Les baptistes du Sud élisent le pasteur de l’Alabama Ed Litton à la présidence

NASHVILLE – Des milliers de baptistes du Sud ont élu le pasteur de l’Alabama Ed Litton – le seul candidat qui, selon certains, peut empêcher davantage de départs de pasteurs et d’églises minoritaires de la dénomination – pour servir de prochain président de leur réseau d’églises évangéliques conservatrices.

Litton a remporté le premier rôle de la Southern Baptist Convention lors d’un second tour mardi à Nashville. Il a battu le pasteur géorgien Mike Stone.

La convention, qui est divisée sur l’orientation future de la convention, a besoin d’un rassembleur, a déclaré le pasteur de Louisiane Fred Luter Jr., qui a nommé le pasteur de la Redemption Church à Saraland, en Alabama.

« Ed est particulièrement qualifié pour le faire », a déclaré Luter, ancien président de la convention et premier leader noir à assumer ce rôle.

« À un moment où les dirigeants afro-américains baptistes du sud conservateurs remettent en question leur lien avec la convention, Ed a montré de manière unique son engagement en faveur de la réconciliation raciale. »

Luter a déclaré que Litton apporte un cœur compatissant et berger à la crise des abus sexuels dans l’église et est le pasteur dont la convention a besoin maintenant.

« Nous ne sommes plus au coude à coude, mais face à face et comme nous sommes tellement habitués à nous battre, nous ne combattons plus un ennemi sur le champ de bataille, nous combattons maintenant nos frères dans les casernes », a déclaré Luter. . « Baptistes du Sud, il est temps de sortir de la caserne. »

Les conservateurs théologiques contrôlent la convention aujourd’hui.

Mais certains craignent qu’il y ait une dérive vers la gauche au sein du réseau évangélique des églises. Ce groupe – dont certains se mobilisent autour d’images de pirates et d’un slogan « prenez le bateau » – appelle à une correction de cap en accord avec la prise de contrôle conservatrice qui a commencé en 1979, lorsque les dirigeants ont évincé les baptistes du Sud théologiquement libéraux et modérés de la convention. direction et séminaires.

D’autres ne sont pas d’accord, affirmant que cette faction fait pression pour un fondamentalisme et qu’elle pourrait chasser les pasteurs et les églises minoritaires de la dénomination. Plusieurs pasteurs noirs ont déjà quitté la convention depuis sa dernière réunion en 2019.

Ce désaccord s’est joué dans l’élection du prochain président de la convention, un poste avec des pouvoirs d’influence et de nomination capables de façonner l’avenir de la dénomination – même s’il faut plus d’une élection pour changer la direction de la convention.

Bien que le nombre de membres ait régulièrement diminué depuis plus d’une décennie, les plus de 14 millions de membres de la Southern Baptist Convention, basée à Nashville, en font la plus grande dénomination protestante des États-Unis.

Les baptistes du Sud sont influents au sein du christianisme américain et sont souvent au centre du débat sur la foi, la culture et la politique sur la place publique.

Comme à l’approche de l’assemblée annuelle, le concours pour le prochain président était controversé. À tel point que le leader baptiste du Sud, Rolland Slade, président du comité exécutif de la convention, a prié pour qu’il n’y ait pas de grande scission, mais les églises craignaient de partir quel que soit le résultat des élections.

Quatre hommes ont été nommés mardi lors de la réunion annuelle: Litton, Stone, le directeur exécutif et trésorier de la Northwest Baptist Convention Randy Adams et le président du Southern Baptist Theological Seminary R. Albert Mohler Jr.

Plus de 15 000 messagers, représentants de plus de 47 000 églises baptistes du Sud, ont été enregistrés au moment de l’élection du président. Plus de 14 000 bulletins de vote ont été déposés lors du premier concours à quatre. Aucun des candidats n’a reçu suffisamment de voix pour remporter le premier poste de la convention.

Le pasteur du Tennessee Dean Haun a nommé Stone, le pasteur de l’église Emmanuel Baptist à Blackshear, en Géorgie.

Stone était le choix présidentiel du Conservateur Baptist Network. Le nouveau groupe, qui perçoit une dérive vers la gauche de la convention, a été lancé en février 2020. L’une des principales priorités du groupe est de pousser la convention à rejeter la théorie critique de la race.

« Nous avons besoin d’un champion qui ira au combat en croyant en l’autorité et en la suffisance des Écritures. Le pasteur Mike sert une église qui est résolument conservatrice, complètement complémentaire et incontestablement ouverte aux hommes et aux femmes de toutes les ethnies », a déclaré Haun.

