Les banques de bébés sont cruciales pour les parents en difficulté… aidez-les à donner à leur enfant le meilleur départ dans la vie

En tant qu’ancien enseignant et directeur d’école, j’ai soutenu une fois que l’éducation doit toujours passer en premier.

Mais maintenant, deux ans après mon entrée en fonction en tant que commissaire à l’enfance pour l’Angleterre, je sais que la famille est reine.

Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les jeunes familles, en particulier celles qui ont les plus jeunes enfants et les plus vulnérables.

C’est pourquoi je soutiens de tout cœur la campagne The Sun’s Fabulous Baby, Bank On Us, en partenariat avec Save the Children et Little Village.

Aucun parent ne devrait se sentir affolé parce qu’il n’a pas les moyens d’acheter les produits de première nécessité dont ses bébés et ses jeunes enfants ont besoin pour s’épanouir.

Tous les parents du pays devraient avoir accès à l’aide dont ils ont besoin, car des enfants heureux et en bonne santé mènent une vie heureuse et en bonne santé.

Les banques pour bébés constituent une part importante du réseau de soutien sur lequel comptent tant de familles vulnérables – et il est maintenant temps que la nation se mobilise pour aider les familles dans le besoin.

J’ai vu de mes propres yeux comment fonctionnent les banques pour bébés. J’ai entendu le soupir de soulagement des parents lorsqu’ils franchissent les portes et qu’ils sont accueillis par des bénévoles désintéressés prêts à assumer leurs fardeaux.

Ce sont des gens qui comprennent vraiment leurs difficultés et qui veulent vraiment contribuer à améliorer leur vie.

C’est aussi ce que veulent les enfants : un environnement familial heureux et stable, sans souci.

Je le sais parce que lorsque j’ai été nommé en 2021, je leur ai demandé.

Plus d’un demi-million d’enfants âgés de quatre à 17 ans ont répondu à l’enquête The Big Ask, la plus grande enquête jamais réalisée auprès d’enfants.

Les enfants nous ont dit à quel point leurs parents travaillaient dur, mais aussi comment les difficultés financières et l’anxiété auxquelles leurs mères et leurs pères étaient confrontés les affectaient.

Les histoires de parents qui luttent pour habiller leurs enfants font partie des choses déchirantes que nous entendons.

Il y a de réelles inquiétudes au sein des communautés – en particulier de la part des parents qui ne travaillent pas ou qui sont défavorisés – quant à la façon dont ils pourront se permettre les produits de base absolus.

L’année dernière, Kemi Badenoch, secrétaire d’État au ministère des Affaires et du Commerce, m’a demandé de mener une enquête familiale indépendante au cours de laquelle j’ai parlé à des familles de tout le pays, en particulier à celles qui ont de jeunes enfants, des difficultés auxquelles elles étaient confrontées.

Les parents m’ont dit qu’ils voulaient travailler dur et être indépendants, mais le coût de la garde des enfants, couplé au coût de la vie, pesait lourd.

Pas plus tard que la semaine dernière, lorsque j’ai visité la Harris Academy à St John’s Wood, au nord de Londres, les enfants ont fait écho aux mêmes préoccupations.

Ils m’ont dit que leurs parents travaillaient incroyablement dur mais, à cause de la flambée du coût de la vie, ils ressentaient vraiment la pression.

Partout où je vais, ces mots reviennent sans cesse et c’est pourquoi cette campagne est si brillante.

Ces luttes quotidiennes ne sont la faute de personne et tout ce que nous pouvons faire pour soutenir les familles est absolument crucial.

Mon rêve est que chaque parent en difficulté puisse se rendre dans l’une des banques de bébés du pays et repartir avec des articles essentiels et un soutien.

Je veux que tous les parents sentent qu’il y a un endroit où aller, mais pour atteindre cet objectif, nous devons travailler ensemble.

Le grand public britannique peut contribuer à cette campagne, qu’il s’agisse de donner de son temps, de faire don de vêtements et d’équipements ou de faire un don en argent – et je sais qu’ils vont intensifier.

Je ne les ai jamais vus laisser tomber les enfants et j’ai de réels espoirs quant à la façon dont cette campagne donnera finalement à tous les enfants de Grande-Bretagne le meilleur départ dans la vie.

Tout le monde devrait y apporter son soutien s’il le peut.

Cette campagne est cruciale pour aider les générations futures à prospérer, et elle est également vitale pour la prospérité future de notre pays.