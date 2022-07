Les banques sont loin d’atteindre les objectifs climatiques de Paris, préviennent des groupes

Les banques les plus influentes du monde doivent considérablement accélérer les efforts climatiques si l’augmentation de la température mondiale doit être maintenue dans les objectifs d’habitabilité de l’Accord de Paris, a averti une évaluation publiée jeudi par un groupe d’investisseurs institutionnels.

Les efforts de 27 banques géantes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie pour aligner leurs politiques sur un réchauffement climatique ne dépassant pas 1,5 degrés Celsius (2,7 Fahrenheit) sont loin d’être à la hauteur dans tous les domaines mesurés dans l’étude pilote, obtenue exclusivement par l’Associated Press . Le rapport révèle qu’aucune banque ne s’est engagée à mettre fin au financement de nouvelles explorations pétrolières et gazières, et qu’une seule a promis de réduire tout financement du charbon conformément aux directives de l’Agence internationale de l’énergie.

L’évaluation de la banque a été préparée par l’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), dont plus de 350 membres sont principalement des gestionnaires et des propriétaires d’actifs, et comprennent Barclay’s Bank UK Retirement Fund, BlackRock et Goldman Sachs Asset Management International. Les membres du groupe ont 51 billions d’euros (52 billions de dollars) d’actifs sous gestion et de conseil, selon le site Web de l’IIGCC. Cela représente environ un dixième du total des actifs détenus par les institutions financières dans le monde. La Transition Pathway Initiative, un groupe de recherche qui suit les émissions des entreprises, a été co-auteur du rapport.

L’évaluation est importante car elle provient de la communauté financière, faisant écho à l’idée que les investissements dans les combustibles fossiles doivent cesser, ce que les écologistes, les climatologues et les experts en énergie soutiennent depuis des années.

Witold Henisz, vice-doyen de l’initiative environnementale, sociale et de gouvernance à la Wharton Business School, a déclaré que l’étude “établit de manière convaincante que les banques ne démontrent pas encore de progrès substantiels vers le net zéro, et souvent même leurs propres engagements”. Un nombre croissant de recherches suggèrent que les classements publics bas poussent les entreprises à réagir, a-t-il déclaré – et les investisseurs pourraient les punir.

Toute argutie sur la méthodologie “ne modifiera pas la conclusion de haut niveau ci-dessus”, a-t-il ajouté.

L’étude a évalué les banques dans six domaines où elles devraient montrer des progrès si leurs prêts et autres services sont alignés sur une forte baisse des émissions : la force des promesses de zéro net ; les objectifs d’émissions à court et moyen termes ; stratégies de décarbonisation, nommément plans de sortie d’industries polluantes; lobbying sur la régulation climatique ; comment le risque climatique est reflété dans les comptes et les audits, et la gouvernance, c’est-à-dire comment les risques climatiques sont intégrés dans les structures de direction.

Les évaluateurs fixent des repères pour chaque domaine. Les banques ont été notées en fonction du nombre qu’elles ont touché. Une note de 100% signifierait qu’une banque est complètement alignée sur les objectifs de Paris dans cette catégorie.

Sur leurs engagements à réduire à zéro les émissions de leurs portefeuilles, les banques, dans l’ensemble, sont arrivées à 20 %. En ce qui concerne les objectifs climatiques à court et moyen terme, qui montrent une voie vers des objectifs nets zéro, ils n’ont atteint que 10 % des indicateurs. Et le rapport a révélé que 1 % des pratiques de lobbying des banques sont conformes à l’objectif de 1,5 °C.

“Le niveau d’urgence doit augmenter”, a déclaré Natasha Landell-Mills, responsable de la gérance chez le gestionnaire d’investissement Sarasin and Partners et coprésidente du groupe de travail IIGCC. “Les banques ont encore un long chemin à parcourir.”

En tant que gardiennes de l’argent mondial, les banques jouent un rôle essentiel dans le changement climatique, selon l’étude. Ils rendent possibles de nouveaux projets d’énergies fossiles grâce à des financements. Ils décident de prêter de l’argent pour les mines de charbon et pour les agro-industries qui ont abattu la forêt tropicale. Il existe d’autres sources de financement, et le capital-investissement en particulier joue un rôle croissant, mais les banques restent les plus importantes.

Selon l’étude, les deux tiers des banques se sont engagées à atteindre le zéro net, mais ces engagements “varient considérablement”. Seul UBS s’engage à zéro net sur l’ensemble de ses activités, selon l’étude.

