Les « banques vertes » peuvent-elles apporter de l’énergie propre aux masses ? Les États-Unis parient 27 milliards de dollars dessus

Vous avez entendu parler de la ruée vers l’or ? Préparez-vous pour la ruée vers le vert. Avec près de 370 milliards de dollars américains (475 milliards de dollars canadiens) sur la table, la course sera bientôt au sud de la frontière pour obtenir une partie de l’argent provenant de l’énergie propre qui devrait sortir de la loi sur la réduction de l’inflation que les démocrates espèrent adopter cette prochaine la semaine.

Les «banques vertes» sont l’un des moyens par lesquels l’administration Biden entend distribuer les milliards de dollars destinés à accélérer l’adoption de l’énergie solaire, éolienne, géothermique et d’autres formes d’énergie renouvelable.

Ce sont des entités quasi publiques qui visent à attirer des investissements privés dans des projets d’énergie verte à petite échelle, tels que des installations solaires résidentielles, des rénovations de bâtiments éconergétiques et diverses formes d’électrification.

Ils existent aux niveaux étatique et local aux États-Unis, en Australie et ailleurs depuis plus d’une décennie. Le Canada prévoit dépenser 15 milliards de dollars sur trois ans pour sa propre version, connue sous le nom de Fonds de croissance . La Banque de l’infrastructure du Canada est une initiative publique-privée similaire, mais elle a un mandat beaucoup plus large et a été critiqué pour ne pas avoir attiré suffisamment d’investissements et encouragé la privatisation des services publics.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, lors d’une conférence de presse sur la loi sur la réduction de l’inflation devant le Capitole américain cette semaine. Les banques vertes sont un moyen que le gouvernement espère accélérer le financement des énergies renouvelables. (Drew Angerer/Getty Images)

La législation américaine proposée est devrait allouer 7 milliards de dollars américains aux banques vertes d’État et 20 milliards de dollars à une banque verte nationale, dont 8 milliards de dollars sont destinés aux communautés à revenu faible à moyen.

“L’une de leurs forces est qu’ils ont pour mission de se soucier du déploiement d’énergie propre”, a déclaré William Barber III du Coalition pour la capitale verteun groupe à but non lucratif qui défend les intérêts des banques vertes.

Ils essaient de “réduire les risques” des investissements et de réduire le coût initial de financement des projets afin d’en mettre davantage en ligne plus rapidement dans le but d’aider les gouvernements à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions.

Assumer le risque

“Nous adoptons une position un peu plus risquée pour que le prêteur se sente un peu plus à l’aise”, a déclaré Tom Deyo, PDG de Banque verte du comté de Montgomery à Rockville, Md., l’une des quelque 22 banques vertes aux États-Unis

L’une des raisons pour lesquelles les banques vertes peuvent faire cela, dit Deyo, est qu’elles savent comment évaluer les futures économies d’énergie qu’un projet générera et en tenir compte dans le financement.

“Peut-être qu’ils [conventional banks] Je ne comprends pas très bien comment les économies d’énergie vont se dérouler », a-t-il déclaré. « Nous sommes prêts à prendre cette position de risque parce que nous savons que c’est ce qui se matérialisera.

Le Royaume-Uni a utilisé une banque verte pour financer des projets d’énergie éolienne offshore tels que Rampion Offshore Wind Farm, à 13 km au large de la côte du Sussex, mais l’a vendue cinq ans après sa mise en place. (Mike Hewitt/Getty Images)

Les banques vertes utilisent ce que l’on appelle des améliorations de crédit telles que des garanties de prêt, des réserves pour pertes sur prêts ou des taux d’intérêt plus bas pour aider les entreprises et les résidents à accéder aux prêts dont ils ont besoin pour lancer des projets.

“Ils sont capables d’être plus flexibles dans ce qu’ils comptent pour la solvabilité ou la souscription, et ils peuvent proposer des produits qui servent les communautés de manière non conventionnelle”, a déclaré Sandra Purohi, directrice du plaidoyer fédéral pour E2, ou Entrepreneurs environnementauxqui représente les entreprises et les investisseurs verts.

Lorsqu’ils investissent des capitaux dans un projet, ils s’attendent à être remboursés. Ils sont sans but lucratif, mais ils ne sont pas un organisme subventionnaire et ne sont pas destinés à remplacer d’autres incitatifs comme les crédits d’impôt ou les remises.

REGARDER | La loi sur l’inflation comprendrait des crédits d’impôt pour les véhicules électriques :

Le crédit d’impôt américain pour les véhicules électriques modifie un allégement pour le secteur automobile canadien Les constructeurs automobiles canadiens ont poussé un soupir de soulagement après un projet de loi américain sur le climat qui aurait vu les crédits d’impôt à la consommation pour les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis élargis pour inclure les véhicules électriques, les batteries et les minéraux critiques produits en Amérique du Nord.

