Les banques américaines font face à plus de douleur et à un énorme changement

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase & Co, témoigne lors d’une audience du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines à Capitol Hill le 22 septembre 2022 à Washington, DC. Drew Anger | Getty Images

Le week-end éclair fin avril qui a vu la plus grande banque du pays reprendre son prêteur régional le plus en difficulté a marqué la fin d’une vague de problèmes – et le début d’une autre. Après avoir émergé avec le Enchère gagnante pour First Republic, le prêteur de 229 milliards de dollars aux riches familles côtières, JPMorgan Chase Le PDG Jamie Dimon a prononcé les mots apaisants recherchés par les investisseurs après des semaines de volatilité à vous retourner l’estomac : « Cette partie de la crise est terminée. » Mais alors même que la poussière se dépose d’une chaîne de saisies gouvernementales des banques de taille moyenne en faillite, les forces qui ont déclenché la crise bancaire régionale en mars sont toujours à l’œuvre. La hausse des taux d’intérêt aggravera les pertes sur les titres détenus par les banques et incitera les épargnants à retirer de l’argent des comptes, réduisant ainsi la principale façon dont ces entreprises gagnent de l’argent. Les pertes sur l’immobilier commercial et d’autres prêts commencent tout juste à s’enregistrer pour les banques, ce qui réduit encore leurs résultats. Les régulateurs se tourneront vers les institutions de taille moyenne après que l’effondrement de la Silicon Valley Bank a révélé des lacunes en matière de surveillance. Ce qui s’en vient sera probablement le changement le plus important dans le paysage bancaire américain depuis la crise financière de 2008. Beaucoup de pays 4 672 les prêteurs seront forcés dans les bras de banques plus fortes au cours des prochaines années, soit par les forces du marché, soit par les régulateurs, selon une douzaine de dirigeants, conseillers et banquiers d’investissement qui se sont entretenus avec CNBC. « Vous allez avoir une vague massive de fusions et acquisitions parmi les petites banques parce qu’elles doivent s’agrandir », a déclaré le coprésident d’une des six premières banques américaines qui a refusé d’être identifié, parlant franchement de la consolidation du secteur. « Nous sommes le seul pays au monde à avoir autant de banques. »

Comment sommes-nous arrivés ici ?

Pour comprendre les racines de la crise des banques régionales, il est utile de regarder retour à la tourmente de 2008, causée par des prêts irresponsables qui ont alimenté une bulle immobilière dont l’effondrement a failli renverser l’économie mondiale. Les conséquences de cette crise antérieure ont amené un examen minutieux des plus grandes banques du monde, qui avaient besoin de renflouements pour éviter un désastre. En conséquence, ce sont finalement les institutions avec 250 milliards de dollars ou plus dans les actifs qui ont subi le plus de changements, y compris des tests de résistance annuels et des règles plus strictes régissant le montant du capital absorbant les pertes qu’ils devaient conserver dans leurs bilans. Les banques non géantes, quant à elles, étaient considérées comme plus sûres et contournées par moins de surveillance fédérale. Dans les années qui ont suivi 2008, les banques régionales et les petites banques ont souvent négocié une prime par rapport à leurs homologues plus importantes, et les banques qui ont affiché une croissance régulière en s’adressant aux riches propriétaires ou aux investisseurs en démarrage, comme Première République et SVB, ont été récompensés par la hausse des cours boursiers. Mais si elles étaient moins complexes que les banques géantes, elles n’étaient pas nécessairement moins risquées.

L’effondrement soudain de SVB en mars a montré à quelle vitesse une banque pouvait s’effondrer, dissipant l’une des hypothèses fondamentales de l’industrie : la soi-disant « viscosité » des dépôts. Les faibles taux d’intérêt et les programmes d’achat d’obligations qui ont défini les années post-2008 ont inondé les banques d’une source de financement bon marché et incité les déposants à laisser de l’argent garé sur des comptes qui payaient des taux négligeables. « Depuis au moins 15 ans, les banques ont été inondées de dépôts et avec des taux bas, cela ne leur a rien coûté », a déclaré Brian Grahamvétéran de la banque et co-fondateur d’un cabinet de conseil Groupe Klaros. « Cela a clairement changé. »

Après 10 hausses de taux d’affilée et avec des banques faisant gros titre nouvelle encore cette année, les déposants ont déplacé des fonds à la recherche de rendements plus élevés ou d’une plus grande sécurité perçue. Aujourd’hui, ce sont les banques trop grandes pour faire faillite, avec leur soutien gouvernemental implicite, qui sont considérées comme les endroits les plus sûrs pour garer l’argent. Les actions des grandes banques ont surperformé les régionales. L’action JPMorgan est en hausse de 7,6% cette année, tandis que l’indice KBW Regional Banking est en baisse de plus de 20%. Cela illustre une des leçons du tumulte de mars. Les outils en ligne ont facilité le transfert d’argent et les plateformes de médias sociaux ont suscité des craintes coordonnées à l’égard des prêteurs. Les dépôts qui, dans le passé, étaient considérés comme « collants » ou peu susceptibles de bouger, sont soudainement devenus glissant. Le financement de l’industrie est donc plus cher, en particulier pour les petites banques avec un pourcentage plus élevé de dépôts non assurés. Mais même les mégabanques ont été obligées de payer les taux plus élevés conserver les dépôts.