Les quatre banques chinoises citées dans le rapport, la Banque agricole de Chine, la Banque de Chine, la Banque de construction de Chine et la Banque industrielle et commerciale de Chine, n’ont pris aucun engagement de zéro émission nette, selon l’étude. Ce sont les institutions les moins bien notées, chacune obtenant zéro dans cinq des six catégories évaluées.

L’AP a demandé des commentaires à ces banques à plusieurs reprises, mais aucune n’a répondu.

Chaque année, un organe connu sous le nom de Conseil de stabilité financière, basé à Bâle, en Suisse, et créé par les chefs d’État et de gouvernement du G20, évalue quelles banques dans le monde sont les plus influentes, en fonction de leur taille et de leur intégration au marché mondial. système financier. Les quatre banques les plus influentes au monde en 2021 – JPMorgan Chase, BNP Paribas, Citigroup et HSBC – ont chacune été évaluées à zéro dans deux ou trois domaines de l’évaluation. La gouvernance climatique était la seule catégorie où tous ont été jugés comme faisant des progrès substantiels.

Par e-mail, Citigroup et JPMorgan ont tous deux refusé de commenter. Les deux banques ont publié des objectifs pour aligner les pratiques de l’entreprise sur l’objectif de Paris au printemps 2021.

Dans un communiqué, BNP Paribas a indiqué avoir pris de nouveaux engagements climatiques, dont une réduction de 25% des financements pétroliers, depuis le 25 février, dernière date retenue dans l’étude. La banque a réaffirmé son engagement pour une économie neutre en carbone d’ici 2050, et limitant le réchauffement climatique à 1,5°C. BNP Paribas a mis en place des “politiques pionnières” pour protéger le climat et la biodiversité, notamment sur les forêts, a-t-elle précisé. Il « réduira progressivement son exposition » aux entreprises qui ne se décarboneront pas assez vite.

Un porte-parole de HSBC a déclaré par e-mail que la banque s’est également engagée à atteindre le zéro net, ajoutant: “Nous reconnaissons que notre empreinte mondiale signifie que nous pouvons jouer un rôle essentiel.” Le rapport de l’IIGCC “reconnaît les progrès que nous avons déjà réalisés”, a-t-elle déclaré, y compris un engagement à supprimer progressivement le financement du charbon. La banque revoit ses politiques climatiques et énergétiques, a déclaré le porte-parole.

Les scientifiques disent que les émissions doivent fortement diminuer à court et moyen terme, de sorte que les repères pour 2030 et 2035 sont cruciaux. Seules trois banques, Barclays, ING Bank et Société Générale, ont publié des objectifs à court terme pour réduire les émissions des activités qu’elles financent, révèle l’étude. Neuf ont publié des objectifs à moyen terme. C’est “problématique”, selon l’étude, car les objectifs aident les investisseurs à évaluer à quel point les banques sont sérieuses en matière de décarbonation.

“Si trop de banques prévoient de retarder les réductions d’émissions, les émissions mondiales ne seront pas réduites assez rapidement”, ont écrit les auteurs.

En ce qui concerne la déforestation, qui peut libérer des quantités massives de dioxyde de carbone lorsque les forêts sont brûlées, seul HSBC a pris des engagements complets pour mettre fin au financement, selon l’étude.

“Malgré toute la prise de conscience au niveau du conseil d’administration, il n’y a pas encore de changements au niveau stratégique”, a déclaré James Vaccaro, directeur exécutif du Climate Safe Lending Network, qui pousse à la décarbonation dans le secteur bancaire.

Vaccaro, qui a 20 ans d’expérience en gestion dans le secteur bancaire et l’investissement durables, a ajouté qu’il y a “des raisons de garder espoir face à l’évaluation lamentable de l’état du secteur bancaire aujourd’hui”. Il a fait l’éloge de Barclays, affirmant que ses objectifs étaient très complets.

Le lobbying des banques, qui peut tenter d’influencer et d’affaiblir les lois sur le climat, s’est également éloigné d’une trajectoire de 1,5 ° Celsius, selon l’étude. Et il a constaté que les banques ne s’assurent pas que leurs associations professionnelles font pression conformément à l’accord. Seule la Banque de Montréal divulgue toutes ses adhésions à des associations professionnelles sur son site Web et dans des rapports.

Bill Weihl, ancien responsable du développement durable chez Facebook et Google, qui fait campagne contre les groupes de pression, a déclaré par e-mail que les résultats expliquaient pourquoi la politique climatique échouait à plusieurs reprises à être promulguée. “Nous devons voir le secteur privé intensifier et utiliser sa puissante influence pour des gains en matière de politique climatique.”

Aucune des banques ne lie la rémunération des dirigeants aux émissions, selon l’étude.

Ed Davey, l’Associated Press