Miser sur les économies d’énergie futures

La Montgomery County Green Bank a été créée il y a environ sept ans avec une injection de 18 millions de dollars de financement gouvernemental et est aujourd’hui financée par une allocation annuelle de 10 % de la taxe sur l’essence du Maryland.

L’un des projets financés était la rénovation de 1,5 million de dollars d’un immeuble en copropriété de 233 unités à Takoma Park.

L’association des propriétaires a eu du mal à obtenir un prêt bancaire pour financer le type d’améliorations éconergétiques qu’elle souhaitait, alors elle a approché la banque verte, qui leur a finalement prêté 1,2 million de dollars en partenariat avec deux banques communautaires, et le conseil de copropriété a mis le reste.

L’association des propriétaires de la copropriété Takoma Overlook, ci-dessus, à Takoma Park, dans le Maryland, a utilisé une banque verte pour financer des améliorations qui rendraient le bâtiment plus économe en énergie. (Jason Burles/CBC)

“Les associations de copropriétaires ont une capacité très limitée d’emprunter auprès des banques conventionnelles”, a déclaré Tim Judson, président du conseil d’administration des copropriétés, qui a supervisé le projet, “parce que l’association de copropriétaires ne possède pas réellement de propriété pouvant être garantie de la manière dont vous garantissez votre maison ou votre copropriété lors de la souscription d’un crédit immobilier.”

Le conseil a pu installer une chaudière éconergétique, des thermostats plus efficaces et un petit système de chauffage et d’électricité au gaz naturel qui fournit une partie de son électricité et aide à chauffer les chaudières et les réservoirs d’eau.

La banque a estimé que les mises à niveau généreraient environ 70 000 $ d’économies d’énergie, et Judson dit qu’elles ont déjà atteint plus de 90 000 $ par an dans le cadre du projet. Le bâtiment est passé du 50e centile en termes d’efficacité au sixième, a-t-il déclaré.

“Nous sommes plus efficaces que 94% des bâtiments du pays”, a déclaré Judson, 51 ans, qui vit maintenant à Syracuse, NY, mais conserve une unité dans le bâtiment et dirige toujours le conseil d’administration.

Partie d’une pompe à chaleur haute température à Berlin. Les pompes rendent le refroidissement et le chauffage des maisons plus efficaces et réduisent les émissions de carbone. La législation proposée par le président américain Joe Biden comprend le financement de pompes à chaleur et d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique. (Lisi Niesner/Reuters)

Lorsque les prix de l’électricité ont grimpé en flèche plus tôt cette année, leur nouveau système de chauffage et d’électricité leur a permis de produire une plus grande partie de leur électricité en interne à un coût inférieur à celui qu’ils pouvaient acheter auprès du service public.

“La propriété est celle qui obtient les avantages à long terme”, a déclaré Deyo. “Il faut sept ans pour rembourser ce prêt, et à partir de là, et ces systèmes durent beaucoup plus longtemps que cela… vous voyez ce retour sur vous à mesure que vos coûts d’exploitation diminuent.”

Expertise technique

Une partie de ce que les banques vertes disent apporter à la table est un personnel possédant le savoir-faire technique pour évaluer la viabilité des projets. C’est quelque chose qui a attiré l’entrepreneur solaire DC Développement du volant quand il est passé Banque verte DC pour financer un toit solaire sur un immeuble locatif dans un quartier populaire du nord-ouest de la ville.

“Leur niveau de connaissances de base est tellement plus élevé”, a déclaré la cofondatrice de Flywheel, Jessica Pitts. “Les prêteurs que nous avons approchés avaient beaucoup moins de connaissances institutionnelles sur les bases du financement de l’énergie solaire… quelles sont vos sources de revenus et comment cela fonctionne-t-il ?”

“Leur niveau de connaissances de base est tellement plus élevé”, a déclaré Jessica Pitts à propos de l’expertise des banques vertes sur la viabilité financière de l’énergie solaire et d’autres formes d’énergie propre. Son entreprise Flywheel Development installe des panneaux solaires commerciaux et résidentiels autour de DC (Kazi Stastna/CBC)

Le projet a coûté environ 132 500 $, la banque verte apportant 80 000 $, l’entreprise 26 000 $ et un programme d’énergie renouvelable de la ville fournissant le reste. Un prêteur privé et la banque verte cofinanceront le prêt à long terme qui permet à Flywheel de superviser le projet pendant la durée du contrat de 15 ans qu’il a avec la ville et le propriétaire.