Certaines de ces pressions seront visibles lorsque les banques régionales divulgueront leurs résultats du deuxième trimestre ce mois-ci. Les banques dont Sions et Key Corp dit le mois dernier, les revenus d’intérêts étaient inférieurs aux attentes, et l’analyste de la Deutsche Bank, Matt O’Connor, a averti que les banques régionales pourraient commencer à réduire les versements de dividendes. JPMorgan donne le coup d’envoi des résultats bancaires vendredi. « Le problème fondamental avec le système bancaire régional est que le modèle commercial sous-jacent est sous tension », a déclaré le nouveau PDG de Lazard, Peter Orszag. « Certaines de ces banques survivront en étant l’acheteur plutôt que la cible. Nous pourrions voir au fil du temps moins de banques régionales plus grandes. »

Blessé à pied

Le dilemme de l’industrie est aggravé par l’attente que les régulateurs resserrer la surveillance des banques, en particulier celles dont les actifs se situent entre 100 et 250 milliards de dollars, où se situent First Republic et SVB. « Il va y avoir beaucoup plus de coûts à venir qui vont faire baisser les rendements et faire pression sur les bénéfices », a déclaré Chris Wolfeun analyste bancaire de Fitch qui travaillait auparavant à la Federal Reserve Bank de New York. « Des coûts fixes plus élevés nécessitent une plus grande échelle, que vous soyez dans la fabrication d’acier ou dans le secteur bancaire », a-t-il déclaré. « Les incitations pour les banques à s’agrandir viennent d’augmenter sensiblement. » La moitié des banques du pays seront probablement avalées par des concurrents au cours de la prochaine décennie, a déclaré Wolfe.

Alors que SVB et First Republic ont connu le plus grand exode de dépôts en mars, d’autres banques ont été blessées au cours de cette période chaotique, selon un banquier d’investissement de premier plan qui conseille les institutions financières. La plupart des banques ont vu une baisse des dépôts au premier trimestre en dessous d’environ 10%, mais celles qui ont perdu plus que cela pourraient être troublées, a déclaré le banquier. « Si vous faites partie des banques qui ont perdu 10% à 20% des dépôts, vous avez des problèmes », a déclaré le banquier, qui a refusé d’être identifié en parlant de clients potentiels. « Vous devez soit lever des capitaux et saigner votre bilan, soit vous vendre vous-même » pour alléger la pression. Une troisième option consiste simplement à attendre que les obligations sous-marines arrivent à échéance et sortent des bilans des banques – ou jusqu’à ce que la baisse des taux d’intérêt atténue les pertes. Mais cela pourrait prendre des années à se concrétiser et expose les banques au risque que quelque chose d’autre tourne mal, comme l’augmentation des défauts de paiement sur les prêts aux bureaux. Cela pourrait mettre certaines banques dans une position précaire de ne pas avoir suffisamment de capital.

« Faux calme »

En attendant, les banques cherchent déjà à décharger des actifs et des entreprises pour augmenter leur capital, selon un autre banquier vétéran de la finance et ancien Goldman Sachs partenaire. Ils pèsent les ventes de paiements, de gestion d’actifs et d’opérations de fintech, a déclaré ce banquier. « Un bon nombre d’entre eux consultent leur bilan et essaient de se demander ‘qu’est-ce que j’ai que je peux vendre et obtenir à un prix attractif’ ? » dit le banquier. Les banques sont cependant dans une impasse, car le marché n’est pas ouvert à de nouvelles ventes d’actions des prêteurs, malgré leurs valorisations déprimées, selon Orszag de Lazard. Les investisseurs institutionnels restent à l’écart car de nouvelles hausses de taux pourraient entraîner une autre baisse pour le secteur, a-t-il déclaré.

Orszag a qualifié les dernières semaines de « faux calme » qui pourraient être brisés lorsque les banques publieront les résultats du deuxième trimestre. L’industrie est toujours confrontée au risque que la boucle de rétroaction négative de la chute des cours des actions et des ruées vers les dépôts puisse revenir, a-t-il déclaré. « Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une ou deux banques pour dire: » Les dépôts ont encore baissé de 20% « et tout d’un coup, vous reviendrez à des scénarios similaires », a déclaré Orszag. « Battre les prix des actions, qui alimente ensuite la fuite des dépôts, qui se répercute ensuite sur les prix des actions. »

Offres à l’horizon

Il faudra peut-être un an ou plus pour que les fusions s’accélèrent, ont déclaré plusieurs banquiers. En effet, les acquéreurs absorberaient les coups portés à leur propre capital lorsqu’ils reprendraient des concurrents avec des obligations sous-marines. Les dirigeants recherchent également le signal « tout clair » des régulateurs sur la consolidation après plusieurs transactions sabordé au cours des dernières années. Alors que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a signalé une ouverture aux fusions bancaires, les récentes remarques du ministère de la Justice indiquent une plus grande examen minutieux sur les préoccupations antitrust, et des législateurs influents, dont la sénatrice Elizabeth Warren, s’y opposent plus consolidation bancaire. Lorsque l’impasse se lèvera, les transactions se regrouperont probablement en plusieurs tranches, les banques cherchant à optimiser leur taille dans le nouveau régime. Les banques qui bénéficiaient autrefois d’un actif inférieur à 250 milliards de dollars pourraient perdre ces avantages, ce qui entraînerait davantage de transactions entre prêteurs de taille moyenne. D’autres accords créeront des entités gonflées en dessous des niveaux d’actifs de 100 milliards de dollars et 10 milliards de dollars, qui sont probablement des seuils réglementaires, selon le co-fondateur de Klaros, Graham.