Les banquiers centraux doivent prendre des décisions difficiles – et parfois ils se trompent

Vous souvenez-vous de l’époque où les banquiers centraux nous disaient que l’inflation était « transitoire » ?

Tiff Macklem de la Banque du Canada et Jerome Powell de la Réserve fédérale ont tous deux utilisé toute leur autorité officielle et leur confiance pour nous assurer au début de la pandémie que les prix, tout en augmentant plus rapidement que les deux l’avaient espéré, cesseraient bientôt d’augmenter et que l’inflation diminuerait loin tout seul. Les hausses de taux n’étaient pas nécessaires.

Eh bien, alors que Macklem fait sa dernière annonce de taux de l’année mercredi, au milieu d’un avertissement de les prix des épiceries augmentent de 1 000 $ et les créanciers hypothécaires confrontés des “taux de déclenchement” pour couvrir la hausse des charges d’intérêt il semble inconcevable que les banquiers centraux renversé cette position “transitoire” il y a seulement un an.

Peut-être que l’une des parties les plus difficiles d’être un banquier central est de savoir que quoi que vous fassiez, cela pourrait être mal, mais vous devez toujours justifier vos actions pour assurer à tout le monde que vous avez les choses sous contrôle. Et avec des experts divisés sur ce que l’avenir nous réserve aujourd’hui, il y a toujours beaucoup de place pour l’erreur.

Effondrement sociétal majeur ?

Nouriel Roubini, qui avait prévu la récession de 2008, prédit que des taux élevés provoqueront une autre récession qui combinera le pire des années 1970 et 2000. Le fonds spéculatif Elliot prédit que des taux trop bas provoqueront une hyperinflation conduisant à un “effondrement sociétal majeur”.

Aucune de ces options ne sonne bien.

Bien que les prévisions canadiennes ne soient pas aussi extrêmes, ceux qui les soutiennent sont également divisés quant à savoir si l’inflation ou la récession sera la plus grande misère pour les propriétaires et les salariés.

Il y a quelques semaines à peine, on avait l’impression que les banquiers centraux marchaient sur la pointe des pieds vers une crête des taux d’intérêt, prêts à s’asseoir et à se féliciter du travail bien fait. Certains économistes s’en tiennent toujours à l’idée que la Banque du Canada ajoutera un autre quart de pour cent — 25 points de base dans le langage des banquiers — aux taux, puis fera une longue pause.

Mais d’autres ne sont pas si sûrs.

Certains craignent que de nouvelles hausses de taux ne conduisent à une récession, mais comme les experts prédisent une hausse des prix des produits alimentaires en 2023, l’inflation nuit également à l’économie en érodant le pouvoir d’achat des consommateurs. (Shutterstock)

“BMO demande un 50 [basis points] randonnée, avec 25 autres [basis points] prévu en janvier », a écrit Benjamin Reitzes dans le résumé financier hebdomadaire de BMO la semaine dernière. « Cela placerait le taux directeur à 4,5 % au début de 2023, avec des risques biaisés à un taux terminal encore plus élevé.

Et comme le Conference Board du Canada la modélisation économique sur la stagflation – croissance économique lente combinée à une inflation élevée – a montré ce ne sont pas seulement des taux d’intérêt élevés qui nuisent à une économie.

“Les résultats du modèle nous rappellent à quel point l’inflation peut être dévastatrice pour le côté réel de l’économie, car le pouvoir d’achat s’érode rapidement”, suggère le rapport.

Et bien que les points de vue des oracles économiques soient généralement rapidement oubliés, lorsqu’il s’agit de projections de la banque centrale, les critiques ont la mémoire longue.

Faible pendant longtemps

“Si vous avez une hypothèque ou si vous envisagez de faire un achat important, ou si vous êtes une entreprise et que vous envisagez de faire un investissement, vous pouvez être sûr que les taux seront bas pendant longtemps”, a déclaré Macklem. lors d’une conférence de presse 2020 tout en annonçant les tarifs resterait inchangé à 0,25 % .

