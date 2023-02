Les banques centrales s’apprêtent à signaler la trajectoire de glissement des taux d’intérêt au cours d’une semaine cruciale

Nick Chatters, gestionnaire de titres à revenu fixe chez Aegon Asset Management, a déclaré que la tâche des observateurs du marché est de “déduire télégraphiquement” des conférences de presse de cette semaine ce que le président de la Fed Jerome Powell et la présidente de la BCE Christine Lagarde pensent du “taux terminal” et comment longtemps ils ont l’intention de maintenir une politique monétaire restrictive avant de commencer à se normaliser.

Les responsables de la Fed ont indiqué qu’il reste encore du chemin à parcourir avant d’être convaincus que l’inflation se stabilisera à ce niveau. Mericle a déclaré qu’un “rééquilibrage substantiel du marché du travail” sera nécessaire, car l’écart entre les emplois et les travailleurs est toujours supérieur d’environ 3 millions à son niveau d’avant la pandémie.

Cela nécessitera un chemin de croissance plus lent pendant un certain temps. Goldman s’attend à une hausse de 25 points de base mercredi, suivie de deux autres hausses de la même ampleur en mars et mai – dans des étapes qui porteraient le taux cible des fonds fédéraux à un sommet compris entre 5% et 5,25%.

“Moins de hausses pourraient être nécessaires si le récent affaiblissement de la confiance des entreprises capturé par les données de l’enquête déprime l’embauche et l’investissement plus que nous ne le pensons, se substituant à des hausses de taux supplémentaires”, a déclaré Mericle.

“Mais d’autres hausses pourraient être nécessaires si l’économie accélère à mesure que le frein à la croissance du resserrement budgétaire et monétaire passé s’estompe.”

L’incertitude sur le rythme de croissance pourrait conduire la Fed à “recalibrer” et à se retrouver dans une configuration “stop-and-go” sur les taux plus tard dans l’année, a-t-il suggéré.

La BCE

La BCE a télégraphié une hausse de 50 points de base pour jeudi et s’est engagée à maintenir le cap sur la lutte contre l’inflation, mais l’incertitude persiste autour de la trajectoire future des taux.

L’inflation de la zone euro a chuté pour un deuxième mois consécutif en décembre, tandis que mardi a révélé que l’économie du bloc avait augmenté de manière inattendue de 0,1 % au quatrième trimestre 2022, limitant les craintes de récession.

La hausse anticipée d’un demi-point portera le taux de dépôt de la BCE à 2,5 %. Le Conseil des gouverneurs devrait également détailler les plans visant à réduire son portefeuille APP (programme d’achat d’actifs) d’un total de 60 milliards d’euros (65 milliards de dollars) entre mars et juin.

Dans une note de mardi, Berenberg a prévu que la BCE confirmera “probablement” ses prévisions antérieures pour une nouvelle hausse de 50 points de base à la mi-mars, suivie d’un nouveau resserrement au deuxième trimestre.

La banque d’investissement allemande a souligné que, bien qu’il y ait des signes positifs d’inflation globale, l’inflation sous-jacente plus rigide – qui s’est établie à 5,2 % en décembre – n’a pas encore atteint son maximum.

“Nous nous attendons à ce que la BCE laisse ouverts la taille et le nombre de ses mouvements au deuxième trimestre. Les risques liés à notre appel à une seule dernière hausse des taux de 25 points de base au deuxième trimestre pour amener les taux de dépôt et de refinancement principaux à des sommets de 3,25 % et 3,75 %, respectivement , le 4 mai sont orientés à la hausse », a déclaré l’économiste en chef de Berenberg, Holger Schmieding.