Les banques élaborent une stratégie avant le ralentissement économique du Canada

TORONTO-

Qu’il s’agisse d’augmenter leurs liquidités ou de réduire leurs effectifs, les banques canadiennes adoptent diverses stratégies pour se préparer à un ralentissement économique largement attendu au cours de l’année à venir.

Les banques ont décrit certaines de leurs approches dans leurs résultats du quatrième trimestre cette semaine, qui ont vu les dirigeants prendre des notes de prudence en raison de la variété des pressions économiques, tout en s’engageant à poursuivre la croissance.

“Alors que nous nous tournons vers 2023, la croissance économique mondiale devrait être plus lente alors que les banques centrales continuent de resserrer leur politique monétaire pour maîtriser l’inflation”, a déclaré le chef de la direction de la CIBC, Victor Dodig, lors d’un appel aux résultats.

“En réponse à ces vents contraires … nous allons continuer à prendre des mesures pour repositionner notre entreprise afin de nous adapter à ces nouvelles réalités.”

Les dépenses de la CIBC ont bondi au cours du trimestre, en partie à cause des indemnités de départ, car elle “a repositionné l’entreprise” pour l’évolution des perspectives, a déclaré le directeur financier Hratch Panossian.

RBC, qui a annoncé cette semaine un accord de 13,5 milliards de dollars pour acheter la Banque HSBC Canada, a déclaré qu’elle déployait une remise de 2% sur son plan de réinvestissement des dividendes, une mesure destinée à augmenter le capital et que la banque prévoit d’ajouter environ 2 milliards de dollars à ses coffres.

La tentative d’augmenter le capital fait partie d’une approche conservatrice dans un contexte de risque accru d’événements économiques improbables mais graves, provoqués en partie par une instabilité géopolitique importante, a déclaré le directeur général Dave McKay lors d’un appel aux résultats.

“Vous avez un risque extrême plus élevé en ce moment”, a déclaré McKay. “Et par conséquent, nous construisons un peu un tampon de capital pour l’incertitude.”

BMO, qui prévoit conclure sous peu son acquisition de Bank of the West pour 16,3 milliards de dollars américains, ce qui exercera une certaine pression sur ses coussins de fonds propres, a déclaré qu’il utilisait des transactions de transfert de risque similaires à ce qu’il a fait ces dernières années, y compris la syndication de prêts et les investissements synthétiques. titrisation.

“Nous continuerons à gérer dynamiquement notre capital et nos ressources”, a déclaré le directeur général Darryl White. “Nous voyons un peu de ralentissement.”

Le directeur financier de BMO, Tayfun Tuzun, a déclaré que la banque ne réduisait jusqu’à présent aucun segment d’activité en raison de l’incertitude.

“Nous avons eu une très forte croissance des prêts au cours du trimestre. De toute évidence, cela devrait être la preuve que nous faisons toujours toutes les affaires que nous avons avec nos clients”, a-t-il déclaré lors de leur appel aux résultats.

La TD a un “manuel de préparation à la récession” qu’elle continue de mettre à jour, mais pour l’instant, elle est davantage axée sur la croissance, a déclaré le directeur financier Kelvin Tran dans une interview.

“Vous devez investir pour la croissance, et en cas de ralentissement potentiel, vous êtes simplement plus sélectif sur ce que vous investissez. Mais il est important de stimuler la croissance.”

Il a déclaré que la banque, qui a vu ses dépenses augmenter d’environ 10% au cours du trimestre par rapport à l’année dernière, investit pour être prête pour les clients dans l’incertitude à venir.

“Nous mettons plus de banquiers dans la rue, plus de conseillers dans la rue pour aider nos clients, comme vous le savez, c’est un environnement très difficile et nous voulons être là pour eux.”

Le chef de la gestion des risques de la Banque Scotia, Phil Thomas, a déclaré que les efforts de la banque pour réduire les risques de son portefeuille l’ont bien positionnée pour gérer les incertitudes économiques, tandis que le chef de la direction, Brian Porter, a déclaré qu’il s’attend à ce que la pression sur les taux s’atténue bientôt.

« Les banques centrales du Canada et des États-Unis semblent approcher de la fin de leurs cycles de resserrement alors que l’inflation semble enfin ralentir. Au Canada, la croissance économique ralentit, mais les niveaux d’activité économique sont demeurés robustes.

Alors que certaines banques sont plus optimistes que d’autres sur les perspectives économiques, elles ont toutes augmenté ce qu’elles mettent de côté pour les pertes potentielles sur prêts. Il y avait un large éventail de provisions, allant de 617 millions de dollars à la TD pour le haut de gamme à 226 millions de dollars à BMO, les écarts provenant de la taille du portefeuille, des perspectives et d’autres facteurs.

RBC a ajouté 381 millions de dollars aux provisions, dont 126 millions de dollars sur les prêts productifs, car elle voit les difficultés économiques arriver un peu plus rapidement et plus intenses qu’auparavant, a déclaré le directeur des risques Graeme Hepworth.

“Les provisions sur les prêts performants ce trimestre reflètent les modifications apportées à notre scénario de base. Celui-ci intègre une récession plus précoce et légèrement plus grave que prévu.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er décembre 2022.