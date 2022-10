Les Banshees d’Inisherin : encore mieux si vous connaissez l’histoire irlandaise qui se cache derrière

Il ne faut pas un doctorat en histoire irlandaise — Dieu merci, puisque je n’en ai pas — pour savoir que Les Banshees d’Inisherin n’est pas simplement un conte délicieusement fou de loufoquerie irlandaise. C’est que, puisque l’écrivain et réalisateur Martin McDonagh (de À Bruges et Trois panneaux d’affichage à l’extérieur d’Ebbing, Missouri) est incapable de tourner une histoire ennuyeuse.

Mais il y a plus que ce qui est en surface. Les Banshees d’Inisherin joue comme une fable très drôle ou un conte folklorique, l’histoire de deux amis de toujours, Pádraic (Colin Farrell) et Colm (Brendan Gleeson). Les deux hommes vivent sur une île isolée au large de la côte irlandaise, qui est peu peuplée par une collection d’excentriques qui se connaissent depuis toujours et qui ne partiront probablement jamais. Le seul occupant qui aspire à quitter l’île est la sœur de Pádraic, Siobhán (Kerry Condon), qui est fatiguée à mort de tout le monde, en particulier des hommes, qui sont, comme elle le dit, “tous ennuyeux”.

Eh bien, peut-être pas tout ennuyeuse. Un jour au pub, leur repaire habituel de l’après-midi, Pádraic découvre que Colm n’est plus son ami. La raison de la rupture est insaisissable pour Pádraic, et même un peu insaisissable pour Colm, qui ne peut plus faire face à son ami. Mais lorsque Pádraic ne peut accepter la décision de Colm, Colm entreprend de clarifier ses intentions de la manière la plus désordonnée possible.

McDonagh (Irlandais, mais élevé à Londres) est un dramaturge dans l’âme et par le métier, et il prospère dans ce genre de configuration : un monde étroitement contrôlé de cinglés, une serre pour les querelles et les blagues internes et les petits bœufs et rancunes tenus si longtemps que les gens se souviennent à peine où ils ont commencé. Cela rend la narration extrêmement divertissante, et il est à son meilleur dans ce décor typiquement irlandais. Réunir Gleeson et Farrell, dont le couple impair a rendu la comédie policière gothique de À Bruges si inoubliable, était le bon choix. Ils sont fantastiques dans les rôles, Gleeson en tant que grincheux fatigué du monde et Farrell en tant que naïf à qui il semble manquer quelques vis.

Mais si vous ne détectez pas ce qui se passe en arrière-plan de Les Banshees d’Inisherin, puis il joue juste comme un conte étrange raconté tard dans la nuit autour de quelques pintes. Le film se développe vraiment lorsque vous regardez en arrière-plan.

Parce que juste en face, de l’autre côté de l’eau d’Inisherin, il y a des explosions visibles sur la côte. Les personnages les remarquent de temps en temps, pensant aux combats qui se déroulent là-bas, un conflit qu’ils espèrent et croient bientôt terminé. Peu importe, ça ne les touche pas ici sur l’île, où c’est la pause de Colm et Pádraic qui retient l’attention de tous.

Ces combats font vraisemblablement partie de la guerre civile irlandaise. Le film se déroule en 1923, à une époque où ce conflit faisait rage depuis près d’un an. Cela fait partie de la longue histoire de conflits et de violence en Irlande, principalement en raison de points de vue très différents sur la domination britannique de l’île. La guerre civile a commencé après la guerre d’indépendance irlandaise, qui a conduit à l’établissement de l’Irlande en tant qu’État libre qui continuerait néanmoins à faire partie du Commonwealth britannique (plus comme le Canada que l’Écosse, en d’autres termes). Certains qui avaient combattu pour l’indépendance avec l’ armée républicaine irlandaise ont soutenu le traité qui a créé l’État libre; d’autres s’y sont farouchement opposés, estimant que l’Irlande devait être totalement exempte de toute implication britannique.

Le résultat fut une guerre sanglante dans laquelle des hommes qui avaient combattu du même côté se combattaient désormais, de juin 1922 à mai 1923. Les Banshees d’Inisherin dans cet esprit, et vous pouvez commencer à voir ce que fait McDonagh. La rupture entre Colm et Pádraic fonctionne selon ses propres termes, mais c’est aussi un combat étonnamment violent entre des hommes qui sont fondamentalement frères, un combat qui a une logique et pourtant est déchirant précisément à cause de la profondeur de l’histoire entre eux. C’est le conflit dans le microcosme.

Les “banshees” du titre (et de la chanson que Colm compose tout au long) sont également importantes. Ils sont issus du folklore irlandais : des esprits féminins qui crient, gémissent et pleurent, signalant qu’un membre de la famille va bientôt mourir. Dans Les Banshees d’Inisherin, il n’y a pas de banshee littéral, mais il est clair que c’est le rôle que Mme McCormick, la vieille femme fumeuse de pipe que Pádraic évite comme la peste, joue dans le village. Ses sombres pressentiments suggèrent que la mort est à l’horizon – littéralement, à l’horizon qu’ils peuvent voir.

En fin de compte, les personnages pensent que le conflit d’en face semble s’atténuer, et il semble que le conflit sur Inisherin pourrait l’être aussi, de la manière la plus sombre. Mais ce dialogue est censé prendre une note d’ironie amère – ou peut-être la plus sombre de la comédie, qui sont les deux faces d’une même pièce en Irlande. Car on sait, 100 ans plus tard, que le conflit ne s’est pas apaisé en Irlande, même si une paix ténue s’est maintenue dans la République. De nombreux autres combats se dérouleraient, dont une grande partie en Irlande du Nord (qui fait maintenant partie du Royaume-Uni), en particulier pendant les Troubles, qui ont duré des années 1960 aux années 1990. Beaucoup plus de sang serait versé et les conflits diviseraient la société irlandaise pendant des générations.

C’est ce qui donne Les Banshees d’Inisherin — sans doute une comédie, et souvent très drôle — avec son épine dorsale tragique. Ami contre ami, frère contre frère, amour perdu et rancunes fissurant le tissu social ; tout est contenu dans cette petite fable. Et la banshee prédisant le destin se tient en arrière-plan, hurlant et pleurant tout cela.

Les Banshees d’Inisherin sort en salles le 21 octobre.