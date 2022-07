Les banques centrales mondiales intensifient la lutte contre l’inflation

La Banque centrale européenne se réunira cette semaine et devrait procéder à sa première hausse de taux depuis 2011, celle qui, selon les responsables, ne sera probablement que d’un quart de point, mais sera probablement suivie d’une hausse plus importante en septembre.

D’autres banques centrales ont déjà commencé à agir de manière plus agressive, les responsables du Canada aux Philippines accélérant le rythme des hausses de taux au cours des dernières semaines, craignant que les consommateurs et les investisseurs ne commencent à s’attendre à une hausse constante des prix – un changement qui pourrait faire de l’inflation un phénomène plus permanent. caractéristique du contexte économique. Les responsables de la Réserve fédérale ont également accéléré leur réponse. Ils ont augmenté au maximum les coûts d’emprunt en juin depuis 1994 et ont suggéré qu’un mouvement encore plus important est possible, bien que plusieurs ces derniers jours aient suggéré que l’accélération à nouveau n’est pas leur plan préféré pour la prochaine réunion de juillet et qu’un deuxième trois quarts- augmentation de points est très probable.

Alors que les taux d’intérêt grimpent dans le monde entier, rendant l’argent bon marché pendant des années plus cher à emprunter, ils alimentent les craintes des investisseurs que l’économie mondiale ne ralentisse fortement et que certains pays ne se retrouvent plongés dans de douloureuses récessions. Les prix des matières premières, dont certains peuvent servir de baromètre de la demande attendue des consommateurs et de la santé économique mondiale, ont chuté à mesure que les investisseurs deviennent nerveux. Les responsables économiques internationaux ont averti que la voie à suivre pourrait s’avérer cahoteuse alors que les banques centrales ajustent leur politique et que la guerre en Ukraine accroît l’incertitude.