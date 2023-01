Les banques en ligne offrent des taux d’épargne plus élevés. Ce qu’il faut considérer avant de changer

Cette histoire fait partie 12 jours de conseilsvous aidant à tirer le meilleur parti de votre technologie, de votre maison et de votre santé pendant la période des Fêtes.

Tous les hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale en 2022 ont entraîné une augmentation significative des taux sur les comptes de dépôt comme des économies, CD et comptes du marché monétairemais surtout auprès des banques en ligne.

Alors que certains services financiers exclusivement numériques proposent des taux de 4 % et plus sur comptes d’épargne à haut rendement, les banques de brique et de mortier comme Wells Fargo et Bank of America offrent toujours des rendements insignifiants de 0,01 % à 0,25 %. Pour les investisseurs prudents qui aiment recevoir un retour sur épargne modeste mais régulier, il est difficile d’ignorer ces taux élevés des banques en ligne uniquement, qui peuvent également offrir des fonctionnalités innovantes comme un accès anticipé à votre chèque de paie et très peu ou pas de frais.

Si vous ne vous souvenez plus de la dernière fois où vous avez mis les pieds dans votre banque, il pourrait être financièrement avantageux de passer à une banque en ligne sans frais et avec de meilleurs taux d’intérêt. Mais avant de franchir le pas, réfléchissez d’abord à ces cinq questions.

1. Passez-vous à un réel banque?

Alors que de nombreuses néobanques proposent des comptes d’épargne et de chèques, des cartes de débit et d’autres fonctionnalités bancaires standard, ce ne sont pas toujours des banques à charte nationale – à l’exception de Varo – avec toutes les licences appropriées. Au lieu de cela, ce sont des “sociétés de technologie financière” qui offrent une gamme plus limitée de services de type bancaire.

Il s’agit d’un signal d’alarme potentiel puisque les néobanques ne sont pas réglementées de la même manière que les banques agréées. Pour les consommateurs, il est particulièrement important de savoir s’il existe une banque ou un partenaire bancaire réel qui soutient la néobanque. Au minimum, vous voulez vous assurer qu’il est couvert par la Federal Deposit Insurance Corporation, ce qui signifie que le gouvernement fédéral assurera votre compte individuel jusqu’à 250 000 $ en cas de faillite de la néobanque. Vous pouvez généralement trouver la mention “Nous ne sommes pas une banque”, ainsi que l’un des partenaires bancaires légaux de la néobanque sur les pages “À propos de nous”.

2. Que ferez-vous en cas de pépin numérique ?

Chime a fait la une des journaux plus tôt cette année en raison de son taux relativement élevé de plaintes des clients. Les chercheurs ont découvert que Chime avait connu des pannes dans le passé qui auraient laissé les clients bloqués financièrement, selon un ProPublica rapport en juillet. Il a également reçu 920 plaintes déposées auprès du Bureau de la protection du consommateur depuis avril 2020, toutes liées à des “comptes fermés”. À l’époque, Chime comptait environ 12 millions de clients.

En revanche, Wells Fargo, qui a eu son lot de scandalesn’a reçu qu’un tiers du nombre de plaintes concernant des problèmes de “compte fermé” similaires, mais six fois plus de clients.

Peu importe où nous garons notre argent, nous devons nous préparer à ce que les choses tournent mal. Il est donc d’autant plus important que votre institution financière dispose d’un service client 24 heures sur 24 et, idéalement, de solutions de contournement pour vous aider à accéder à votre argent lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez trouver une néobanque associée à un réseau de guichets automatiques spécifique. Mais en général, les néobanques ne sont pas toujours aussi équipées que les banques traditionnelles pour répondre à ces problématiques. Si l’application de ma banque est en panne, par exemple, et que j’ai besoin de transférer de l’argent, je peux toujours me rendre à n’importe quel guichet automatique ou envoyer un chèque.