Des excuses la semaine dernière du gouverneur de la banque centrale australienne, Philip Lowe, pour avoir dit aux emprunteurs – à peu près au même moment que l’annonce de Macklem – que les taux n’augmenteraient pas avant 2024 a incité le banquier central du Canada à présenter ses propres excuses.

Dans une économie mondiale inondée d’incertitudes, les commentaires des banquiers centraux sont souvent considérés comme un point d’ancrage stable.

Mais quiconque prend réellement le temps de prendre une autre écoute de ces déclarations au fil des ans, tous conservés sur le site Web de la Banque du Canada depuis 1995 sait que la banque n’a pas de secret pour voir l’avenir.

En février 2021, les prix des maisons à Ottawa avaient augmenté de 27 %. Maintenant, on craint que les taux élevés ne les fassent chuter fortement. (Justin Tang/Presse canadienne)

Au lieu de cela, tout ce que les banquiers centraux peuvent faire est de regarder en arrière et de se demander pourquoi ils se sont trompés, comme le sous-gouverneur Paul Beaudry a tenté de le faire lors d’une récente conférence à l’Université de Waterloo. Essentiellement, la décision de ne pas relever les taux en 2021 a été guidée par la récession post-2008, lorsque les banques centrales ont relevé les taux trop tôt.

“Avec le recul, quand les gens repensent à cette période, on pense généralement que peut-être [they] aurait pu faire reculer les choses trop rapidement, ce qui a teinté une partie de notre réflexion alors que nous entrions dans ce type de crise », dit Beaudry en septembre .

“Vous ne pouvez pas simplement prendre une règle d’une des crises et l’appliquer à une autre”, a-t-il déclaré.

Bien sûr, c’est aussi la sagesse du recul, car comment les banquiers centraux pourraient-ils deviner l’avenir sans prendre des exemples du passé ?

“Les gens avaient peur”

Les banques centrales et les gouvernements sont maintenant critiqués à plusieurs reprises pour avoir injecté de l’argent dans l’économie et réduit les coûts d’emprunt après l’effondrement économique du COVID-19, des actions qui, selon les critiques, ont contribué à l’inflation actuelle. Mais alors que nos banquiers centraux ont gardé la lèvre supérieure raide au début de la pandémie, lors d’une réunion avec des étudiants le mois dernier, la sous-gouverneure principale Carolyn Rogers a offert une vision très différente des coulisses.

“Je veux dire, les gens avaient peur et il n’y avait pas, à ce moment-là, de vaccin”, a déclaré Rogers, rappelant le moment où les emplois ont disparu, l’économie a décliné et les marchés boursiers se sont effondrés . “Il n’y avait aucune perspective de réouverture de l’économie.

“Et je veux dire que nous avions des gens du secteur privé dans la salle et il n’y a pas eu beaucoup de débat”, a déclaré Rogers. “Je pense que nous avons fait ce que nous devions faire à l’époque.”

Il est facile d’oublier qu’au début de 2020 après le COVID-19, environ 20,5 millions d’emplois ont disparu aux États-Unis, la pire perte mensuelle jamais enregistrée. Au même moment, l’économie canadienne s’est contractée de 8 %. C’était une période effrayante, dit le premier sous-gouverneur de la banque centrale du Canada. (Paul Sancya/Associated Press)

Nous ne pouvons pas savoir ce qui se serait passé si les banques centrales avaient simplement supposé que le krach post-COVID disparaîtrait de lui-même, mais même avec le recul, cette décision et la promesse de maintenir les taux bas semblent bonnes si vous pensiez nous pourrions nous diriger vers la prochaine Grande Dépression.

À certains égards, la décision de mercredi – bien qu’il semble qu’il y ait moins d’enjeux – est également moins évidente. Cette fois au moins, un quart de point de trop ou un quart de point de trop peu sera relativement facile à corriger dans les décisions futures en matière de taux.

Peut-être que dans six mois ou un an, nous aurons une bien meilleure idée si la Banque du Canada a bien compris.