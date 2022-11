Les banques alimentaires sont une «bouée de sauvetage» alors que le Royaume-Uni ressent une crise du coût de la vie

La hausse des prix des aliments et de l’énergie en Grande-Bretagne a entraîné une flambée de l’inflation.

Les banques alimentaires britanniques enregistrent un nombre record de personnes cherchant de l’aide.

Selon un récent sondage, des millions de Britanniques en sont réduits à sauter des repas pour payer leurs factures de chauffage.

“Cela m’a absolument sauvé la vie”, déclare Michael Cox. L’homme de 51 ans n’a pas mangé depuis deux jours et a finalement décidé de se rendre dans l’une des banques alimentaires britanniques, de plus en plus nombreuses, fournissant des produits de base aux personnes dans le besoin.

“Je n’avais pas d’argent. Alors je vais essayer”, a déclaré Cox qui, avant la crise actuelle du coût de la vie, n’avait jamais eu besoin de demander de l’aide pour se nourrir.

Des centaines de personnes ont fait la queue lundi devant la banque alimentaire de Hackney, dans l’est de Londres, armées d’un coupon leur permettant de récupérer un panier de trois jours de nourriture.

Chacun reçoit un mélange de biens adaptés à ses besoins et à la taille de sa famille, la plupart des articles étant donnés par des membres du public.

Le chiffre a dépassé 10% en septembre, le plus élevé de tous les pays du G7, mettant encore plus de pression sur les budgets des ménages déjà tendus.

“Maintenant, avec la crise du coût de la vie, les gens… ne peuvent pas payer leurs factures et acheter de la nourriture. Ils doivent en choisir un. Nous le remarquons de plus en plus, malheureusement”, a déclaré Johan Ekelund, superviseur de la banque alimentaire.

Sidoine Flore Feumba, une infirmière diplômée, qui reçoit des allocations du gouvernement, dit qu’elle ne pouvait plus se permettre de nourrir ses trois enfants et de chauffer sa maison également.

“La vie est maintenant assez difficile. Je suis sur un crédit universel, ce qui n’est pas tout à fait suffisant pour ma propre vie, car l’inflation augmente assez rapidement.

“J’ai donc découvert que la banque alimentaire était ma dernière option pour joindre les deux bouts”, a-t-elle déclaré.

Inquiet de l’hiver

Ekelund a déclaré qu’il s’inquiétait de l’arrivée du froid et de la perspective de factures de chauffage exorbitantes commençant soudainement à atterrir sur les paillassons des gens.

Il a dit:

Je suis vraiment inquiet pour cet hiver, je pense que ça va être un spectacle d’horreur.

Samedi dernier, la banque alimentaire de Hackney a enregistré un nombre record de personnes demandant de l’aide, la demande étant désormais environ le double de celle de la période pré-Covid.

Une nouvelle banque alimentaire – qui ouvrira le vendredi soir et accueillera les personnes travaillant à temps plein – ouvrira en décembre.

La situation est quelque chose de complètement nouveau, a déclaré Tanya Whitfield, responsable des services de la banque alimentaire de Hackney.

Une augmentation particulière du coût des produits de base aggravait également la situation, a-t-elle déclaré.

Dit-elle:

Tout le monde voit les pâtes comme une option bon marché, ce n’est plus une option bon marché.

Le prix de l’huile végétale a augmenté de 65% en un an tandis que les pâtes ont augmenté de 65%, deux articles dont les prix ont augmenté le plus rapidement selon une recherche expérimentale publiée mardi par l’Office for National Statistics.

Des millions de Britanniques en sont réduits à sauter des repas, selon un récent sondage de l’association de consommateurs Which?

Il a déclaré que la moitié des ménages britanniques réduisaient le nombre de repas qu’ils mangeaient, citant une enquête menée auprès de 3 000 personnes.

Manger ou se chauffer

La situation des bénéficiaires d’allocations était précaire, nombre d’entre eux déclarant devoir choisir entre manger et se chauffer.

“Le nombre de personnes qui viennent demander de la nourriture qu’elles n’ont pas à cuisiner est” choquant “”, a déclaré Whitfield.

“Et c’est effrayant que ces demandes augmentent chaque semaine.”

Une autre conséquence de la crise du coût de la vie est que les gens ont moins d’argent à donner aux autres.

“A cette époque de l’année, nous sommes normalement très occupés par les collectes et les dons des récoltes des écoles et des églises”, a déclaré Whitfield.

Mais cette année, les écoles préféraient sauter les collectes du festival des récoltes “parce que tant de parents ont du mal et ils ne veulent pas mettre cette pression supplémentaire sur les familles”, a-t-elle déclaré.

Avec de nombreuses familles qui feraient normalement des dons aux banques alimentaires maintenant obligées de se concentrer sur leurs propres besoins, le travailleur de la banque alimentaire Andrew Wildridge a déclaré qu’ils espéraient juste le meilleur avant Noël.

“J’espère que nous pourrons obtenir une augmentation des dons”, a-t-il déclaré, ajoutant cependant que la tendance depuis avant la pandémie était que la demande double et les dons diminuent de moitié.