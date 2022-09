Les banques canadiennes considèrent les nouveaux arrivants comme une source clé de croissance de la clientèle – Kelowna Capital News

Le Canada mise sur les nouveaux arrivants pour aider à maintenir le rythme de l’économie, tandis que les banques elles-mêmes considèrent les centaines de milliers de personnes qui viennent au pays chaque année comme une source clé de croissance de la clientèle.

Ces efforts ont augmenté avec le nombre de nouveaux arrivants, y compris plus d’efforts pour sécuriser les gens en tant que clients avant même qu’ils n’arrivent au Canada.

« Nous y voyons une grande priorité dans toutes les catégories de banques, pas seulement dans les grandes banques », a déclaré Abhishek Sinha, chef de la transformation bancaire chez EY Canada.

“Que vous parliez aux Big Five ou que vous parliez au niveau suivant après cela, ou même au segment des coopératives de crédit, les nouveaux arrivants et la pénétration de ce segment de marché sont super importants.”

Ces efforts interviennent alors que le Canada accueille un nombre record de nouveaux arrivants, dans le but d’attirer 432 000 résidents permanents cette année, pour atteindre 451 000 d’ici 2024, tandis que la première moitié des années 2010 a vu le nombre moyen de nouveaux arrivants se situer autour de 260 000.

Le segment, qui, selon le gouvernement fédéral, représente la quasi-totalité de la croissance de la population active du Canada et environ les trois quarts de la croissance démographique, a poussé les banques à créer des partenariats comme celui récemment annoncé entre RBC et ICICI Bank, la plus grande de l’Inde.

« Alors que les niveaux d’immigration devraient atteindre des niveaux records, nous avons annoncé un accord de collaboration avec ICICI Bank Canada », a déclaré le chef de la direction de RBC, Dave McKay, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes en août.

Certaines classes de visa étudiant exigent que les étudiants déposent des dépôts en espèces, et le programme permet de les transférer de manière transparente vers un compte RBC au Canada. Le programme commence avec les étudiants, mais RBC souhaite étendre ultérieurement le pipeline de transferts de compte à un domaine plus large.

« Dans le cadre de notre entente, ICICI Bank Canada dirigera tous les clients nouveaux arrivants vers RBC au fil du temps, ce qui leur facilitera l’ouverture d’un compte bancaire à leur arrivée », a déclaré McKay.

Le programme, seulement la deuxième initiative dans un autre pays pour RBC après avoir lancé un programme avec un accent distinct sur la Chine il y a quelques années, puise dans une source de plus en plus importante de nouveaux arrivants, a déclaré Amit Brahme, responsable du segment des nouveaux arrivants et des clients culturels chez RBC, dans une interview.

“Nous savons que le segment des étudiants internationaux est l’un des segments à la croissance la plus rapide au sein des différentes classes de visas. Nous sommes donc vraiment ravis du fait que nous allons puiser dans un segment en pleine croissance.

Dans l’ensemble, le nombre d’étudiants internationaux venant au Canada a plus que triplé au cours de la décennie précédant 2019, atteignant 638 000. La pandémie a ensuite entraîné une baisse des chiffres, 2021 attirant environ 622 000 personnes.

Et bien que de nombreux étudiants ne séjournent au Canada que temporairement, un nombre croissant d’entre eux reviennent en tant que clients potentiels à long terme. Selon Statistique Canada, environ trois étudiants internationaux sur 10 deviennent des immigrants reçus dans les 10 ans suivant leur arrivée.

D’autres banques ont également intensifié leurs efforts, comme Simplii Financial qui a lancé l’année dernière un programme de vérification d’identité numérique qui permet aux clients d’ouvrir des comptes avant même d’atterrir dans le pays. Cependant, certains efforts pour attirer des clients avant qu’ils ne viennent au Canada, comme les partenariats de la Banque Scotia en Chine, remontent à plus d’une décennie.

L’essor des fintechs a également ouvert de nouvelles voies pour résoudre les anciens défis des nouveaux arrivants, tels que l’utilisation de données plus globales et de partenariats bancaires internationaux pour résoudre le défi des antécédents de crédit, a déclaré Sinha.

“Nous avons vu apparaître quelques fintechs qui créent des modèles de crédit basés sur une histoire plus holistique de l’individu que sur son histoire au Canada, et cela commence à gagner du terrain.”

Une fois que les gens arrivent au Canada, les efforts continuent également d’évoluer. Des banques, comme CIBC à Toronto Pearson International, se sont implantées dans les aéroports pour être un premier point de contact, tandis que les banques ont également travaillé pour élargir et adapter leurs offres de produits, y compris les cartes de crédit sans avoir besoin d’antécédents de crédit, ce qui est un élément clé pierre d’achoppement pour beaucoup.

Chez VanCity, les efforts de la coopérative de crédit ont inclus le soutien de cours littéraires financiers pour aider à la fois les immigrants et les réfugiés, tout en cherchant également à aider les nouveaux arrivants du côté des affaires, a déclaré Gurpreet Jhaj, vice-président du marketing.

« Nous les soutenons avec des micro-financements. Et nous offrons cela avec un financement à des conditions avantageuses. Et nous regardons vraiment au-delà des antécédents de crédit. Nous considérons ce que leur ambition, la détermination de caractère et des choses comme ça.

Il offre également des prêts aux nouveaux arrivants pour les aider à passer des examens permettant à leurs titres de compétences étrangers d’être reconnus, un obstacle majeur pour beaucoup, et travaille également avec le gouvernement de la Colombie-Britannique pour soutenir les Ukrainiens déplacés qui arrivent.

Les réfugiés, tels que les personnes fuyant la guerre en Ukraine, devraient représenter environ 77 000 des objectifs plus larges de résidence permanente pour cette année, c’est donc un segment important pour les banques tandis que pour ceux qui arrivent, un compte bancaire est absolument essentiel pour s’établir, a déclaré Effat Ghassemi, directeur exécutif du Newcomer Centre de Peel.

“C’est comme l’oxygène, ils doivent avoir un compte bancaire.”

Elle a déclaré que les banques ont aidé en amenant des équipes dans les hôtels où séjournent les réfugiés pour les aider à ouvrir les comptes nécessaires pour obtenir l’aide du gouvernement.

Le plus grand obstacle pour les nouveaux arrivants est la confiance, a déclaré Ghassemi.

« Mettez-vous à leur place, vous savez, ils sont nouveaux, ils viennent de la guerre. Ils ne font confiance à personne. Ils ne font pas confiance au gouvernement ou aux banques.

Les banques s’efforcent de renforcer le facteur confiance en partie en devenant des ressources générales pour les clients. RBC a créé des carrefours près des centres culturels et sur les campus où les nouveaux arrivants peuvent obtenir des réponses à toutes sortes de questions au-delà des opérations bancaires, telles que l’obtention d’un permis de conduire ou d’une garderie, ainsi que des applications comme ressources générales pour s’installer, car cela fonctionne pour se différencier dans un marché difficile, a déclaré Brahme de RBC.

“L’espace est extrêmement compétitif, car les nouveaux arrivants sont la source de nouveaux clients pour la majorité des organisations.”

Entreprises dans cette histoire : (TSX : RBC)

Ian Bickis, La Presse canadienne

BanqueCanadaImmigration