Les banques européennes sont plus fortes que leurs rivales américaines, selon les analystes. Voici pourquoi

Les banques européennes semblent plus fortes et plus attrayantes que leurs homologues américaines sur de nombreux paramètres, selon des responsables et des analystes s’exprimant lors de la conférence de l’Institute of International Finance à Bruxelles cette semaine, qui ajoutent que la réglementation et la collaboration sont toujours nécessaires pour stimuler la croissance dans la région.

La plus grande banque des États-Unis vaut ce que valent les neuf ou dix premières banques européennes en raison d’une croissance plus faible et moins de rentabilité depuis la crise financière de 2008, Ana Botín, présidente exécutive du groupe espagnol Santander, a déclaré à CNBC lors de l’événement mardi.

Cependant, les principales banques européennes ont de meilleurs niveaux de swaps sur défaillance de crédit, une forme d’assurance pour les détenteurs d’obligations d’une entreprise contre le défaut, « ce qui signifie que les investisseurs obligataires pensent que le risque de notre dette est inférieur à celui des meilleures banques des États-Unis », Botín ajoutée.

La volatilité récente qui a conduit à la vente de Crédit Suisse à UBS n’était pas la preuve d’une crise bancaire systémique, a-t-elle dit, mais plutôt de problèmes de mauvaise gestion et de liquidité dans des banques spécifiques.

« Nous sommes dans une position très solide en termes de capital, de supervision des liquidités, de protection des données de nos clients. Mais nous avons également besoin d’un peu plus de capacité pour soutenir la croissance afin d’être plus rentables », a-t-elle déclaré.

« Ce dont nous avons besoin, c’est d’une refonte fondamentale de ce que nous voulons que les banques soient dans la nouvelle économie dans un monde qui a besoin de croissance. Et trouver cet équilibre est vraiment important entre être prudent, nous ne disons pas que nous devrions revenir là-dessus , mais aussi être en mesure de financer la croissance », a poursuivi Botín, ajoutant que ce serait un thème clé de la conférence de l’IIF.

Les banques européennes sont « plus sûres, plus fortes, moins chères » que les banques américaines, a déclaré Davide Serra, directeur général d’Algebris Investments, qui a souligné le ratio de liquidité plus élevé des banques européennes – environ 160% – contre 120% aux États-Unis.

« D’une certaine manière, les banques aux États-Unis ont davantage optimisé leur base de dépôts. Et maintenant, avec la Fed [Federal Reserve] maintenir des taux d’intérêt plus élevés, les gens veulent juste être payés sur leurs dépôts. Ils ont donc des options avec les marchés monétaires ou avec des transferts d’argent », a-t-il déclaré.