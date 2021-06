Les banques vertes sont le moyen le plus intelligent de financer l’énergie propre dont vous n’avez jamais entendu parler

Aux États-Unis, le financement de projets d’infrastructure et d’énergie propre dépend souvent des caprices des accords partisans au Congrès. Mais il y a peut-être un meilleur moyen.

Un modèle de banque verte a été couronné de succès dans plusieurs autres pays. La banque verte du Royaume-Uni a financé une grande partie de son boom éolien offshore avant que le gouvernement ne le vende en 2017. (Le gouvernement britannique actuel envisage de le ramener.) Grâce à la banque verte d’Australie, la plus grande au monde, le pays a investi dans l’éolien, le développement de l’énergie solaire et de l’hydrogène en plus de financer la construction de maisons écoénergétiques.

Une banque verte, ce ne sont pas des subventions gouvernementales, ni des crédits d’impôt, qui sont les principaux moteurs fédéraux du développement de l’énergie propre aux États-Unis. Au lieu de cela, ces banques prennent généralement la forme d’une banque appartenant à l’État ou quasi-publique qui prend un certain montant d’argent du gouvernement pour lancer, puis mobilise de l’argent privé pour financer différents projets. Et comme les banques privées, les banques vertes s’attendent à être remboursées.

Il n’y a pas de banque verte au niveau fédéral aux États-Unis, mais une poignée d’États et de villes – dont le Connecticut, New York et Washington, DC – les dirigent depuis des années. En 2020, près de 2 milliards de dollars de fonds bancaires verts ont généré 7 milliards de dollars d’investissements dans des projets à travers le pays, sans investissement fédéral. Mais cela pourrait bientôt changer. Le président Joe Biden a inclus 27 milliards de dollars pour un « accélérateur d’énergie propre et de durabilité » (un nom plus long pour une banque verte) dans son plan d’emploi américain de 2 250 milliards de dollars. La proposition de Biden est calquée sur un projet de loi de la représentante Debbie Dingell (D-MI) et des Sens. Ed Markey (D-MA) et Chris Van Hollen (D-MD) appelant à un investissement fédéral de 100 milliards de dollars sur 10 ans – prévoyant qu’il pourrait atteindre plus de 800 milliards de dollars en mobilisant des fonds privés supplémentaires.

« C’est une stratégie extrêmement prometteuse, à la fois pour déployer une énergie propre, et en particulier dans les communautés qui ont besoin de ces avantages », a déclaré la secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm. dit plus tôt ce mois-ci.

Les prochaines semaines et les prochains mois détermineront ce qui peut en faire un projet de loi sur les infrastructures et ce qui peut passer par le Congrès. Si les États-Unis adoptent le concept de banque verte au niveau fédéral, cela pourrait changer la donne quant à la façon dont l’énergie propre est financée ainsi que le taux auquel les États-Unis pourraient développer de nouveaux projets. Cela est particulièrement vrai si la banque verte était associée à davantage de crédits d’impôt à l’investissement et à la production dans un projet de loi d’infrastructure final.

« Ce n’est pas l’un ou l’autre, c’est un et les deux », a déclaré Sam Ricketts, cofondateur du groupe de politique climatique Evergreen Action et chercheur principal au centre de réflexion du Center for American Progress. « Vous ajoutez à ce qui est un pouvoir de bourse du gouvernement fédéral sans égal – vous pourriez faire en sorte que ces projets aillent en flèche. »

Comment fonctionnent les banques vertes

Le développement de l’énergie propre aux États-Unis est généralement financé par des crédits d’impôt à la production et à l’investissement qui, comme son nom l’indique, encouragent les entreprises à investir dans l’éolien, le solaire et d’autres technologies propres ou à produire plus d’énergie propre en échange d’une réduction de leurs impôts.

Les banques vertes fonctionnent beaucoup plus comme une banque ordinaire – prêtant de l’argent pour des projets d’énergie propre ou d’efficacité énergétique avec un retour sur investissement attendu. Les banques vertes utilisent essentiellement une combinaison d’argent public et privé, prenant une plus petite quantité de fonds publics et mobilisant des dollars privés pour développer des projets.

