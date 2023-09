Les banques centrales se dirigent vers des taux record – mais la bataille contre l’inflation n’est pas terminée

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), lors d’une conférence de presse sur la décision sur les taux à Francfort, en Allemagne, le jeudi 14 septembre 2023. La BCE a de nouveau augmenté ses taux d’intérêt, agissant pour la 10e fois consécutive pour étouffer l’inflation. de l’économie de plus en plus faible de la zone euro. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Il est désormais largement admis que les banques centrales de certaines des plus grandes économies du monde ont atteint, ou sont sur le point d’atteindre, le niveau le plus élevé qu’elles accepteront en matière de taux d’intérêt. La Banque centrale européenne a indiqué la semaine dernière que son Conseil des gouverneurs estimait que les taux avaient peut-être atteint leur niveau. Après de longues délibérations sur ses prévisions actualisées d’inflation et de croissance économique et sur ce qu’elles devraient signifier pour la politique monétaire, la BCE a relevé son taux directeur jusqu’à un niveau record de 4 %. Même si le communiqué qui l’accompagne n’exclut en aucun cas de nouvelles hausses, il indique que les taux se situent à des niveaux qui, s’ils sont maintenus pendant une durée suffisamment longue, apporteront une contribution substantielle au retour rapide de l’inflation vers l’objectif. Les perspectives d’inflation à court terme restent sombres et devraient toucher durement les ménages. Les projections macroéconomiques des services de la BCE pour la zone euro prévoient désormais une inflation moyenne de 5,6 % cette année, contre une prévision précédente de 5,4 %, et de 3,2 % l’année prochaine, contre une prévision précédente de 3 %. Mais la prévision pour 2025, l’un des indicateurs les plus surveillés mesurant les perspectives à moyen terme, a été revue à la baisse, passant de 2,2 % à 2,1 %. La discussion va maintenant porter sur la durée pendant laquelle les taux resteront stables au niveau actuel, ont déclaré des économistes, dont Holger Schmieding de Berenberg, après l’annonce.

Les analystes de Deutsche Bank ont ​​déclaré qu’ils ne prévoyaient aucune réduction avant septembre 2024, ce qui implique une pause de 12 mois à 4 %. Des défis subsistent cependant, l’un d’entre eux étant la perspective d’une hausse significative des prix du pétrole. Les contrats à terme sur le brut ont récemment atteint leur plus haut niveau depuis 10 mois, ce qui pourrait avoir un impact sur les coûts des biens et les anticipations d’inflation en Europe ainsi qu’aux États-Unis. Raphael Thuin, responsable des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital, a déclaré que malgré le consensus autour de la fin du cycle de relèvement de la BCE, « un scénario alternatif et moins optimiste reste possible : l’inflation est étonnamment forte et résiliente, et semble structurelle ». « Les facteurs désinflationnistes récents (les prix des biens et des matières premières) semblent s’essouffler… Il existe un risque qu’en l’absence d’une tendance à la baisse des prix plus convaincante, la BCE considère sa bataille contre l’inflation comme inachevée, avec le « Il y a un risque de nouvelles hausses de taux à l’horizon », a déclaré Thuin dans une note. « A cet égard, l’évolution des données macroéconomiques au cours des prochaines semaines sera décisive. »

Réserve fédérale

Le président de la Fed, Jerome Powell a clairement indiqué le mois dernier que de nouvelles hausses étaient sur la table, et la banque centrale est profondément préoccupée par une nouvelle accélération de l’inflation si les conditions financières s’assouplissent. Dans ses prévisions de juin, qui seront probablement révisées cette semaine dans une projection mise à jour, elle ne prévoit pas que l’inflation atteigne 2,1 % avant 2025. Les données mensuelles montrent des pressions persistantes sur les prix. L’indice des prix à la consommation a augmenté à son rythme mensuel le plus rapide de cette année en août, principalement sous l’effet des prix de l’énergie, et s’est établi à 3,7% sur un an. L’inflation sous-jacente s’est établie à 0,3 % sur une base mensuelle et à 4,3 % sur une base annuelle, tandis que l’inflation des prix à la production a enregistré la plus forte hausse mensuelle depuis juin 2022. Mais les marchés sont quasiment certains que la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux inchangés en septembre et sont partagés quant à savoir si une nouvelle hausse sera mise en œuvre cette année. Dans un Reuters sondage des économistes, 20 % en attendaient au moins un.

« Compte tenu des données économiques relativement solides et d’une inflation persistante, [the Fed] va maintenir un biais belliciste », ont déclaré les économistes de J. Safra Sarasin dans une note. Le Comité fédéral de l’Open Market « laissera probablement une dernière hausse d’ici la fin de l’année dans son diagramme à points mis à jour, même si nous ne pensons pas qu’il y donnera finalement suite ». Le diagramme en points fait référence aux projections de taux d’intérêt publiées trimestriellement par les décideurs de la Fed. Les marchés continuent de s’attendre à une baisse des taux de la Fed l’année prochaine, même si certains estiment que cela pourrait être prématuré. Dans le même sondage Reuters, 28 économistes s’attendaient à une première réduction au premier trimestre, tandis que 33 l’anticipaient au deuxième trimestre.

banque d’Angleterre