« Son message est basé sur la prédication explicative de la parole de Dieu et non sur des théories laïques ou des outils analytiques. »

Les baptistes du sud poussés pour leur choix préféré

Avant la réunion annuelle, plusieurs baptistes du Sud ont approuvé leur candidat préféré. À certains égards, cela a pris des allures de campagne politique. Certains voulaient que le rôle revienne à un pasteur au lieu d’un chef d’entité.

Ed Stetzer a écrit une chronique dans Christianisme aujourd’hui disant que la convention est à la croisée des chemins et que Litton est la personne dont elle a besoin dans le rôle de leadership. « Je choisis un pasteur qui a fait ses preuves en s’engageant dans le travail acharné de la réconciliation raciale », a écrit Stetzer.

Mardi matin, le Conservative Baptist Network a organisé un petit-déjeuner dans un hôtel à proximité du Music City Center. La plupart des 1 200 sièges de la salle étaient occupés.

Rod Martin, qui fait également partie du conseil directeur du réseau et du comité exécutif du congrès, a exhorté les personnes présentes à se présenter à l’assemblée annuelle aujourd’hui et à rester toute la journée, car plusieurs votes clés sont attendus tout au long.

« Vous allez être dans cette pièce toute la journée. M’avez-vous entendu? Toute la journée », a déclaré Martin. « Vous avez des votes critiques jusqu’au coup de marteau de clôture aujourd’hui. Ne partez pas. Ne partez pas. Ne partez pas. Nous devons vous avoir. Si vous avez des amis qui ne sont pas dans ce groupe, assurez-vous qu’ils sont là aussi. Nous ne pouvons pas nous passer de vous. Point final. Vous devez être là. Vous devez vous tenir debout.

Après le vote, Stone a félicité Litton.

« Mes prières et félicitations vont au pasteur Ed Litton alors que les Southern Baptists continuent de servir nos églises et nos communautés », a déclaré Stone.

Convention face aux problèmes de race, abus sexuels

En règle générale, le président de la convention remplit deux mandats d’un an. Mais le président le plus récent, le pasteur de Caroline du Nord JD Greear, a passé une troisième année inattendue en raison de la pandémie, ce qui a incité les dirigeants baptistes du Sud à annuler le rassemblement de 2020. Greear a dirigé la convention au milieu d’une crise d’abus sexuels, d’un calcul racial et d’une division politique.

Certaines de ces préoccupations et d’autres ont dominé les discussions alors que les baptistes du Sud se réunissent à Nashville cette semaine. La réunion d’affaires confessionnelle officielle de deux jours a commencé mardi et a été précédée d’une conférence sur les missions et d’événements annexes.

Dans son discours d’adieu, Greear a plongé directement au cœur des tensions de la convention, notamment la crise des abus sexuels, le rôle des femmes dans l’église et la théorie critique de la race.

Les baptistes du Sud ont répudié le libéralisme, a déclaré Greear, mais maintenant ils ne doivent pas tomber dans le pharisisme. Les Pharisiens étaient un groupe juif à l’époque de Jésus décrit dans la Bible comme s’en tenant trop à la tradition.

« À quoi cela ressemble-t-il aujourd’hui? Cela se produit lorsque nous prenons un évangile non essentiel comme une préférence culturelle ou stylistique … ou notre calcul politique et nous lui donnons un poids divin », a déclaré Greear. « Croire en la suffisance des Écritures signifie en partie ne pas attacher une autorité divine à quelque chose à moins qu’il n’y ait un chapitre et un verset. »

Greear a répété des thèmes qu’il avait abordés auparavant, tels que l’unité et la concentration sur la mission centrale des baptistes du Sud en tant que chrétiens.

« Qui sommes nous? Quelle est la partie la plus importante de notre nom ? Du sud? ou baptiste ? Qui sommes nous? Sommes-nous des baptistes du Sud ou sommes-nous de grands baptistes de commission ? » dit Greear.

« Que ce soit un moment déterminant sur lequel les générations futures regarderont en arrière et diront, c’est là qu’elles ont déterminé que l’Évangile était trop précieux et la grande commission trop urgente pour laisser quoi que ce soit se mettre sur son chemin », a-t-il déclaré. « Si nous allons être en guerre, soyons en guerre contre les principautés et les puissances qui empêchent la proclamation de l’Évangile. »

