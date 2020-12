HONG KONG: Les nouvelles banques en ligne de Hong Kong prévoient de se lancer dans les prêts aux entreprises et la gestion de patrimoine, cherchant des avenues plus lucratives au-delà des comptes d’épargne de base et des services de transfert, ont déclaré des dirigeants.

Huit de ces banques ont vu le jour cette année et en novembre, elles avaient encaissé plus d’un milliard de dollars de dépôts et attiré près de 300 000 clients.

La question de savoir si ces banques peuvent prendre une part significative des piliers de Hong Kong tels que HSBC et Standard Chartered et devenir rentables est surveillée de près sur d’autres marchés asiatiques où les régulateurs encouragent également de nouveaux challengers.

ZA Bank, gérée par une unité de ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd, s’est fixé comme objectif d’atteindre le seuil de rentabilité en cinq ans. Il vise à se diversifier au-delà des prêts personnels pour prêter aux petites et moyennes entreprises l’année prochaine, car les prêts plus importants sont plus rentables, et offrira également des services d’assurance et d’investissement aux clients de détail.

«Il me reste quatre ans, et les prêts personnels ne voleront tout simplement pas parce que le marché est tellement grand», a déclaré le PDG Rockson Hsu à Reuters.

Mox Bank, dont les soutiens comprennent Standard Chartered et la société de télécommunications locale PCCW, a annoncé son intention d’ajouter des services de carte de crédit, de prêts personnels et de gestion de patrimoine d’ici la mi-2022.

«Hong Kong est toujours un très grand marché pour les offres de gestion de patrimoine», a déclaré Samir Subberwal, directeur de Mox et responsable de la banque de détail de StanChart pour la Grande Chine et l’Asie du Nord.

Il a ajouté que le boom actuel des introductions en bourse dans la ville, qui a vu les entreprises lever plus de 50 milliards de dollars cette année, est susceptible de stimuler la demande continue de conseils en investissement et de frais.

Les nouvelles banques parient qu’elles peuvent séduire les clients avec des taux d’intérêt plus attractifs sur l’épargne et les prêts – qu’elles sont en mesure d’offrir en l’absence de réseaux de succursales coûteux – ainsi qu’avec des applications client plus conviviales et d’autres avantages développés par leur bailleurs de fonds.

Livi Bank, qui prévoit d’offrir des services de prêt personnel et de gestion de patrimoine l’année prochaine, en est un exemple.

Son application mobile a été en partie développée par l’actionnaire JD Digits, l’unité fintech de JD.Com en Chine, a déclaré le PDG David Sun.

La banque est également devenue partenaire d’un programme de fidélité qui offrira à ses clients des cashbacks et des points et qui est exploité par la chaîne de distribution et de restauration Dairy Farm, une unité du groupe Jardine Matheson, autre actionnaire de Livi.

Les banques traditionnelles ont réagi en réduisant les frais et en investissant massivement dans la mise à niveau et le lancement de nouvelles plateformes numériques. HSBC a annoncé qu’elle dépenserait 5,8 milliards de dollars en technologie dans le monde cette année, tandis que ce mois-ci, Citi a lancé de nouveaux services bancaires uniquement numériques à Hong Kong.

Sur d’autres marchés comme la Grande-Bretagne et l’Australie, de nouvelles banques numériques ont été lancées avec un succès mitigé. La banque australienne Xinja a déclaré ce mois-ci qu’à la suite de la pandémie et après avoir examiné le marché, elle cesserait d’être une banque et rendrait les dépôts des clients.

En Asie, cependant, les nouvelles banques ont tendance à bénéficier du soutien de grandes entreprises, ce qui améliore leurs perspectives. Singapour a émis quatre licences de banque numérique ce mois-ci et la Malaisie devrait accepter des demandes l’année prochaine.