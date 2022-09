Deux banques au Liban ont été bloquées par des clients tentant de retirer leur propre argent qui a été gelé alors que le pays souffre d’un effondrement économique.

La plupart ont été bloqués sur les actifs en devises étrangères au cours des deux dernières années, les banques n’autorisant que de petits retraits qui ne couvrent souvent pas l’essentiel.

Lors de deux incidents distincts mercredi, des banques ont été bloquées par des clients qui tentaient d’accéder à leur épargne.

Au cours d’un braquage, une femme et quelques associés ont apporté ce qu’elle a qualifié d’arme-jouet dans une succursale de la banque BLOM à Beyrouth et sont repartis avec plus de 13 000 dollars en espèces sur son compte.

La femme, Sali Hafiz, a déclaré avoir pris d’assaut la banque pour obtenir de l’argent pour le traitement du cancer de sa sœur.

La banque BLOM a déclaré que des clients avaient été menacés lors du raid, le directeur de la succursale et le trésorier ayant été contraints de sortir de l’argent d’un coffre-fort.

Plus tard, un homme armé s’est rendu dans une succursale de Bankmed dans la ville de montagne d’Aley pour récupérer une partie de ses économies piégées.

Il s’est rendu peu de temps après.

Cela survient un mois après qu’un homme a braqué une banque à Beyrouth pour retirer des fonds pour soigner son père malade.

Il a été arrêté mais relâché plus tard après que la banque a abandonné les poursuites.

‘Je n’ai plus rien à perdre’

Avant de se cacher, Mme Hafiz a déclaré aux médias locaux qu’elle n’avait d’autre choix que de braquer la banque BLOM.

Elle a déclaré: “Je n’ai plus rien à perdre, je suis arrivée au bout du chemin.

“Je suis arrivé à un point où j’allais vendre mon rein pour que ma sœur puisse recevoir un traitement.”

Mme Hafiz a déclaré qu’elle avait tenté de retirer de l’argent deux jours plus tôt, mais qu’elle n’avait pas pu le faire.

Sa mère a déclaré à la télévision locale : “Tout ce que nous avons, c’est cet argent à la banque. Ma fille a été forcée de prendre cet argent – c’est son droit, il est sur son compte – pour soigner sa sœur.”

Les banques sont censées faire des exceptions pour les clients qui tentent de payer des soins comme les soins hospitaliers, mais beaucoup disent que cela ne se produit pas.

Les banquiers seniors ont averti que les hold-up pourraient augmenter.

L’un d’eux a déclaré à Reuters: “Je pense que c’est une invitation pour les autres à faire de même. Tant que les gens s’en tireront, ils continueront. Quel État en faillite.”