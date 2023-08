Les banques régionales seront contraintes de s’endetter en cas de faillite

Martin Gruenberg, président de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), témoigne des récentes faillites bancaires lors d’une audience du Comité sénatorial américain des banques, de la Chambre et des affaires urbaines à Capitol Hill à Washington, DC, le 18 mai 2023.

Les régulateurs bancaires américains ont dévoilé mardi des plans obliger les banques régionales à émettre des dettes pour protéger les déposants en cas de nouvelles faillites.

Toutes les banques américaines disposant d’au moins 100 milliards de dollars d’actifs seraient soumises à cette nouvelle exigence, qui les oblige à détenir une couche de dette à long terme pour absorber les pertes en cas de saisie par le gouvernement, selon une étude conjointe. avis du Trésor, du Bureau du contrôleur de la monnaie, de la Réserve fédérale et de la Federal Deposit Insurance Corporation.

Président de la FDIC Martin Gruenberg télégraphié ses intentions le mois dernier dans un discours à la Brookings Institution.

D’une manière générale, la proposition prend des mesures qui s’appliquent aux plus grandes institutions – connues dans le secteur sous le nom de banques d’importance systémique mondiale, ou GSIB – jusqu’au niveau des banques disposant d’au moins 100 milliards de dollars d’actifs. Ces mesures étaient largement attendues après l’effondrement soudain de la Silicon Valley Bank en mars qui a secoué les clients, les régulateurs et les dirigeants, les alertant des risques émergents dans le système bancaire.

Cela comprend des mesures visant à augmenter les niveaux de dette à long terme détenus par les banques, à supprimer une faille qui permettait aux banques de taille moyenne d’éviter de reconnaître la baisse de leurs avoirs obligataires et à obliger les banques à proposer des testaments biologiques plus solides ou des plans de résolution qui prendraient effet en cas de panne.

Les régulateurs envisageraient également de mettre à jour leurs propres directives sur la surveillance des risques, notamment une forte concentration de dépôts non assurés, ainsi que de modifier les tarifs de l’assurance-dépôts pour décourager les comportements à risque, a déclaré Gruenberg dans son discours du 14 août. Les trois banques saisies par les autorités cette année présentaient toutes des niveaux élevés de dépôts non assurés, qui ont été un facteur clé de leur faillite.

Les analystes se sont concentrés sur les exigences en matière d’endettement car il s’agit du changement le plus impactant pour les actionnaires des banques. L’intérêt d’augmenter les niveaux d’endettement est que si les régulateurs doivent saisir une banque de taille moyenne, il existe une couche de capital prête à absorber les pertes avant que les déposants non assurés ne soient menacés, selon Gruenberg.

La décision des régulateurs obligera certains prêteurs soit à émettre davantage d’obligations d’entreprises, soit à remplacer les sources de financement existantes par des formes de dette à long terme plus coûteuses, ont écrit les analystes de Morgan Stanley dirigés par Manan Gosalia dans une note de recherche du 28 août.

Cela réduira encore davantage les marges des banques de taille moyenne, qui sont déjà sous pression en raison de la hausse des coûts de financement. Le groupe pourrait voir ses bénéfices annuels diminuer jusqu’à 3,5%, selon Gosalia.

Selon les analystes, cinq banques en particulier pourraient avoir besoin de lever un total d’environ 12 milliards de dollars de nouvelles dettes : Régions , Banque M&T , Citoyens financiers, Fiducie du Nord, et Cinquième Troisième Bancorp .

Avoir une dette à long terme devrait calmer les déposants en période de détresse et réduire les coûts pour le propre fonds d’assurance des dépôts de la FDIC, a déclaré Gruenberg dans son discours. Cela améliore également les chances qu’une vente aux enchères d’une banque puisse avoir lieu le week-end sans recourir aux pouvoirs extraordinaires réservés aux risques systémiques, et donne aux régulateurs plus d’options dans ce scénario, comme remplacer la propriété ou démanteler les banques pour les vendre en morceaux, a-t-il déclaré.

« Même si de nombreuses banques régionales ont une certaine dette à long terme, la nouvelle proposition nécessitera probablement l’émission de nouvelles dettes », a déclaré Gruenberg. « Comme cette dette est à long terme, elle ne sera pas une source de pression sur les liquidités lorsque des problèmes deviendront apparents. Contrairement aux déposants non assurés, les investisseurs dans cette dette savent qu’ils ne seront pas en mesure de fuir lorsque des problèmes surgiront. »

Les investisseurs dans la dette bancaire à long terme seront « plus incités » à surveiller les risques chez les prêteurs, et les instruments cotés en bourse « serviront de signal » de la vision du marché sur le risque dans ces banques, a-t-il déclaré.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.