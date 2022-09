Les banques alimentaires et les « placards de soins » font leur apparition sur les campus universitaires. Voici pourquoi

Lorsque Tilova Tul est arrivée à l’Université de l’Alberta en provenance du Bangladesh l’année dernière en tant qu’étudiante diplômée, elle s’est rapidement tournée vers la banque alimentaire du campus pour obtenir de l’aide.

“J’ai déménagé ici avec seulement deux bagages, laissant tout à la maison”, a-t-elle déclaré.

“C’était l’hiver et tout était si cher.”

Tul, qui étudie la santé publique, a commencé à utiliser le programme de paniers alimentaires de l’école toutes les quelques semaines, ce qui lui a fourni des aliments de base comme des œufs et du riz.

Son mari et son fils de trois ans l’ont maintenant rejointe, ce qui signifie qu’il y a plus de bouches à nourrir. Combinez cela avec l’inflation et des frais de subsistance plus élevés, et l’argent peut être serré. Les paniers de nourriture aident à combler le vide.

“Cela rend les frais d’épicerie un peu plus légers, donc tout s’accumule, ça aide un peu”, a déclaré Tul, qui est également bénévole à la banque alimentaire.

Au milieu d’une crise d’abordabilité au Canada, Statistique Canada a publié nouveaux numéros la semaine dernière montrant que les Canadiens paient près de 10% de plus pour l’épicerie en août qu’ils ne l’étaient l’année précédente. Et à l’automne 2020, près d’un Canadien sur 10 a déclaré avoir insécurité alimentaire expérimentée chez eux au cours des 12 derniers mois.

Demande en hausse

Les banques alimentaires sur les campus de plusieurs provinces affirment que la demande monte en flèche.

Erin O’Neil, directrice exécutive de la banque alimentaire du campus de l’Université de l’Alberta, a déclaré que plusieurs centaines de nouveaux clients se sont inscrits au programme depuis le début de l’année scolaire.

“Nous distribuons autant de paniers par semaine que nous en distribuons par mois au cours de l’année scolaire 2019-2010”, a-t-elle déclaré.

“En ce moment, nous distribuons près de 180 paniers par semaine.”

Des bénévoles organisent des paniers de nourriture à la banque alimentaire du campus de l’Université de l’Alberta. Les étudiants peuvent profiter d’un petit-déjeuner hebdomadaire gratuit et d’un bus qui les emmène dans les épiceries les moins chères d’Edmonton. (Julia Wong/CBC)

Les clients de la banque alimentaire citent les frais d’épicerie et la hausse des frais de scolarité comme les deux principales raisons pour lesquelles ils ont besoin d’aide, a déclaré O’Neil.

Partout au pays, Sue Kidd, ministre de l’Aumônerie à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré que les besoins des étudiants augmentaient également. Kidd a déclaré que la banque alimentaire de l’école a récemment vu plus de 100 étudiants utiliser ses services – le plus jamais.

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, la banque alimentaire a accueilli entre 80 et 90 étudiants par jour, contre 25 à 30 auparavant, a-t-elle déclaré.

“Septembre est souvent chargé – frais de scolarité, livres, installation là où ils vivent”, a déclaré Kidd.

Dans le passé, ils auraient peut-être demandé de l’aide à leur famille et à leurs amis, mais tout le monde ressent le pincement. – Sœur Sue Kidd, Université de l’Île-du-Prince-Édouard

“Dans le passé, ils auraient peut-être demandé de l’aide à leur famille et à leurs amis, mais tout le monde ressent le pincement.”

À l’Université Mount Royal de Calgary, un programme qui permet aux étudiants d’acheter des fruits et légumes frais à un prix abordable a vu 41 personnes demander des boîtes – un record, selon Lisa Antichow, responsable des services de soutien pour l’Association des étudiants de l’Université Mount Royal.

Antichow attribue la forte demande à l’inflation ainsi qu’au coût le plus élevé des frais de scolarité, du loyer et de la nourriture.

De nouvelles initiatives sur le campus pour répondre au besoin

L’université a récemment installé cinq « armoires de soins » à plusieurs endroits sur le campus.

Les unités sur mesure, auxquelles les étudiants peuvent accéder gratuitement, comprennent un réfrigérateur, un four à micro-ondes et un placard, et elles sont remplies d’articles tels que des fruits frais, du yaourt, du fromage et des barres granola. Ils transportent également des articles d’hygiène et d’assainissement.

Le personnel stocke une armoire de soins à l’Université Mount Royal à Calgary. (Colin Hall/CBC)

Antichow a déclaré que les armoires de soins étaient très demandées.

“Nous les réapprovisionnons deux fois par semaine. Chaque fois que nous revenons les réapprovisionner, ils sont vides”, a-t-elle déclaré.

“Ils sont très populaires.”

Antichow a cité une enquête récente réalisée par des professeurs d’université qui a révélé qu’environ 10% des étudiants souffraient d’insécurité alimentaire et que 75% de ce groupe ont déclaré être gravement touchés, comme sauter des repas parce qu’ils n’avaient pas les moyens de manger.

Les armoires de soins sont nées en conséquence. Antichow a déclaré que le moment avait bien fonctionné, compte tenu de la crise de l’accessibilité.

“Je ne pense pas que cela aurait pu arriver à un meilleur moment pour être honnête avec vous”, a-t-elle déclaré.

“Cela permet aux étudiants d’économiser un peu d’argent à l’épicerie en pouvant venir dans nos armoires de soins et prendre une bouchée rapide à manger, une collation rapide.”

La banque alimentaire du campus de l’Université de l’Alberta a augmenté le nombre d’autobus emmenant les étudiants dans des épiceries moins chères. (Scott Neufeld/CBC)

À l’Université de l’Alberta à Edmonton, la demande pour d’autres initiatives visant à lutter contre l’insécurité alimentaire augmente. La banque alimentaire du campus a récemment étendu son programme de petit-déjeuner hebdomadaire gratuit à un deuxième campus, et son service d’autobus d’épicerie, qui part du campus principal de la ville, est également en demande.

“Nous avons un bus d’épicerie qui emmène les étudiants de cette zone, qui compte certaines des épiceries les plus chères de la ville, vers plus bas où il y a des épiceries moins chères et plus variées”, a déclaré O’Neil.

“Nous doublons également ce service cette année et avons constaté une augmentation de la demande qui conduit à ce doublement.”