Le toit produira en moyenne 25 000 kilowattheures par an, suffisamment pour alimenter six foyers. Dans ce cas, les ménages qu’il approvisionne ne sont pas réellement dans le bâtiment. L’électricité produite est injectée dans le réseau de la ville et allouée aux résidents à revenu faible et moyen par le biais d’un programme appelé Solar for All qui couvre la moitié de leur facture d’électricité.

Flywheel récupère son argent en vendant l’électricité à la ville et grâce à des crédits d’énergie solaire, qui se vendent entre 365 et 435 dollars par mégawattheure à DC, où les services publics doivent générer 10% de leur électricité à partir de sources solaires locales d’ici 2041.

Flywheel a installé ces bardeaux solaires SunStyle sur le toit d’un immeuble résidentiel dans le quartier 4 à Washington, DC L’énergie alimente un programme solaire communautaire pour les résidents à revenu faible et moyen. (Jason Burles/CBC)

Le voisin regarde solairement avec scepticisme

Lorenzo Barnes, 70 ans, vit dans la zone où Flywheel a installé le toit solaire depuis 25 ans et l’a regardé monter depuis son appartement voisin.

“Il n’y a jamais eu un bâtiment ici qui a eu ça”, a-t-il déclaré.

Lorenzo Barnes, 70 ans, qui vit à côté du bâtiment où Flywheel a installé le toit solaire, a déclaré que le projet était une curiosité dans le quartier, mais qu’il préférerait que le propriétaire nettoie simplement la cour. (Jason Burles/CBC)

Lui et un résident de l’immeuble qui était à la maison lors de la visite de CBC ont regardé le projet avec scepticisme et ont déclaré qu’ils souhaitaient que le propriétaire utilise certains des avantages qu’il tire de la location de l’espace sur le toit pour mieux entretenir la propriété.

« Qui saurait qu’il s’agit d’un projet modèle ? dit Barnes en désignant les poubelles dans la cour avant. “Les gens viendraient le voir plus s’il était mieux entretenu.”

Une portée nationale permettrait une mise à l’échelle

L’énergie solaire représente une grande partie de ce que financent les banques vertes, allant des toits résidentiels aux champs des agriculteurs et aux propriétés de l’église, le genre de projets qui peuvent avoir du mal à attirer des capitaux privés, ce qui tend à favoriser la production solaire à grande échelle.

“C’est financé toute la journée”, a déclaré Pitts, faisant référence à ce qu’on appelle l’énergie solaire à grande échelle. “Mais souvent, ce marché ne chevauche pas les installations à l’échelle communautaire que nous réalisons.”

Les bardeaux solaires sont plus chers que les panneaux solaires, mais couvrent une plus grande surface et constituent une partie du toit plutôt que de s’asseoir dessus. (Jason Burles/CBC)

Les sceptiques disent que les projets véritablement viables devraient pouvoir être financés par les banques conventionnelles, mais les promoteurs affirment qu’ils apportent des investissements dans des communautés qui n’attirent généralement pas les projets d’énergie verte malgré le poids de la pollution et de la dégradation de l’environnement.

“Ces zones défavorisées, les zones à revenu faible à modéré ou zones BIPOC, sont souvent les zones qui ont le plus besoin en termes d’assistance initiale pour voir le déploiement de projets d’énergie propre”, a déclaré Barber.

Cependant, la dépendance des banques vertes à l’égard du financement public les rend vulnérables. La première banque verte du pays dans le Connecticut devait se restructurer après qu’une crise budgétaire a forcé l’État à réduire son financement et a commencé à émettre des obligations pour lever des capitaux. Le Royaume-Uni a vendu sa banque verte cinq ans après l’avoir créée et est venu sous la critique pour avoir perdu de vue son mandat.

REGARDER | Les Britanniques ont du mal à s’adapter à une chaleur sans précédent :

La température britannique atteint un niveau record La Grande-Bretagne a enregistré sa température la plus élevée jamais enregistrée mardi après que la chaleur ait dépassé 40 ° C. La chaleur extrême soulève déjà des questions sur la façon dont le pays devrait se préparer à un avenir plus chaud.

Si une banque verte nationale allait de l’avant, elle permettrait un éventail de projets plus large que ce que les banques d’État peuvent actuellement financer, disent les promoteurs, y compris des choses telles que l’installation de lignes de transmission à travers les lignes d’État ou dans des communautés éloignées.

“Nous avons une fenêtre limitée dans laquelle nous devons faire une quantité démesurée d’investissement dans l’énergie propre”, a déclaré Barber. “Nous parlons d’une énorme opportunité d’étendre l’électrification, et donc une banque verte nationale nous permettrait de le faire.”