Les banques alimentaires pourraient fermer cet hiver à cause des factures d’énergie

Les banques alimentaires et autres groupes communautaires pourraient fermer ou être considérablement réduits dans leur offre cet hiver en raison de l’augmentation des factures d’énergie et de la diminution des dons, a averti un rapport.

L’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown et l’ancien archevêque de Canterbury Rowan Williams ont déclaré que le filet de sécurité offert par les groupes confessionnels et d’autres organisations caritatives était gravement “déchiré”.

“Même les églises, qui ont généreusement offert leurs salles chauffées pour aider les personnes vulnérables à rester au chaud, savent qu’elles auront du mal à payer leurs propres factures de carburant”, ont-ils déclaré dans un avant-propos d’un rapport du groupe de réflexion chrétien Theos.

Au sujet des choix terribles à venir, M. Brown et le Dr Williams ont déclaré: “La réalité choquante est que cet hiver, nous verrons probablement des organisations caritatives être obligées d’arrêter de nourrir les affamés afin qu’elles puissent aider les affamés.”

Ils ont ajouté que les organisations caritatives pourraient devoir “réduire le soutien aux mal-logés afin qu’elles puissent se concentrer sur le nombre croissant de sans-abri et renoncer à aider les démunis car leur priorité doit être les démunis”.

Des dizaines de banques alimentaires et d’autres dirigeants de centres communautaires ont parlé à Theos de la lutte pour garder les portes ouvertes et le fonctionnement des services en raison de la flambée des factures, de la baisse des dons et de la lutte pour garder les bénévoles.

Une mosquée de Birmingham a déclaré qu’elle envisageait de réduire son activité communautaire après avoir appris que les factures annuelles d’énergie pourraient passer de 60 000 £ à 250 000 £ par an.

Avertissant de la demande croissante, un bénévole de l’église de Glasgow a déclaré : « L’insécurité alimentaire est un énorme problème ici, et je pense que beaucoup de gens s’inquiètent de ce que l’augmentation du coût de la vie va leur faire parce qu’ils étaient déjà en difficulté.

Le rapport Theos a conclu qu’il existe un risque que certaines églises et autres groupes confessionnels ferment leurs services “parce qu’ils ne peuvent pas se permettre de garder les lumières allumées” – mettant en garde contre “les cicatrices économiques et sociales sur la communauté”.

Le groupe de réflexion a exhorté le gouvernement à envisager un nouveau plafond sur les prix de l’énergie sur les hubs communautaires, une augmentation du taux de Gift Aid sur les dons, ainsi que des allégements fiscaux pour le bénévolat.

Le réseau indépendant d’aide alimentaire (IFAN) a déclaré le mois dernier que 91% des banques alimentaires ont vu la demande d’aide augmenter depuis juillet, alors que la crise du coût de la vie s’est aggravée à l’automne.

Environ 50% ont déclaré qu’ils pourraient ne pas être en mesure de soutenir tous ceux qui ont besoin d’aide, tandis que 25% ont été contraints de réduire la taille des colis alimentaires.

Brown et le Dr Williams ont déclaré qu’ils “attendaient d’entendre” le gouvernement de Rishi Sunak pour savoir s’il comprenait l’ampleur du problème “et s’il y avait suffisamment d’honnêteté à propos du problème et suffisamment de volonté pour trouver une solution”.

Ils ont ajouté : « Le filet de sécurité de la Grande-Bretagne est déchiré… Nous osons espérer qu’il n’est pas déchiré de façon irréparable ; mais cela dépend de la vision et de la générosité publiques et privées.