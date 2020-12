Bénévoles à la Central Texas Food Bank. | Banque alimentaire centrale du Texas

Même lorsque la pandémie prendra fin, les banques alimentaires seront toujours très demandées.

Il y a des années, alors que Derrick Chubbs travaillait à la Croix-Rouge, son équipe a organisé un séminaire simulant une pandémie potentielle. Chubbs, maintenant président de la Central Texas Food Bank, a rappelé cette formation plus tôt cette année alors qu’il envisageait une crise potentielle qui changerait le monde. Avant que nous ne prenions le coronavirus au sérieux, il a stocké de la nourriture, mis en œuvre des mesures de sécurité et repéré des installations de stockage auxiliaires. Mais comme tant d’autres organisations traversant l’ère Covid-19, Chubbs a rapidement compris qu’il n’y avait aucun moyen de se préparer pleinement à une pandémie. Lui et son équipe devaient suivre les coups – c’est la seule façon pour une organisation à but non lucratif de couvrir suffisamment le carnage économique que le coronavirus laisse dans son sillage.

S’exprimant alors que 2020 touche à sa fin, Chubbs me dit que cette année, la Central Texas Food Bank a battu tous ses records précédents. Covid-19 a affaibli le marché du travail américain et a laissé une vague d’insécurité alimentaire sans précédent. Thanksgiving a été marqué par de longues files de voitures entassées devant les garde-manger à travers le pays. Le Washington Post a rapporté que les États-Unis pourraient faire face à des pénuries de 8 milliards de repas au cours de l’année prochaine. Le National Geographic a émis l’hypothèse qu’un résident américain sur six pourrait souffrir de la faim alors que la pandémie persiste. Même si les vaccins se mobilisent, il est clair que cette urgence ne va pas disparaître. Sans surprise, la Central Texas Food Bank distribue plus de nourriture à plus de gens que jamais auparavant, et compte une facture beaucoup plus importante dans le processus.



Banque alimentaire centrale du Texas Un bénévole charge la voiture d’un bénéficiaire à la Central Texas Food Bank.

Tout cela garde Chubbs éveillé la nuit. Il est convaincu que la Central Texas Food Bank pourra continuer à répondre à la demande au cours des prochains mois. Mais si ses pires craintes se réalisent et que les gens sont toujours appauvris et affamés d’ici 2023, Chubbs n’est pas sûr que son infrastructure résistera. Nous en avons parlé, ainsi que de la façon dont son personnel se distancie socialement en déposant ses repas, et de son long et étrange voyage de Dell et IBM à la sphère à but non lucratif.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de quitter l’industrie technologique pour une organisation à but non lucratif?

À un certain moment, j’ai senti que j’avais besoin de ressentir plus de pertinence dans ce que je faisais. Je n’ai rien à redire sur mes expériences avec IBM, Pervasive ou Dell. Ils étaient tous uniques, j’ai été payé, rien à redire. Mais en toute honnêteté, j’avais besoin de plus. J’ai commencé à le ressentir bien avant mon départ et j’ai eu la chance d’avoir de bons mentors en cours de route. Finalement, les étoiles se sont alignées et j’ai reçu un appel à propos de la Croix-Rouge, et je n’ai jamais pensé qu’ils m’embaucheraient. Je pensais qu’ils penseraient que j’allais essayer de transformer l’organisation en Dell, mais ils l’ont fait, et c’est ainsi que j’ai commencé sur le terrain.

Si je pouvais le faire différemment, je ne le ferais pas. Je le ferais exactement de la même manière. Même si je n’ai pas du tout planifié ce voyage.

Comment vous prépariez-vous à la banque alimentaire au début de la pandémie alors qu’il était devenu clair que nous allions fermer?

Je me souviens être retourné à certaines simulations de la Croix-Rouge que j’avais. L’un d’entre eux simulait une pandémie, et c’était le cours le plus effrayant auquel je n’étais jamais allé. En février, je ne m’attendais pas à ce que Covid soit aussi dramatique en Amérique qu’il a fini par l’être, mais je me souviens d’avoir rassemblé l’équipe et d’avoir dit: «Ayons une discussion de simulation. Et si cette chose explose de manière disproportionnée? » Plus on en parlait, plus on avait peur. Ma première pensée a été: «Et si cette chose persiste? Quels domaines pourraient être touchés? » Tout d’abord, il s’agissait de minimiser les risques pour l’équipe – à la fois le personnel et les bénévoles. Que devons-nous faire dans le bâtiment pour les protéger? Nous interagissons quotidiennement avec des centaines de clients.

Avez-vous eu des difficultés à augmenter votre production pour faire face à la crise?

Quatre-vingt pour cent de notre nourriture est distribuée par l’intermédiaire de 250 agences partenaires dans les comtés que nous servons. Ce n’était pas que nous. Nous parlons de garde-manger, de garde-manger d’église – certains très petits, d’autres grands – et ils dépendent fortement des bénévoles pour gérer ces opérations. Et la majorité de ces volontaires faisaient partie du groupe à haut risque. Nous avons dû composer avec une dynamique totalement différente. Comment pouvons-nous évoluer et aider nos partenaires à évoluer en même temps? Nous n’avions même pas commencé à parler de problèmes d’approvisionnement en nourriture.



Banque alimentaire centrale du Texas Des voitures faisaient la queue pour obtenir de la nourriture de la Central Texas Food Bank.

