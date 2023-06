Les banques parlent de l’IA au milieu du buzz ChatGPT mais en limitant son utilisation

AMSTERDAM, Pays-Bas – Les grandes banques et les sociétés de technologie financière prétendent se lancer dans l’intelligence artificielle générative alors que le battage médiatique autour de la technologie bourdonnante ne montre aucun signe d’essoufflement – ​​mais il existe des craintes persistantes concernant les pièges et les risques potentiels.

Lors de la conférence Money 20/20 fintech à Amsterdam, aux Pays-Bas, les dirigeants de grands prêteurs et de sociétés de financement en ligne ont chanté les louanges de l’IA générative, la qualifiant d' »explosion de l’innovation » et affirmant qu’elle « libérera l’innovation dans les domaines que nous pouvons ». Je n’y pense même pas. »

Chalapathy Neti, responsable de l’IA du réseau mondial de messagerie bancaire Swift, a qualifié les progrès réalisés avec ChatGPT et GPT-4 de « époustouflants ». Il a ajouté : « C’est vraiment un moment de transformation. »

Mais à court terme, les banques se bousculent pour comprendre les cas d’utilisation.

ABN Amro, aux Pays-Bas, est un géant bancaire qui pilote l’utilisation de l’IA générative dans ses processus.

Annerie Vreugdenhil, directrice commerciale de la division des services bancaires aux particuliers et aux entreprises d’ABN Amro, a révélé lors d’un panel qu’elle utilisait la technologie pour résumer automatiquement les conversations entre le personnel de la banque et les clients. Il l’utilise également pour aider ses employés à recueillir des données sur les clients afin d’aider à répondre aux questions et d’éviter les questions répétitives.

La banque est actuellement en train d’étendre ces projets pilotes à 200 employés et explore un certain nombre de nouveaux pilotes à démarrer cet été.

Lors d’une session à huis clos sur l’application de l’IA dans les services financiers, deux dirigeants bancaires ont expliqué comment ils utilisent la technologie pour améliorer leur code interne et analyser le comportement de leurs clients.

« Nous expérimentons à ce stade et nous n’avons pas nécessairement quoi que ce soit face au client, mais nous utilisons le [tech the] comme d’autres entreprises, par exemple, la refactorisation du code, les appels de communication, l’inverse », a déclaré Mariana Gomez de la Villa, cadre chez ING Bank spécialisée dans la stratégie et l’innovation.

En effet, les banques ont semblé unanimes dans leur hésitation à déployer des outils de type ChatGPT dans des scénarios de contact avec les clients.