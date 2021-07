Les banques gagnent 650 millions de dollars en frais et en gains d’actions grâce à la vague d’introductions en bourse

Les traders travaillent lors de l’introduction en bourse de la société chinoise de covoiturage Didi Global Inc sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 30 juin 2021. Brendan McDermid | Reuters

De Krispy Kreme à la chinoise Didi Chuxing, la semaine la plus chargée pour les introductions en bourse aux États-Unis en 17 ans a produit une aubaine pour les principales banques d’investissement de Wall Street. Une entreprise de cybersécurité, des développeurs de médicaments et une plateforme de commerce électronique turque étaient tous de la partie. Au moins 14 sociétés ont levé 100 millions de dollars ou plus d’offres sur le Nasdaq et la Bourse de New York, le tronçon le plus actif pour les débuts depuis 2004. Au total, les preneurs fermes ont généré près de 400 millions de dollars en honoraires pour l’assistance aux PAPE. Ils sont assis sur des gains papier supplémentaires de 259 millions de dollars à la clôture de vendredi, en supposant qu’ils exercent leurs options pour acheter toutes leurs actions attribuées à la remise de l’introduction en bourse. Le rythme des offres souligne la demande de croissance et montre que les introductions en bourse restent la voie privilégiée vers le marché malgré la montée des cotations directes, qui n’ont pas de souscripteurs et s’accompagnent de frais de conseil beaucoup plus faibles. C’est une activité très lucrative pour Wall Street, et il n’y a aucun ralentissement en vue.

Robinhood a déposé son Prospectus d’introduction en bourse jeudi et s’apprête à être l’une des offres les plus importantes de l’année. La demande croissante d’actifs cryptographiques a entraîné un quadruplement des revenus du premier trimestre à 522 millions de dollars, tandis que la perte de l’entreprise a augmenté à 1,4 milliard de dollars en partie à cause d’une collecte de fonds d’urgence liée à la manie commerciale de GameStop. L’application de négociation d’actions générera probablement une valorisation supérieure sur le marché, tout en jouant simultanément un rôle plus large dans le boom des introductions en bourse en offrant aux investisseurs particuliers un moyen d’investir dans des transactions qui ciblaient historiquement les grandes institutions. Robinhood réserve jusqu’à 35% de ses actions IPO à ses clients. « Je pense que ce sera l’un des plus grands stocks de mèmes du futur », a déclaré vendredi Thomas Peterffy, président d’Interactive Brokers, à « Squawk Box » de CNBC. « Ils ont des capitaux propres négatifs, ils ont des revenus à peu près nuls et ils connaissent une croissance rapide. C’est donc le genre de chose que le marché semble aimer ces derniers temps. J’ai hâte qu’ils viennent dans la communauté, amenant de plus en plus de gens dans le marché. »

Goldman, Morgan, JPM les grands gagnants

Lors des introductions en bourse de la semaine dernière, les frais de souscription allaient de 2 % du montant total levé, dans le cas du financement massif de la société de covoiturage Didi, à 7 % pour les transactions plus modestes comme les offres des sociétés de santé. CVRx, Aerovate Therapeutics et Acumen Pharmaceuticals. Goldman Sachs et Morgan Stanley, comme d’habitude, ont généré les revenus d’honoraires les plus élevés en agissant en tant que chefs de file pour les introductions en bourse de Didi et du fournisseur de logiciels de cybersécurité SentinelOne, les deux plus grandes offres de la semaine. Morgan Stanley et JPMorgan Chase étaient les principaux souscripteurs de l’introduction en bourse de la société turque de vente en ligne D-Market Electronic Service & Trading, du site de services juridiques LegalZoom et Krispy Kreme, qui étaient respectivement les troisième, quatrième et cinquième offres les plus importantes de la semaine.

Les beignets sont vendus dans un magasin Krispy Kreme le 5 mai 2021 à Chicago, Illinois. La chaîne de beignets a annoncé hier qu’elle prévoyait de reprendre la société en bourse. Scott Olson | Getty Images