Comment l’arrêt a-t-il affecté votre chaîne d’approvisionnement? Dans quelle mesure étiez-vous préparé?

Nous avons dû changer tout notre modèle. Nous ne pouvons plus faire le choix du client. Maintenant, nous distribuons dans des boîtes de nourriture. C’est ce que vous voyez à la télévision: ces lignes et lignes de voitures, avec des banques alimentaires qui y chargent directement de la nourriture.

Le nombre de personnes pouvant se rassembler dans une zone a également été considérablement réduit, ce qui signifie que nous avons réduit de 70% le nombre de bénévoles que nous pouvions amener dans le bâtiment. Normalement, nous pourrions gérer 100 bénévoles par quart de travail. Ce chiffre est descendu à 30. Dans le même temps, la demande montait en flèche.

Nous voyons actuellement beaucoup de rapports sur les pénuries de banques alimentaires. À votre avis, qu’est-ce qui cause cela à l’échelle nationale? Un manque d’inventaire ou les défis logistiques que vous venez de décrire?

Nous avons eu de la chance car nous avions de la nourriture. J’ai commencé à acheter beaucoup de nourriture au début. Nous ne faisions pas partie de ces banques à court d’argent et qui ne pouvaient pas accumuler de stocks. J’ai même commencé à chercher des endroits supplémentaires pour stocker de la nourriture au cas où je ne pourrais pas tout stocker dans mon immeuble.

Donc, au cours de nos 90 premiers jours, je n’ai pas eu de problème d’approvisionnement majeur. Ce que j’avais, c’était un problème de ressources humaines et ne pas avoir autant de personnes que nécessaire. Nous sommes allés dans cinq de nos plus grandes églises qui avaient des opérations majeures, et nous avons pu tirer des camions dans leurs parkings et décharger des palettes de nourriture afin qu’ils puissent construire des boîtes pour nous. C’est ainsi que nous avons traversé le mois de juillet: nous et nos églises construisons ces boîtes. Sans cela, nous n’aurions pas pu répondre à la demande.

Combien de nourriture avez-vous distribué cette année par rapport aux années précédentes?

Normalement, nous distribuions de 3,7 à 4 millions de livres de nourriture par mois. Nous sommes maintenant dans la fourchette des 7 millions.

«Normalement, nous distribuions 4 millions de livres de nourriture par mois. Nous sommes maintenant dans la fourchette des 7 millions. »

La pandémie a laissé tant de gens sans travail. Du milieu à la fin de l’été, nous avons vu des gens venir chez nous pour la première fois. Nous suivons cette statistique. C’était une augmentation de 200 pour cent des nouveaux arrivants. Notre objectif était de 50 millions de livres l’an dernier. Cette année, nous en avons fait 64,5 millions. Normalement, nous distribuions de la nourriture à environ 50 000 personnes par semaine. Le mois dernier, nous avons distribué de la nourriture à 343 000 personnes. Je m’attends vraiment à ce que décembre soit plus élevé que novembre.

Avez-vous eu des moments d’anxiété? Un sentiment de « Je ne suis pas sûr que nous puissions suivre le rythme »?

Seulement au début. Nous avons réalisé que le montant d’argent que nous dépensions pour acheter de la nourriture avait augmenté de façon exponentielle. Normalement, nous dépenserions environ 100 000 dollars par mois en nourriture. Au cours des derniers mois consécutifs, nous étions plus d’un million. Cela me fait peur parce que ce n’est pas durable. Nous ne pouvons pas continuer à faire cela. Je vis de l’extrême générosité de cette communauté, mais cela ne durera pas éternellement.

Nous avons fait venir un groupe de consultants à titre bénévole, et l’une des choses qu’ils disaient, c’est que nous verrons des niveaux élevés tout au long de 2021, bien en 2022 et, dans le pire des cas, jusqu’en 2023. Nous en sommes au début. . Le nombre de personnes qui viennent chez nous ne cesse d’augmenter. Nous avons eu un pic similaire lors de la fermeture du gouvernement en 2019, et ce que nous avons entendu de la part des employés du gouvernement sans emploi était: «Cela me prendra probablement six mois pour me remettre du simple chômage pendant six semaines.» Pouvez-vous imaginer ce qui nous attend? Nous avons des gens qui sont au chômage depuis des mois, certains depuis un an. La reprise va être extrêmement longue.

Comment allez-vous les gars en ce moment? Évidemment, il est impossible de savoir comment les choses se passeront des années, mais êtes-vous convaincu que votre banque alimentaire pourra continuer à répondre à la demande au cours des prochains mois?

Je me sens plutôt bien. J’ai la chance d’être dans l’une des communautés les plus solidaires de ce pays. Ils sont toujours venus à la rescousse. Je suis convaincu que nous allons continuer pendant les 90 prochains jours. Demandez-moi après ces 90 jours et ça pourrait être une autre histoire. Ma préoccupation est toujours liée à la capacité de se procurer suffisamment de nourriture pour répondre à ces demandes. Et pour être tout à fait honnête avec vous, même aux niveaux auxquels nous sommes actuellement, il nous reste encore 25% de moins à répondre à la demande complète.

Nous luttons littéralement avec ce qui nous attend. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour continuer à distribuer de la nourriture et continuer à défendre la dignité et le respect de soi des personnes qui sollicitent nos services. Pour s’assurer qu’ils savent que nous sommes là pour eux et que nous ne jugeons pas, quoi qu’il arrive.