Les banques alimentaires luttent contre le «tsunami du besoin» alors que les dons chutent

Les responsables des banques alimentaires ont averti le gouvernement de Rishi Sunak qu’un “tsunami de besoin” pourrait les obliger à refuser des familles affamées, alors que les dons chutent alors que la demande continue d’augmenter face à la crise du coût de la vie.

Les bénévoles ont dit L’indépendant ils sont épuisés et effrayés par ce que la nouvelle année leur réserve, alors qu’ils luttent contre une baisse des dons combinée à une nouvelle vague de personnes ayant besoin d’aide.

Une enquête menée par l’Independent Food Aid Network (Ifan) – un réseau de 550 groupes à travers le Royaume-Uni – a révélé que 91% des banques alimentaires avaient vu une plus grande demande cet hiver par rapport à l’année dernière.

Les données de l’enquête, partagées avec L’indépendant, a également montré que 69 % des banques alimentaires avaient vu une baisse des dons de nourriture et d’argent. Près de la moitié – 46% – s’inquiètent de savoir s’ils ont la capacité de soutenir les gens en 2023.

La flambée des factures énergétiques, la hausse des prix des denrées alimentaires et la baisse des salaires par rapport à l’inflation signifient que les paiements de soutien au coût de la vie de novembre n’ont fourni que peu de répit à la hausse de la demande, selon les chefs des banques alimentaires.

Kathy Bland, qui dirige la banque alimentaire de Leominster dans le Herefordshire, a déclaré que le nombre de colis distribués cette année était le double du nombre distribué en 2021.

Elle a déclaré qu’un nouveau “tsunami de besoin” était en cours cet hiver – avec Age UK référant plus de personnes âgées aux prises avec les factures d’énergie et les prix des supermarchés que jamais auparavant.

“Les gens ont froid, faim et sont désespérés”, a déclaré Mme Bland. « Nos bénévoles ne peuvent pas suivre ce niveau de service, et je ne pense pas que nous ayons encore vu le pire de cette crise. Ils sont épuisés et ont peur de savoir comment nous pouvons continuer si les chiffres continuent d’augmenter.

Kate Brewster, de One Can Trust dans le Buckinghamshire, a déclaré que les parents avaient “du mal à nourrir leurs enfants pendant les vacances”, ajoutant: “Janvier risque d’être difficile, certaines familles auront été encore plus pressées dans la seconde quinzaine de décembre. ”

Jen Coleman, directrice de la Black Country Foodbank à Dudley, craint également que la pression ne s’aggrave encore au cours des premiers mois de l’année prochaine. “Tant de personnes sont confrontées à des dettes et à des factures d’énergie accrues, alors que l’achat de nourriture n’est pas une option”, a-t-elle déclaré.

L’enquête de novembre d’Ifan a également révélé que 90% des groupes ont vu une augmentation du nombre de nouvelles personnes venant leur demander de l’aide, entraînées dans la pauvreté par la crise du coût de la vie.

Les prestations devraient augmenter de 10,1% en avril, ce qui est proche du taux d’inflation actuel, mais les responsables des banques alimentaires ne sont pas optimistes quant au fait que cela suffira à couvrir la flambée des prix, des factures et de la dette.

Beaucoup de ceux qui se tournent vers les organisations caritatives pour obtenir de l’aide sont bloqués dans des emplois mal rémunérés, les syndicats avertissant que même certains travailleurs du secteur public en ont désespérément besoin.

Ifan a appelé M. Sunak à offrir davantage de soutien «en espèces d’abord» pour augmenter les revenus les plus bas en janvier, ainsi qu’une action à long terme pour augmenter à la fois les prestations et les salaires en fonction de l’inflation.

Sabine Goodwin, coordinatrice d’Ifan, a déclaré : « Les dons saisonniers et la distribution de colis alimentaires d’urgence ne peuvent pas résoudre cette crise – seule l’augmentation des revenus peut le faire. Nous ne pouvons pas continuer à normaliser une crise, une réponse dirigée par des bénévoles à une pauvreté enracinée et qui s’aggrave rapidement dans notre société.

Mme Goodwin a appelé le gouvernement à « assumer la responsabilité des politiques à l’origine de l’épidémie de pauvreté en Grande-Bretagne ». Elle a déclaré: “Même si l’augmentation de 10,1% des prestations sera bienvenue en avril, elle ne fera probablement qu’effleurer la surface en ce qui concerne la réduction de l’insécurité alimentaire et la pression clairement insoutenable sur les fournisseurs d’aide alimentaire caritative.”

Un porte-parole du gouvernement a souligné le fonds de soutien aux ménages, qui fournit de l’argent aux conseils pour aider les personnes en crise, ainsi que le soutien offert par le biais de la garantie des prix de l’énergie à ceux qui ont du mal à payer leurs factures de gaz et d’électricité.

Le porte-parole a déclaré: «Les 650 £ de paiements du coût de la vie déjà versés à des millions de ménages ne font qu’une partie des 1 200 £ d’aide directe accordées à ceux qui en ont le plus besoin, dont 400 £ pour les coûts énergétiques.

“Le chancelier a également annoncé que 900 £ supplémentaires seront versés aux personnes bénéficiant de prestations sous condition de ressources au cours du prochain exercice, garantissant que les plus vulnérables continuent d’être soutenus.”