter un appel d’une plus petite congrégation, l’église baptiste Fern Creek de Louisville, Kentucky, qui a eu une femme pasteur pendant trois décennies mais a fait l’objet d’un examen approfondi cette année.

Warren et la révérende Linda Barnes Popham, pasteur de Fern Creek, ont lancé leurs derniers appels aux baptistes du Sud ici mardi lors de la réunion annuelle de la dénomination.

Warren est un baptiste du Sud depuis toujours, et l’église qu’il a fondée a été retirée de la dénomination était quelque chose à laquelle il ne s’attendait peut-être pas, même s’il a repoussé les limites depuis plusieurs années maintenant, a déclaré Scott Thumma, professeur de sociologie de la religion et directeur du Institut Hartford pour la recherche sur la religion.

« Il est assez clair (d’après son discours de mardi) que Warren ne pensait pas que le SBC allait rétablir Saddleback », a-t-il déclaré. «Mais, il a eu une plate-forme pour dire ce que signifie être baptiste, ce que dit l’Écriture au sujet des femmes dans le ministère, que les baptistes du Sud sont sous une grande tente et ce que cela signifie d’exclure toute congrégation. Tout cela est probablement plus symbolique.

Suite aux résultats du vote, Warren a publié une critique de la direction du SBC qui a contribué à l’éjection de Saddleback.

«Il y a des gens qui veulent ramener le SBC aux années 1950, lorsque les hommes blancs régnaient en maître et que la place de la femme était à la maison. Il y en a d’autres qui veulent le ramener 500 ans en arrière à l’époque de la Réforme », a-t-il déclaré. « Je dis que nous devons ramener l’église au premier siècle. L’église à sa naissance était l’église à son meilleur.

En février, le comité exécutif de la Southern Baptist Convention a voté pour évincer les deux congrégations, ainsi que trois autres qui ont choisi de ne pas faire appel, pour avoir des femmes pasteurs.

Toutes les églises baptistes sont indépendantes, donc la convention ne peut pas leur dire quoi faire, mais elle peut décider quelles églises ne sont « pas en coopération amicale », le verbiage officiel pour une expulsion. La déclaration de foi officielle du SBC indique que la fonction de pasteur est réservée aux hommes qualifiés, mais on pense que c’est la première fois que la convention expulse des églises à ce sujet.

___

Bharat a rapporté de Los Angeles.