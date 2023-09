Les banques centrales européennes reprennent leur souffle après une hausse gigantesque des taux

La récente flambée des prix du pétrole pose un problème supplémentaire, a-t-il ajouté, alimentant potentiellement l’inflation tout en freinant la croissance économique – et rendant les décisions futures en matière de taux d’intérêt encore plus difficiles à prendre en compte.

Une inflation élevée continue de nuire aux ménages et aux entreprises européens, et les banques centrales de la région n’ont pas encore déclaré leur victoire pour atteindre leur objectif.

La Banque d’Angleterre a choisi de suspendre les mouvements de taux d’intérêt après 14 hausses consécutives, maintenant son principal taux directeur à 5,25 %.

La décision a été serrée, cinq membres du comité de politique monétaire ayant voté en faveur du maintien et quatre en faveur d’une nouvelle hausse de 25 points de base. La décision a peut-être été influencée par un chiffre d’inflation inférieur aux prévisions pour le mois d’août, qui a montré une inflation globale de 6,7% sur un an, soit bien au-dessus de l’objectif de 2% de la BoE, mais en dessous des prévisions de 7%.

La banque centrale a également noté des signes de relâchement sur le marché du travail, une stabilité de la croissance des salaires et une croissance économique plus faible pour le second semestre. L’économie britannique a reculé de 0,5 % en juillet, alors que le nombre de retards de paiement hypothécaires a atteint son plus haut niveau depuis sept ans.

Alors que le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré que le comité « surveillerait de près si de nouvelles augmentations étaient nécessaires », de nombreux économistes ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que cela représente le taux maximum de la banque.

Paul Dales, économiste en chef britannique chez Capital Economics, a déclaré que, à l’instar de la Réserve fédérale américaine – qui a également maintenu ses taux stables en septembre – la BOE « veut que les marchés croient au sommet pendant une longue période ».

« La Banque ne veut pas que les marchés décident qu’un pic des taux sera bientôt suivi de baisses de taux, ce qui assouplirait les conditions financières et saperait ses tentatives de juguler l’inflation », a déclaré Dales dans une note jeudi.

Alors que Capital Economics prévoit que les baisses de taux seront mises en œuvre fin 2024 et seront « plus importantes et plus rapides que prévu », les économistes de HSBC ne voient aucune baisse sur un horizon de 15 mois. Simon French, économiste en chef chez Panmure Gordon, quant à lui croit il est trop tôt pour émettre des jugements fiables sur le calendrier de la première baisse des taux d’intérêt, étant donné l’absence de « paramètres d’assouplissement ».