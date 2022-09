Heartland Bank and Trust Company organisera son événement «Plus pour vous» toute la journée du vendredi 23 septembre.

Les bureaux locaux de la Heartland Bank sont situés au 925 Shooting Park Rd. au Pérou, 501 W. Walnut St. à Oglesby, 100 E. Dakota St. à Spring Valley, 703 3rd St. à Henry, 2101 N Main St. et 606 S Main St. à Princeton

Les bureaux locaux lancent une invitation ouverte aux clients, résidents et entreprises à se joindre à l’événement en ligne ou en succursale. La célébration comprend des cadeaux, des offres d’une journée seulement et une chance de gagner une carte-cadeau Visa de 500 $.

Pour plus d’informations sur l’événement Plus pour vous de Heartland Bank, visitez : www.hbtbank.com.

Heartland Bank and Trust Company est une banque communautaire avec des actifs de 4,3 milliards de dollars. Basée à Bloomington, dans l’Illinois, la banque possède des bureaux dans le centre et le nord de l’Illinois et dans l’est de l’Iowa. Plus d’informations sont disponibles sur le site de la banque à l’adresse www.hbtbank.com