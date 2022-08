Les banques canadiennes publieront leurs bénéfices dans un contexte de hausse des taux d’intérêt

Les banques canadiennes donneront un aperçu de la direction qu’elles envisagent pour l’économie lorsqu’elles commenceront à publier leurs résultats trimestriels cette semaine.

Les analystes surveilleront les tendances des indicateurs clés tels que la croissance des prêts, la levée de capitaux et le montant que les banques mettent de côté au cas où les prêts tourneraient mal.

Les résultats pour la période se terminant le 31 juillet arrivent à un moment où l’inflation élevée depuis des décennies a poussé les banques centrales à augmenter les taux d’intérêt, y compris la hausse d’un point de pourcentage de la Banque du Canada en juillet – la plus forte augmentation en plus de 20 ans.

La hausse des taux a fait grimper les coûts d’emprunt pour les prêts hypothécaires et a provoqué un recul du marché immobilier, qui est généralement un important moteur de la croissance des prêts bancaires.

L’Association canadienne de l’immeuble a déclaré que les ventes nationales de maisons avaient chuté de 5,3 % en juillet par rapport à juin et de 29,3 % par rapport à juillet 2021, ce qui se traduisait par une baisse de l’activité de prêts pour les banques.

“Je m’attends à un ralentissement de la croissance des prêts compte tenu de la hausse des taux hypothécaires”, a déclaré James Shanahan, analyste principal de recherche sur les actions chez Edward Jones.

Dans l’ensemble, cependant, Shanahan a déclaré qu’il s’attend à un assez bon trimestre pour les banques, car des taux d’intérêt plus élevés se traduisent également par des marges plus élevées sur les prêts – bien qu’il ait souligné qu’avec de nombreux prêts à des taux bloqués, cela peut prendre un certain temps pour apparaître dans les bénéfices, avec les prêts commerciaux répondent généralement plus rapidement.

Du côté des marchés de capitaux, les banques devraient signaler une forte baisse des revenus de la banque d’investissement alors que les entreprises et les investisseurs deviennent plus prudents, mais Shanahan a déclaré que les revenus de négociation pourraient aider à amortir l’impact malgré les pressions du marché.

“Cela est essentiellement dû à une volatilité plus élevée du marché, et cela pourrait donc être une source de force.”

C’est la tendance qui s’est manifestée lorsque les banques américaines ont fait rapport, les cinq plus grandes banques américaines faisant état d’une baisse de 50% des revenus de la banque d’investissement tandis que les revenus de négociation ont augmenté de 22%, a-t-il déclaré.

Les décisions des banques sur les provisions pour pertes sur créances seront un autre domaine clé à surveiller car elles montrent ce qu’elles prévoient pour les conditions économiques et comment elles s’attendent à ce que ces prêts se comportent.

Shanahan a déclaré qu’avec l’économie fonctionnant toujours essentiellement au plein emploi, il ne s’attend pas à des changements spectaculaires, mais les analystes s’attendent à ce que les banques recommencent à augmenter leurs réserves après avoir commencé à les réduire au cours de la dernière année.

L’analyste de la Banque Nationale, Gabriel Dechaine, a déclaré dans une note qu’il s’attend à un changement de cycle de crédit “modéré”, toutes les banques ajoutant aux provisions pour prêts, avec des plus importantes de la Banque Scotia et de RBC puisqu’elles ont débloqué environ 80% des provisions qu’elles avaient constituées. dans les premiers mois de la pandémie.

Les provisions pour pertes sur créances sont comptabilisées comme des dépenses, elles ont donc un effet significatif sur les revenus de la banque.

La dernière récolte de résultats intervient alors que les actions bancaires ont subi une certaine pression dans le cadre de l’incertitude économique plus large.

L’analyste de la Banque Scotia, Meny Grauman, a déclaré dans une note que la performance des actions bancaires reflétait de grandes fluctuations dans les perspectives économiques plus larges.

Le ratio des cours des actions bancaires par rapport aux bénéfices a chuté alors que les inquiétudes économiques ont augmenté au printemps suite aux retombées de l’invasion russe de l’Ukraine et des blocages du COVID-19 par la Chine, mais revient maintenant à un consensus plus équilibré des investisseurs, a-t-il déclaré.

“Les investisseurs semblent prendre du recul et se rendre compte que même si la hausse des taux pèsera sur la croissance économique à dessein, le résultat n’est pas nécessairement une récession profonde et prolongée”, a déclaré Grauman.

“Aux niveaux de valorisation actuels, le marché semble anticiper une légère récession avec un impact limité sur la performance du crédit, ce qui est en fait notre scénario de base.”

Dechaine a noté que les actions des banques Big Six sont en baisse d’environ 6% depuis le début de l’année, sous-performant le marché d’environ 1,4%, ce qui pourrait être trop.

“À ce stade, nous nous demandons si trop de négativité a été reflétée.”

Il a dit que pour que les banques s’attendent à de meilleures performances, cela dépend des perspectives d’activité de hausse des taux.

« Les attentes du marché doivent passer à une position plus accommodante de la part de la Banque du Canada, ce qui calmerait les inquiétudes liées au marché de l’habitation (un secteur primaire en surplomb). Nous n’en sommes pas encore là, mais nous pourrions nous en approcher.

La Banque Scotia commence le rapport mardi, suivie de RBC et de la Banque Nationale mercredi, de la Banque CIBC et de la Banque TD jeudi et de la Banque de Montréal le 30 août.

Entreprises dans cette histoire : (TSX : RY ; TSX : BMO ; TSX : TD ; TSX : BNS ; TSX : NA ; TSX : CM)

Ian Bickis, La Presse canadienne

