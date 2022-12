Les banques centrales du monde entier ont maintenant envoyé un message clair aux marchés : une politique plus stricte est là pour rester

Un écran affiche l’annonce du taux de la Fed alors qu’un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE), le 2 novembre 2022.

La Banque d’Angleterre a également mis en place une hausse d’un demi-point, ajoutant qu’elle “répondrait avec force” si les pressions inflationnistes commençaient à sembler plus persistantes.

Jeudi, la Banque centrale européenne a emboîté le pas, optant également pour une hausse plus modeste, mais suggérant qu’elle devrait encore augmenter les taux “de manière significative” pour maîtriser l’inflation.

Les marchés ont réagi négativement après que la Fed a relevé mercredi son taux de référence de 50 points de base à son plus haut niveau en 15 ans. Cela a marqué un ralentissement par rapport aux quatre réunions précédentes, au cours desquelles la banque centrale a mis en œuvre des hausses de 75 points de base.

La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque d’Angleterre et la Banque nationale suisse ont toutes relevé leurs taux d’intérêt de 50 points de base cette semaine, conformément aux attentes, mais les marchés s’adaptent à leurs changements de ton.

“Nous pensons toujours qu’une baisse de l’inflation à environ 3 % et une hausse du chômage bien au-dessus de 4,5 % d’ici la fin de 2023 déclencheront à terme un pivot vers une position moins restrictive, mais pour l’instant, la Fed a clairement l’intention d’aller plus haut, ” a déclaré l’économiste en chef de Berenberg, Holger Schmieding.

Berenberg a ajusté vendredi ses prévisions de taux terminaux en fonction de l’évolution des dernières 48 heures, ajoutant une hausse supplémentaire de 25 points de base des taux de la Fed en 2023, portant le pic à une fourchette comprise entre 5% et 5,25% au cours de la période. trois premières réunions de l’année.

Les messages bellicistes de la Fed et de la BCE ont quelque peu surpris le marché, même si les décisions politiques elles-mêmes étaient conformes aux attentes.

“Le message global pour 2023 semble clair : les banques centrales repousseront les actifs plus risqués jusqu’à ce que le marché du travail commence à tourner”, a conclu Saravelos.

Dans ce contexte, a déclaré Saravelos, le déplacement explicite de la BCE et de la Fed de l’indice des prix à la consommation (IPC) vers le marché du travail est remarquable, car il implique que les mouvements du côté de l’offre de biens ne sont pas suffisants pour déclarer “mission accomplie”. “

George Saravelos, responsable de la recherche sur les changes à la Deutsche Bank, a déclaré que les principales banques centrales avaient envoyé aux marchés un “message clair” selon lequel “les conditions financières doivent rester strictes”.

La banque a également relevé ses projections pour la BCE, qu’elle voit maintenant relever les taux à des “niveaux restrictifs” à un rythme soutenu pendant plus d’une réunion à venir. Berenberg a ajouté un autre mouvement de 50 points de base le 16 mars à son anticipation existante de 50 points de base le 2 février. Cela porte le principal taux de refinancement de la BCE à 3,5 %.

“A partir d’un niveau aussi élevé, cependant, la BCE devra probablement réduire à nouveau ses taux une fois que l’inflation sera tombée à près de 2% en 2024”, a déclaré Schmieding.

“Nous attendons maintenant deux baisses de 25 points de base chacune à la mi-2024, laissant notre appel pour le principal taux refi de la BCE à fin 2024 inchangé à 3,0%.”

La Banque d’Angleterre s’est montrée légèrement plus accommodante que la Fed et la BCE et les décisions futures dépendront probablement fortement de l’évolution de la récession attendue au Royaume-Uni. Cependant, le Comité de politique monétaire a signalé à plusieurs reprises la prudence face aux tensions sur le marché du travail.

Berenberg s’attend à une hausse supplémentaire de 25 points de base en février pour porter le taux d’escompte à un sommet de 3,75%, avec 50 points de base de réductions au second semestre 2023 et 25 points de base supplémentaires d’ici la fin de 2024.

“Mais dans un contexte de surprises positives dans les données économiques récentes, les hausses de taux supplémentaires de 25 points de base de la Fed et de la BoE ne font pas de différence significative pour nos perspectives économiques”, a expliqué Schmieding.