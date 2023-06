Les banques vont couper l’accès de Binance au système bancaire américain, selon Exchange

SAN ANSELMO, CALIFORNIE – 06 JUIN : Sur cette photo, le logo Binance est affiché sur un écran le 06 juin 2023 à San Anselmo, Californie. La Securities And Exchange Commission a intenté des poursuites contre les échanges de crypto-monnaie Coinbase et Binance pour avoir prétendument violé plusieurs lois sur les valeurs mobilières. (Illustration photo par Justin Sullivan/Getty Images)

Binance.FR les clients ne pourront plus utiliser de dollars américains pour acheter de la crypto sur la plate-forme dès le 13 juin, entravant la capacité de la bourse à faire des affaires aux États-Unis, après que les partenaires de paiement et bancaires « ont signalé leur intention de suspendre les canaux fiat en USD, » a déclaré l’échange.

Binance annoncé le changement tard jeudi soir sur Twitter, et a blâmé les « réclamations civiles injustifiées de la Securities and Exchange Commission contre notre entreprise ». La bourse a déclaré qu’elle avait désactivé de manière préventive la capacité des clients à acheter et à déposer des dollars américains.

Les transactions bancaires de Binance sont au centre d’un examen minutieux par la SEC, qui a déposé une plainte civile contre la bourse et son fondateur, Changpeng Zhao, alléguant que les deux ont violé les lois américaines sur les valeurs mobilières.

L’influence et la propriété de Zhao sur les branches américaines et internationales de Binance – un réseau international de sociétés holding offshore qui, selon la SEC, ont déplacé des milliards de dollars d’actifs entre elles – ont incité la SEC à déposer une requête d’urgence pour une ordonnance d’interdiction temporaire. Cette ordonnance d’interdiction aurait de toute façon gelé les dollars américains de l’échange.

Les clients ne perdront pas leur argent – ceux qui n’ont pas retiré leur argent à la date de fermeture pourraient encore théoriquement le convertir en un stablecoin tel que tether, puis le retirer et le reconvertir en dollars ailleurs. Mais cela suggère que les partenaires bancaires de Binance ont décidé que l’échange était un client trop risqué pour être conservé, et que les révélations de l’affaire SEC sont devenues trop importantes pour être ignorées.

Les partenaires bancaires américains divulgués de la bourse, qui comprenaient Axos Bank, Cross River Bank et les banques Silvergate, Signature et Silicon Valley en faillite, ont traité des milliards de dollars de transactions pour la bourse américaine, selon les documents fournis par Binance à la SEC. Plusieurs partenaires bancaires avaient déjà cessé de servir Binance, et il n’était pas immédiatement clair quels partenaires bancaires Binance avait retenus.