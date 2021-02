Les baptistes du Sud divisés sur la politique, la race et la politique LGBTQ

Les divisions sur la race, la politique, le sexe et les questions LGBTQ agitent la plus grande dénomination protestante d’Amérique, la Southern Baptist Convention, avant une réunion de son comité exécutif la semaine prochaine.

À l’ordre du jour se trouvent deux points reflétant ces divisions: Une recommandation qu’une église de Kennesaw, en Géorgie, soit évincée de la SBC parce qu’elle a accepté des personnes LGBTQ dans sa congrégation, contrevenant à la doctrine baptiste du Sud; et un rapport d’un groupe de travail du comité exécutif critiquant le leader très respecté de la branche politique publique de la SBC, le révérend Russell Moore. Parmi les griefs contre Moore: sa critique ouverte de Donald Trump lors de la campagne électorale de Trump en 2016 et de sa présidence.

Jim Conrad, le pasteur de l’église baptiste de Towne View à Kennesaw, a déclaré qu’il était en paix avec la probabilité que son église soit «exclue» par le comité exécutif lors de sa réunion de lundi et mardi.

Mais Conrad voit des défis plus larges pour le SBC car ses positions sur diverses questions sensibles sont remises en question de l’intérieur et de l’extérieur.

«Le problème auquel le SBC est actuellement confronté est le suivant: pour travailler avec eux, vous devez être en accord avec eux sur chaque point. Neuf sur 10 ne vous permettront pas de vous en sortir », a déclaré Conrad. «C’est juste dommage. Ils vont se limiter quant à savoir qui est capable de les travailler.

Certains des sujets les plus instables auxquels le SBC est confronté ne sont pas à l’ordre du jour du comité exécutif, mais ont alimenté des articles de blog passionnés et des échanges sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Parmi les enjeux:

– Certains pasteurs noirs ont quitté la SBC et d’autres expriment leur consternation face aux déclarations des six présidents de séminaire de la SBC – tous blancs – limitant la manière dont le sujet du racisme systémique peut être enseigné dans leurs écoles.

– Plusieurs éminents conservateurs de la SBC, citant la doctrine de l’église qui interdit aux femmes d’être pasteurs, se sont demandé pourquoi le North American Mission Board de la dénomination a soutenu quelques églises où les femmes détiennent des titres tels que pasteur d’enfants et pasteur enseignant. Le conseil dit qu’il cherche à persuader ces églises de changer ces titres.

– Les dirigeants continuent de susciter des critiques de la part des victimes d’abus sexuels liés à l’église au sujet des promesses faites en 2019 pour lutter contre ce problème. Les militants disent que les enquêtes liées aux abus sexuels devraient être traitées par des experts indépendants, et non par le comité de vérification des pouvoirs de la SBC.

Moore est président de la Commission d’éthique et de liberté religieuse de la SBC, ou ERLC, depuis 2013. Bien que résolument conservateur sur des questions telles que l’avortement et le mariage homosexuel, il a gagné un public en dehors de la SBC avec ses discours et ses écrits, y compris ses critiques Trump, condamnation du nationalisme chrétien et soutien à une politique d’immigration plus accueillante.

Après l’assaut du Capitole américain le 6 janvier par les partisans de Trump, Moore a écrit sur son blog: «Cette semaine, nous avons assisté à une insurrection de terroristes nationaux, incitée et fomentée par le président des États-Unis. S’il était membre du Congrès, a écrit Moore, il voterait pour destituer Trump même si cela lui coûtait son siège.

Le rapport du groupe de travail sur Moore n’exige pas son éviction, mais l’exhorte, ainsi que les autres dirigeants de l’ERLC, à s’abstenir de s’opposer à des candidats spécifiques à des fonctions politiques et à limiter leurs commentaires publics aux positions déjà établies dans la doctrine et les résolutions du SBC.

Le révérend Mike Stone, le président du groupe de travail, a déclaré que l’ERLC sous la direction de Moore a été une «source importante de division» mettant en péril les contributions au SBC de ses 47 000 églises affiliées.

Moore, qui a refusé de commenter publiquement le rapport, conservera probablement son poste, du moins à court terme.

Conrad, cependant, s’attend à ce que son église soit évincée, sur la base d’une lettre qu’il a reçue le 8 février du comité d’accréditation affirmant que Towne View Baptist «n’est pas en coopération amicale» avec le SBC.

Towne View a commencé à accueillir des fidèles LGBTQ en octobre 2019 après qu’un couple de même sexe avec trois enfants adoptés ait demandé à Conrad s’ils pouvaient y assister, une décision qu’il défend comme la bonne chose à faire.

«L’alternative aurait été de dire:« Nous ne sommes probablement pas prêts pour cela », mais je ne pouvais pas le faire», a déclaré Conrad, pasteur là-bas depuis 1994.

Conrad a la possibilité de faire appel d’une expulsion, mais il envisage de s’affilier au moins temporairement à la Cooperative Baptist Fellowship, qui permet à ses églises de définir leurs propres politiques concernant l’inclusion des LGBTQ.

Conrad dit qu’environ 30% de sa congrégation – qui compte maintenant environ 125 – a quitté son église sur la question, forçant certaines compressions budgétaires, y compris une réduction de salaire pour Conrad.

« Mais nous avons eu des retours extrêmement positifs de la communauté », a-t-il dit. « Lettres, courriels, messages Facebook, appels téléphoniques – les gens racontent leur propre histoire de rejet par leur église et à quel point ils seraient reconnaissants de trouver un endroit où ils ‘De rien. »

L’exclusion la plus récente d’une église SBC a eu lieu il y a un an lorsque le comité exécutif a évincé l’église baptiste Ranchland Heights de Midland, au Texas, parce qu’elle employait un délinquant sexuel enregistré comme pasteur.

En 2019, les dirigeants de la SBC ont promis une action énergique contre les abus sexuels après des informations selon lesquelles des centaines de membres du clergé et de membres du personnel avaient été accusés d’inconduite au cours des 20 dernières années. Mais les critiques restent mécontents.

Susan Codone, professeure qui dirige le Center for Teaching & Learning de l’Université Mercer, était à la réunion nationale de la SBC en 2109 et a raconté son histoire de maltraitance à l’adolescence par le pasteur et pasteur de la jeunesse dans son église Southern Baptist en Alabama. Elle dit maintenant que le comité d’accréditation du SBC a échoué dans sa réponse aux allégations d’abus de la part des pasteurs et du personnel.

«Le président du comité, Mike Lawson, m’a dit qu’il était souvent préoccupé par la colère des pasteurs avec des décisions potentielles», a déclaré Codone par courrier électronique. «Son renversement de la victimisation est inacceptable car les membres du comité ne sont pas les victimes de cette bureaucratie – ceux qui déposent les rapports sont les vraies victimes.»

Lawson, dans des commentaires également relayés par courrier électronique, a déclaré que de nombreuses églises de la SBC mettaient en œuvre des politiques anti-abus, notamment des programmes de formation du personnel et de soutien aux victimes,

«Nous savons que dans certains cas, malgré nos meilleures intentions ou nos meilleurs désirs, nous sommes incapables de découvrir toutes les réponses, de guérir les blessures de ceux qui ont subi des dommages indicibles ou de restaurer la dignité prise par ceux qui occupent des postes de confiance», a-t-il écrit. .

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit le soutien de la dotation Lilly via The Conversation US. L’AP est seul responsable de ce contenu.