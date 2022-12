Les banques britanniques se voient attribuer de nouveaux objectifs pour stimuler les embauches de seniors de la classe ouvrière

“Nous devons briser le plafond de la” classe “- supprimer les obstacles injustes à la progression n’est pas seulement la bonne chose à faire, cela permettra aux entreprises d’augmenter la productivité, les niveaux de rétention et l’innovation”, a déclaré Catherine McGuinness, présidente du groupe de travail.

Dans un nouveau rapport le «groupe de travail sur la diversité socio-économique» de l’organe directeur, qui a été mandaté en 2020, a décrit une voie permettant aux entreprises de s’assurer que les accents et la filiation ne dictent pas la progression sur le lieu de travail.

La City of London Corporation, l’organe directeur qui supervise le secteur financier du Royaume-Uni, a déclaré mercredi que ces mesures étaient cruciales non seulement pour améliorer la diversité des conseils d’administration, mais également pour stimuler la croissance du secteur.

LONDRES — Le secteur des services financiers du Royaume-Uni doit faire plus pour “casser le plafond de la” classe “”, selon un groupe de travail soutenu par le gouvernement, avec de nouveaux objectifs appelant à ce qu’au moins la moitié des hauts dirigeants soient issus de la classe ouvrière ou de milieux socio-économiques défavorisés d’ici 2030.

Selon l’étude, environ la moitié de tous les employés des services financiers au Royaume-Uni sont actuellement issus de milieux non professionnels, définis comme issus de la classe ouvrière et de milieux intermédiaires. Pourtant, ils ont tendance à progresser 25% plus lentement que leurs pairs.

Un peu plus d’un tiers (36%) de ces employés parviennent à gravir les échelons jusqu’aux niveaux supérieurs, selon le rapport. Pendant ce temps, les employés issus de milieux non professionnels ont tendance à être payés jusqu’à 17 500 £ (20 890 $) de moins par an, sans aucun lien avec leurs performances professionnelles.

Le rapport indique également que le Royaume-Uni a l’un des taux de mobilité sociale les plus faibles du monde développé, ce qui signifie que “ceux qui sont déjà économiquement avantagés ont tendance à rester au sommet”.