Il peut être utile de créer votre propre plan de sauvegarde, comme stocker de l’argent d’urgence dans un autre compte bancaire en cas de perturbations imprévues.

“Si le passage à un non-brique et mortier vous rend anxieux, ne déplacez une partie de votre argent que si vous voulez le vérifier”, déclare Erin Lowry, auteur de Le millénaire fauché.

3. Comment contacterez-vous le support client en cas de problème ?

Bien que les néobanques n’aient pas de succursales, elles peuvent avoir un support client alimenté par de vraies personnes. C’est une caractéristique importante et à privilégier dans votre recherche d’une néobanque bien adaptée. En cas de problème technique ou de panne, vous voulez savoir que vous pouvez obtenir de l’aide le plus tôt possible. Avant de vous inscrire, prenez le service client pour un essai routier, pour vous assurer que l’aide avec une personne en direct est facile d’accès, dit Lowry.

4. La banque en ligne offre-t-elle tous les services financiers dont vous avez besoin ?

Une néobanque propose-t-elle des prêts, des cartes de crédit, des comptes d’investissement et d’autres services ? Il est important de réfléchir à vos objectifs financiers à long terme et à la manière dont ce compte financier uniquement numérique peut – ou non – vous soutenir tout au long de votre parcours.

Une banque plus établie avec une branche numérique robuste peut mieux vous servir à long terme, surtout si elle propose une gamme plus complète de produits et de services comme les prêts hypothécaires et les comptes de retraite.

5. Faut-il choisir entre une banque traditionnelle et une banque en ligne ?

Je suis particulièrement satisfait de l’expérience numérique de ma banque, qui pendant des années m’a permis de déposer des chèques via l’application mobile et d’envoyer de l’argent de manière transparente et sécurisée à d’autres. Ce sont des fonctionnalités que ma banque a été parmi les premières à proposer, il y a près de 10 ans, elle a donc eu le temps de résoudre certains bogues et problèmes d’expérience utilisateur bancaux.

Et bien que je sache que beaucoup ne se sont peut-être pas rendus dans une agence bancaire depuis l’époque pré-pandémique, la présence locale de ma banque me réconforte. Je suis entré pour obtenir un chèque certifié pour l’achat d’une voiture à l’époque. Et je me suis senti mieux à l’idée de déposer un gros chèque en personne l’année dernière, après avoir vendu notre appartement.

Si vous êtes déchiré entre une banque que vous aimez et des taux d’intérêt que vous aimeriez avoir, ce n’est pas une décision à prendre. Vous pouvez conserver le même compte bancaire principal et détourner votre épargne vers un compte bancaire numérique à haut rendement. De cette façon, vous avez toujours accès aux fonctionnalités pratiques de votre banque principale, tout en conservant un compte d’épargne séparé qui vous rapporte plus d’argent.

Je ne vois aucun danger clair et présent à ouvrir un compte auprès d’une néobanque – tant que votre argent est assuré par la FDIC et que vous êtes conscient de ses limites. S’il offre un support client en direct, c’est encore mieux. Mais avoir une banque de secours avec un guichet automatique et une succursale locale, une banque où vous conservez vos économies les jours de pluie, n’est peut-être pas un mauvais moyen de garantir davantage la liquidité et l’accès aux liquidités en cas de perturbations technologiques.

La réalité est que beaucoup d’entre nous, si nous ne le sommes pas déjà, deviendront polybancaires. Nous aurons des comptes répartis dans diverses institutions financières car la probabilité qu’une banque (ou une néobanque) réponde de manière optimale à tous nos besoins bancaires est peu probable.

Mon hypothèque est auprès d’une banque différente où j’ai trouvé le meilleur taux d’intérêt. J’ai également plusieurs cartes de crédit auprès de différents émetteurs. Donc, tout comme pour la retraite, il est souvent avantageux d’adopter une approche diversifiée des opérations bancaires pour obtenir les meilleurs rendements.