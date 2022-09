Les banques britanniques doivent s’attaquer aux inégalités de richesse malgré des paiements ponctuels

LONDRES – Le secteur financier britannique est invité à faire plus pour aider les travailleurs aux prises avec la crise du coût de la vie, malgré une multitude de grands noms bancaires offrant des paiements uniques aux bas revenus.

Nationwide a annoncé le 15 août un paiement à plus de 11 000 employés pour aider à faire face à l’augmentation du coût de la vie. Le paiement est destiné à ceux qui gagnent 35 000 £ (42 300 $) ou moins par an, soit 61 % de la main-d’œuvre.

“Les mois à venir seront inquiétants pour de nombreuses personnes et nous envisageons toujours de nouvelles façons d’aider nos membres. Mais la hausse des prix affecte également nos collègues et c’est pourquoi nous fournissons ce soutien supplémentaire”, a déclaré Debbie Crosbie, PDG de Nationwide Building Society. , a déclaré dans un communiqué de presse.

La plus grande société de construction au monde – une organisation qui prête des capitaux pour la construction de biens – est la dernière d’une série d’institutions financières basées au Royaume-Uni offrant une aide aux employés.

Cette décision est logique, car le secteur bancaire récolte les fruits du taux d’inflation plus élevé qui étrangle tant d’autres.

À mesure que l’inflation – le taux auquel les prix augmentent au fil du temps – augmente, les taux d’intérêt augmentent également, ce qui génère davantage de revenus pour les banques. La Banque d’Angleterre a lancé le 4 août sa plus forte hausse de taux d’intérêt en 27 ans, la sixième hausse de taux depuis le 16 décembre 2021.

Les plus grandes banques du Royaume-Uni ont gagné des milliards de livres à la suite de la dernière hausse des taux de la Banque d’Angleterre, Barclays, HSBC, NatWest, Lloyds et Santander détenant jusqu’à 673,5 milliards de livres sterling dans les banques centrales à la fin juin, selon une analyse par le journal britannique The Times.

Le groupe de défense des droits des travailleurs Unite the Union a fait pression sur des organisations, y compris des banques, pour qu’elles offrent un soutien financier aux employés.

“Nous voulions rouvrir les négociations salariales qui avaient été clôturées”, a déclaré à CNBC l’officier national de Unite, Dominic Hook.

“Généralement, ce qui se passe, c’est que l’année de paie commence en mars ou avril, nous aurons donc souvent des négociations salariales vers la fin de l’année précédente … Donc, ce que nous disions, c’est que nous l’avons convenu l’année dernière, mais nous avons maintenant un coût crise du vivant, nous voulons donc rouvrir les négociations”, a-t-il déclaré.

Certaines banques ont accepté de négocier les salaires, tandis que d’autres ont opté pour des paiements uniques.

Inégalité de richesse

Lloyds a annoncé un paiement unique de 1 000 £ à 99,5 % de ses collègues en juin, à l’exclusion de la haute direction et des cadres, tandis que TSB a offert le même montant aux 4 500 membres du personnel gagnant 35 000 £ ou moins.

Virgin Money a offert 1 000 £ aux employés gagnant 50 000 £ ou moins en août, et HSBC a accordé à ses travailleurs les moins bien payés un paiement du coût de la vie de 1 500 £ le même mois.

Bien que ces mesures de soutien puissent être des stimulants bienvenus pour les employés, elles peuvent ne pas aller assez loin, a déclaré Ruth Thomas, évangéliste en chef des produits au logiciel de rémunération et à la société de gestion des employés Payscale.

“Nous constatons que certains employeurs ont l’habitude de verser des primes uniques pour aider les travailleurs à traverser la crise du coût de la vie. Bien que celles-ci puissent apporter un soulagement temporaire aux employés les moins bien rémunérés, elles ne résolvent pas les problèmes fondamentaux d’inégalité des richesses entre les organisations”, a-t-elle ajouté. a dit.

Les avantages financiers ponctuels ne sont peut-être pas non plus le meilleur moyen de garder les employés, a déclaré Thomas.

Ils veulent avoir accès à une progression des revenus au cours de leur emploi, a-t-elle déclaré à CNBC.

“Dans le contexte de la hausse du coût de la vie et de l’inflation des salaires, les employés évaluent eux-mêmes les salaires équitables… Avec un marché du travail dynamique, changer d’emploi reste le moyen le plus rapide d’augmenter votre salaire.”

Modifications du salaire de base

D’autres institutions financières ont apporté des modifications à plus long terme aux salaires des employés.

Barclays a annoncé en juin une augmentation de salaire pour 35 000 de ses employés basés au Royaume-Uni. Les personnes occupant des postes de support client, de succursale et junior ont reçu une augmentation de 1 200 £ de leur salaire annuel ouvrant droit à pension à compter du 1er août.

Le groupe NatWest a annoncé en juillet une augmentation permanente de salaire de 4 % pour les employés britanniques gagnant moins de 32 000 £, tandis que Santander offrait le même pourcentage d’augmentation aux employés britanniques gagnant moins de 35 000 £.

La Co-Operative Bank offre un soutien à un éventail beaucoup plus large d’employés. Toute personne gagnant jusqu’à 80 000 £ recevra une augmentation de salaire de base de 1 000 £ à partir de septembre. Cela fait suite à un paiement unique de 300 £ à ceux qui gagnent jusqu’à 30 000 £ en juillet.

La banque s’est “engagée à aider ses clients et ses collègues en ces temps difficiles”, selon le PDG Nick Slape.

“Ce changement de salaire de base s’appliquera à environ 95% des collègues de la Banque, à l’exclusion de ceux qui perçoivent déjà les salaires les plus élevés”, a-t-il déclaré.

Mais les discussions salariales ne s’arrêtent pas là. Unite the Union pense déjà aux négociations salariales de l’année prochaine.

“Nous ne tarderons pas à commencer à réfléchir et à parler des augmentations de salaire qui devraient être accordées l’année prochaine, et nos affirmations seront certainement que les gens devraient bénéficier au moins de l’inflation”, a déclaré Hook.

“Nous ne voulons pas que les gens subissent une réduction de salaire en termes réels. Ils auront besoin d’une augmentation de salaire, sans aucun doute”, a-t-il déclaré.

L’augmentation des taux d’intérêt signifie que les banques devraient être en mesure d’offrir des salaires plus élevés, a déclaré Hook à CNBC.

“Leurs marges sont meilleures sur des choses comme les hypothèques – ils font toujours de gros bénéfices, ils se débrouillent très bien, donc je ne vois pas pourquoi ils ne devraient pas être en mesure de payer correctement leur personnel.”

Les banques challenger ont été moins ouvertes avec les paiements ponctuels du personnel et les augmentations de salaire.

Un porte-parole de Revolut a déclaré que l’organisation “soutiendra [its] employés à mesure que le coût de la vie augmente dans le monde entier.

“Nous surveillons en permanence le marché et rémunérons nos employés dans le quartile supérieur. En juillet, nous avons également introduit un nouveau processus de révision des salaires, dans lequel nous nous sommes engagés à prendre en compte le taux d’inflation local afin que nos employés soient payés équitablement pour refléter la hausse des coûts. de vivre », ont-ils ajouté.

Atom, Monzo, OakNorth et Starling n’ont pas répondu aux demandes de commentaires pour cet article.