Les banques vertes sont mises en place de diverses manières. La New York Green Bank est une division de la New York State Energy Research and Development Authority. La banque verte du Michigan est une organisation à but non lucratif. Le Connecticut est quasi-public, créé par un projet de loi bipartite de la législature de l’État en 2011. La banque verte australienne – la plus grande au monde – appartient au gouvernement. D’autres encore, comme celle de Californie, font partie des banques d’infrastructure de l’État, qui financent des projets d’infrastructure locaux tels que des routes, des ponts, des écoles et des bâtiments municipaux ainsi que le développement de l’énergie propre.

« [In Connecticut,] nous sommes un intermédiaire entre les objectifs politiques de l’État et les marchés privés », m’a dit Bryan Garcia, président et chef de la direction de la Connecticut Green Bank, dans une interview. « Nous utilisons la discipline du secteur privé pour atteindre les objectifs du secteur public. »

Depuis sa création au milieu des années 2000, la Connecticut Green Bank a inauguré 1,94 milliard de dollars d’investissements dans l’économie de l’État. La grande majorité provient d’investissements privés, à hauteur de 1,65 milliard de dollars – et pour chaque dollar d’investissement de la Connecticut Green Bank, l’État est en mesure d’attirer 6,60 $ d’investissements privés dans des projets. On estime que cela a non seulement réduit les économies d’énergie pour plus de 55 000 familles et près de 400 entreprises de l’État, mais a également entraîné l’installation de 434 mégawatts d’énergie propre.

Un état terminé, les expériences du fondateur de la New York Green Bank, Richard Kauffman, dans la gestion du portefeuille de prêts au ministère de l’Énergie de Barack Obama, ont façonné ce qu’il voulait faire – et ne pas faire – pour une banque verte au niveau de l’État. Une chose que Kauffman voulait éviter était de donner des subventions gouvernementales pour des projets qui auraient pu se produire sans l’aide du gouvernement. Il souhaitait plutôt que la banque trouve des projets qui peinaient à attirer de l’argent privé, de ceux qui pourraient vraiment bénéficier d’un prêt bancaire vert.

« Vous voulez considérer une banque verte comme un double incubateur », a déclaré Kauffman. « Cela peut à la fois incuber des structures de financement et également démontrer qu’en développant un produit de prêt, il peut devenir financièrement attrayant pour le secteur privé. »

En d’autres termes, Kauffman considérait les banques vertes comme une opportunité d’investir dans des projets plus petits que les banques privées pourraient autrement négliger et de les développer au point que les banques et les coopératives de crédit souhaitent réellement s’impliquer. L’un des projets solaires communautaires financés par la Green Bank de New York qui a permis aux gens d’acheter une participation dans un projet communautaire. Les personnes qui n’avaient pas les moyens d’acheter des panneaux solaires ou qui ne trouvaient pas d’espace pour eux sur leurs toits pouvaient toujours s’abonner à l’énergie solaire communautaire et profiter des avantages d’une électricité moins chère.

La Connecticut Green Bank a également beaucoup travaillé sur des projets solaires, en particulier en axant ses programmes vers les communautés à faible revenu et les résidents qui pourraient autrement ne pas être en mesure d’installer des panneaux.

« Il y a des avantages économiques clairs pour ces familles », a déclaré Garcia.

Comment cela pourrait être reproduit au niveau fédéral

Le modèle de banque verte fonctionnant depuis plusieurs années au niveau des États, il a suscité l’intérêt des législateurs fédéraux. La Chambre a adopté l’accélérateur d’énergie propre et de durabilité de Dingell l’été dernier (il n’a pas été abordé au Sénat) et Dingell l’a réintroduit cette année.

En vertu du projet de loi de Dingell, Markey et Van Hollen, un accélérateur national serait mis en place en tant qu’organisation à but non lucratif indépendante avec 50 milliards de dollars initialement. Ensuite, 10 milliards de dollars seraient ajoutés chaque année pendant cinq ans, pour un total de 100 milliards de dollars d’investissements gouvernementaux.

