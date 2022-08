Les banques de loyer de la Colombie-Britannique augmentent la stabilité du logement et préviennent l’itinérance: enquête

Une nouvelle enquête a révélé que l’aide fournie par la BC Rent Bank a contribué à améliorer la stabilité du logement.

Les banques de loyer sont des ressources communautaires de stabilité du logement et de prévention de l’itinérance qui offrent une aide financière d’urgence sans intérêt, des conseils et des ressources pour maintenir le logement locatif.

La BC Rent Bank a interrogé tous les ménages de la Colombie-Britannique qui ont reçu une aide financière d’une banque de loyer entre le 1er avril et le 30 juin 2021, et a posé des questions sur leur situation de logement six mois après avoir reçu l’aide.

L’enquête a révélé que 94 % des répondants ont maintenu ou amélioré leur situation de logement, 83 % des répondants occupant le même logement. Parmi ceux qui ne l’étaient pas, 67 % avaient déménagé dans une meilleure situation de logement.

Le soutien des banques de loyer a été essentiel pour 91 % des personnes dans le maintien de la stabilité du logement, 61 % des répondants ont déclaré qu’ils auraient été sans abri sans l’aide des banques de loyer.

“Je ne saurais en dire assez sur la profondeur de ce programme qui m’a aidé à ne pas avoir à me soucier de toute la volatilité que je traversais avec la pandémie”, a déclaré un répondant à l’enquête sur la banque de loyer. “Cela m’a permis de respirer. Je n’ai pas eu à abandonner ma voiture, j’ai donc fini par pouvoir obtenir plus d’emplois et avoir un moyen d’y arriver. Six mois plus tard, je suis de nouveau stable. J’étais juste un moment où j’avais besoin d’aide, un moment qui aurait très bien pu me rendre, moi et ma famille, sans abri.

Les répondants ont également indiqué qu’une plus grande stabilité du logement leur permettait de conserver la garde de leurs enfants, de se remettre de leur dépendance et de reprendre un emploi.

La Colombie-Britannique est devenue la première au Canada à offrir une couverture de banque de loyer à l’échelle de la province en 2021. Les locataires de toutes les régions de la Colombie-Britannique peuvent accéder aux services locaux de banque de loyer.

Les fonds peuvent être appliqués au loyer, au paiement des arriérés, aux services publics, à un dépôt de garantie ou à une combinaison de ceux-ci.

marché locatif