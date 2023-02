Les banques sur roues sont une solution temporaire pour les zones sous-bancarisées

NEW YORK – Garé sur le trottoir de West Tremont Avenue dans le Bronx, au milieu d’une chaîne de berlines et de mini-fourgonnettes, il y a parfois une banque sur roues.

La Lower East Side People’s Federal Credit Union, une organisation à but non lucratif qui fournit des services bancaires aux quartiers financièrement mal desservis de New York, a lancé sa branche mobile dans un autobus scolaire remis à neuf en 2014 à la suite de la dévastation de la super tempête Sandy, qui a forcé la fermeture de sa succursale de brique et de mortier. Il a depuis été mis à niveau vers une camionnette Mercedes-Benz spécialement conçue qui dessert le Lower East Side de New York, East Harlem, le Bronx et Staten Island, en partenariat avec des groupes communautaires dans les arrondissements.

La camionnette fournit la plupart des services d’une banque traditionnelle, comme l’ouverture d’un compte d’épargne ou de chèque, l’obtention de prêts et la fourniture de conseils financiers. Cependant, il ne dispose pas de guichet automatique en raison des risques de sécurité liés au stockage d’espèces dans un véhicule.

Les banques mobiles sont une tentative de combler les lacunes du paysage bancaire américain, qui ont un impact disproportionné sur les communautés noires et hispaniques. Selon un rapport de la Réserve fédérale de 2022, 40 % des Noirs sont non bancarisé et sous-bancariséle plus élevé de tous les groupes démographiques raciaux aux États-Unis. Ils sont suivis par les Hispaniques, dont 29 % sont soit non bancarisés, soit sous-bancarisés.

Les adultes sont considérés comme non bancarisés s’ils n’ont pas de compte bancaire et s’appuient exclusivement sur des services financiers alternatifs qui facturent des frais élevés comme l’encaissement de chèques, les prêts sur salaire, les prêts sur gage, par exemple. Sous-bancarisé signifie que l’on a un compte bancaire mais que l’on dépend encore partiellement d’un financement alternatif.

Certes, le nombre de personnes non bancarisées a connu des baisses annuelles, tombant à 4,5% en 2021 contre 8,2% en 2011, selon un rapport 2021 de la Federal Deposit Insurance Corporation. Cette baisse est corrélée à une augmentation de l’utilisation des services bancaires en ligne, l’un des principaux moteurs de la consolidation physique.

Mais compte tenu des fractures numériques existantes, si les services bancaires en ligne remplaçaient entièrement l’accès aux succursales en personne, l’équité financière aux États-Unis resterait menacée.

Les banques mobiles visent à offrir au moins une solution partielle aux paysages bancaires de plus en plus déserts dans les communautés minoritaires. Mais même les personnes qui dirigent les efforts ne les considèrent pas comme une solution permanente.

“Une succursale physique est la solution. La succursale mobile est une chose temporaire pour essayer de développer la succursale physique – pour développer l’adhésion et développer des partenaires”, a déclaré Alicia Portada, porte-parole de la FCU.

Pourtant, Portada ne peut ignorer la valeur des succursales mobiles, car les coopératives de crédit et les banques ferment plus vite qu’elles n’ouvrent chaque année : “Il est absolument nécessaire d’avoir d’autres options.”

BankonBuffalo, une banque régionale située à Buffalo, New York, a lancé sa propre banque sur roues Cet hiver.

Darnell Haywood, responsable de la responsabilité communautaire chez BankonBuffalo, a déclaré qu’à un moment donné, Buffalo avait une banque “à tous les autres coins de la ville”. Aujourd’hui, Haywood décrit un paysage bancaire plus vide. La succursale bancaire la plus proche se trouve à plus de trois kilomètres du centre-ville, ce qui, note-t-il, a un impact particulier sur les résidents noirs et bruns de la région.

“Quand vous pensez aux communautés noires et brunes en matière de banque, en ce qui concerne tout ce qui concerne les finances, la raison n ° 1 pour laquelle elles n’ont peut-être pas de connaissances financières est qu’elles n’y ont pas accès”, a déclaré Haywood. La succursale mobile de BankonBuffalo est une tentative de combler ces lacunes d’accès.

Déserts bancaires