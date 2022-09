Les banques centrales du monde entier resserrent leurs politiques pour freiner l’inflation – Kelowna Capital News

La Réserve fédérale américaine a été la plus agressive dans l’utilisation des hausses de taux d’intérêt pour calmer l’inflation qui frappe à la fois les ménages et les entreprises cette année. Cette semaine, les banques centrales de l’Asie à l’Angleterre ont emboîté le pas à des degrés divers et en utilisant différents outils économiques pour apprivoiser la hausse des prix qui ne sont pas isolées aux États-Unis

Voici les mesures prises jeudi, et également plus tôt cette semaine, par les banques centrales du monde :

Turquie: La Banque centrale de la République de Turquie a abaissé le taux de référence de 1 point de pourcentage, à 12 %. La lire s’échangeait autour de 18,38 contre le dollar, s’affaiblissant davantage que le précédent record de 18,36 en décembre.

Uni Royaume: La Banque d’Angleterre a relevé son taux directeur d’un autre demi-point de pourcentage au plus haut niveau en 14 ans. La banque a égalé son augmentation d’un demi-point le mois dernier – la plus importante en 27 ans – pour porter son taux de référence à 2,25%.

Japon: La Banque du Japon a laissé son taux de prêt de référence à moins 0,1 % et sa politique monétaire ultra-accommodante, mais elle est ensuite intervenue sur le marché pour endiguer la baisse du yen par rapport au dollar américain, qui s’est apprécié par rapport aux autres devises en raison de la actions agressives de la Fed.

Philippines: La Bangko Sentral ng Pilipinas relève son taux d’emprunt au jour le jour de référence de 50 points de base à 4,25 %. Le taux de prêt correspondant augmente du même montant, c’est-à-dire qu’il atteint 4,75 %.

Suisse: La Banque nationale suisse a procédé à la plus forte hausse jamais enregistrée de son taux directeur. Le taux suisse est passé de moins 0,25% à 0,5%, mettant fin à plusieurs années de taux d’intérêt négatifs.

Norvège: La Norges Bank a relevé son taux directeur d’un quart de point de pourcentage à 2,25 %.

Suède: La banque centrale suédoise a relevé mardi son taux directeur d’un point de pourcentage. La banque a relevé son taux directeur à 1,75% et a déclaré qu’elle poursuivrait son resserrement au cours des six prochains mois alors qu’elle tenterait de ramener l’inflation à son objectif de 2%.

