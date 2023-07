Les banques centrales d’Asie pourraient bientôt s’écarter de la Réserve fédérale: Nomura

Un stand de nourriture sur le marché de Gwangjang à Séoul alors que la banque centrale de Corée du Sud est considérée comme l’une des premières de la région à réduire son taux d’intérêt de référence. François Lochon | Gamma-rapho | Getty Images

Les banques centrales d’Asie pourraient commencer à réduire leurs taux plus tôt que la Réserve fédérale, ont prédit les économistes de Nomura. Un pivot accommodant des principales économies de la région devant la banque centrale américaine – ou un « découplage » d’un cycle de resserrement mondial dirigé par la Fed – pourrait avoir lieu en raison des différentes conditions macroéconomiques en Asie, ont écrit les économistes dirigés par Sonal Varma dans un vendredi. note. « Notre point de vue sur les banques centrales asiatiques réduisant les taux directeurs avant la Fed dans ce cycle est basé sur les divergences fondamentales entre les économies asiatique et américaine », ont écrit les économistes de Nomura. Les minutes de la réunion de juin de la Réserve fédérale ont montré qu’il y aura d’autres hausses de taux à venir, bien qu’à un rythme plus lent. Au contraire, la Chine s’est tournée vers des baisses de taux directeurs alors que sa reprise économique après les blocages de Covid continue de s’effondrer et que les investisseurs envisagent de nouvelles mesures de relance à suivre. Selon une enquête en temps réel menée par l’équipe de recherche de Nomura, plus de 32 % des personnes interrogées ont déclaré s’attendre à ce que la banque centrale de Corée du Sud soit la première à réduire ses taux après la Chine, suivie de l’Indonésie, des Philippines, puis de l’Inde. « Après la Chine, la Corée, l’Inde et même l’Indonésie pourraient baisser leurs taux avant la Fed, en raison d’une désinflation plus rapide, d’une demande faible et de taux réels plus élevés », ont écrit les économistes.

Une désinflation plus rapide préoccupante

Les économistes de Nomura ont indiqué qu’un ralentissement de l’industrie manufacturière axée sur les biens nuit à la croissance dans la région et à la désinflation comme principales raisons pour lesquelles ils s’attendent à ce que les banques centrales asiatiques réduisent leurs taux avant la Fed. « La région entre également maintenant dans une période où la demande intérieure devrait ralentir, à notre avis, reflétant les effets décalés de la normalisation de la politique monétaire », ont-ils écrit. « Alors que la demande intérieure se refroidit et que l’inflation sous-jacente baisse durablement, cela nécessitera, à notre avis, de déplacer les taux vers des paramètres moins restrictifs », ont déclaré les économistes de Nomura. Ils ont ajouté que des conditions plus strictes sur le marché du travail, contrairement aux États-Unis, « ne sont pas une préoccupation pour l’Asie », à l’exception de Singapour. « Donc, l’inflation sous-jacente n’est pas aussi collante », ont-ils écrit, ajoutant que l’inflation en Asie était davantage tirée par l’offre que par la demande. la Chine les prix à la production sont déjà entrés en territoire de déflation, tandis que l’inflation de la Corée du Sud a oscillé autour de 2,7 %, se rapprochant de l’objectif de sa banque centrale. « La désinflation progresse beaucoup plus rapidement dans la région, en particulier en Asie des marchés émergents (marchés émergents), où l’alimentation et l’énergie ont des pondérations plus élevées dans le panier de l’IPC et la flambée de l’inflation était davantage motivée par l’offre », ont écrit les économistes.

Séoul pourrait entamer des coupes

Nomura s’attend à ce que la Banque de Corée soit l’une des premières banques centrales après la Chine à réduire ses taux. Les économistes s’attendent à ce qu’il réduise son taux d’intérêt de référence de 25 points de base en octobre et de 25 points de base supplémentaires d’ici la fin de l’année. « La BOK a mis davantage l’accent sur les facteurs domestiques (la croissance) même si elle semble rester sensible à l’orientation politique de la Fed », ont écrit les économistes. Ils ont souligné que le gouverneur de la banque centrale, Rhee Chang-yong, avait ignoré les inquiétudes des investisseurs concernant l’affaiblissement de la monnaie sud-coréenne. Rhee a déclaré à CNBC en mai que parler de baisse des taux serait « prématuré ».

Les économistes de Nomura ont écrit: « Le gouverneur Rhee a clairement déclaré que les différentiels d’intérêts ne sont pas un facteur clé de la faiblesse du KRW et a rejeté le risque d’événements financiers en raison de la faiblesse de la monnaie. » Le Won coréen s’échangeait à 1 298,57 contre le dollar américain mardi matin alors que les investisseurs anticipaient la décision de politique monétaire de la banque centrale prévue plus tard dans la semaine.