« Il s’agit d’une appropriation unique et initiale par le Congrès dans l’accélérateur en tant que dépôt », a déclaré Jeff Schub, directeur exécutif de la Coalition for Green Capital. « Il fonctionne d’une manière qui ressemble beaucoup aux banques de développement, essentiellement la façon dont fonctionne la Banque mondiale. »

Au fil du temps, Dingell et d’autres législateurs estiment que l’accélérateur générerait environ 884 milliards de dollars d’investissements totaux dans des projets d’énergie propre au cours d’une décennie. Cela pourrait également aider les petites banques vertes aux niveaux national et local à démarrer.

« Cela devrait être considéré comme une capitalisation ponctuelle dans une entité qui va utiliser ce capital dans un cycle continu d’obtention de dollars dans la rue », a déclaré Ricketts. « Nous parlons d’une énorme opportunité d’investissement, et c’est une bonne création d’emplois. »

Même avec son injection unique d’argent fédéral du Congrès, le modèle de l’accélérateur fédéral signifie qu’il fonctionnerait séparément du gouvernement, pour le maintenir à l’abri de l’influence politique de l’un ou l’autre des partis. Même si la banque australienne est l’une des plus développées au monde, sa propriété gouvernementale a entraîné des changements lorsque les conservateurs ont remporté les élections. En 2020, le ministre australien de l’Énergie a fait pression pour que la Clean Energy Finance Corporation du pays finance également des projets de combustibles fossiles (principalement du gaz naturel), et certains législateurs conservateurs ont également fait pression pour que la banque finance des projets de charbon.

En vertu du projet de loi de Dingell et Markey, les trois premiers des sept membres du conseil d’administration de la banque verte seraient nommés par le président et nécessiteraient la confirmation du Sénat. La banque devrait soumettre des rapports au Congrès, l’inspecteur général du ministère de l’Énergie en aurait la surveillance et le Government Accountability Office pourrait l’auditer.

Le plan américain pour l’emploi de l’administration Biden propose d’investir 27 milliards de dollars dans un accélérateur, mais ce nombre pourrait changer au cours des négociations avec le Congrès – qui n’a pas encore rédigé de projet de loi sur les infrastructures. L’accélérateur d’énergie propre est également distinct d’une poussée bipartite visant à créer une banque nationale d’infrastructure qui se concentrerait sur le maintien d’un flux de financement dédié aux projets d’infrastructure et aiderait davantage de banques d’infrastructure d’État à démarrer. Même si les législateurs démocrates et républicains ont présenté des factures bancaires d’infrastructure au cours des années au Congrès, ils n’ont pas gagné beaucoup de terrain avec le leadership.

Qu’il s’agisse d’infrastructures ou de banques vertes, la raison pour laquelle le modèle d’accélérateur est attrayant pour les défenseurs peut être illustrée par les débats partisans actuels au Congrès sur l’ampleur et la portée du plan d’infrastructure de Biden ainsi que sur la manière de le payer. Si un accélérateur était adopté, il pourrait peut-être contourner les querelles législatives de Washington.

« Le financement gouvernemental est épisodique et n’est pas continu », a déclaré William Nolan, qui a lancé Infra-Bk, une organisation plaidant pour la création d’une banque nationale de l’infrastructure.

Théoriquement, l’idée de l’accélérateur pourrait être populaire auprès des démocrates (qui veulent rendre l’énergie propre accessible à plus de personnes) et des républicains (qui aiment le marché privé). Mais comme pour beaucoup d’autres choses dans le plan américain pour l’emploi de Biden, l’avenir du plan sera déterminé par l’avenir des négociations bipartites avec les républicains du Sénat – et si Biden et les démocrates décident par la suite de faire cavalier seul et d’adopter un projet de loi d’infrastructure massif sur un parti -ligne de vote.

« Cette chose devrait être opérationnelle et financer les transactions d’ici la fin de cette année civile », a déclaré Schub, qui a estimé que d’ici 2030, l’accélérateur pourrait fournir 20 % de toutes les réductions d’émissions dont les États-Unis ont besoin pour se mettre sur la voie du net. -zéro d’ici 2050.

« Cela aurait un impact énorme, énorme », a-t-il déclaré.