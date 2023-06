Les banques alimentaires de l’île de Vancouver manquent car seule l’autoroute pourrait être fermée pendant des semaines en raison d’un incendie de forêt

Les banques alimentaires et les soupes populaires commencent à voir les effets d’un incendie de forêt qui a fermé la seule autoroute vers Port Alberni, en Colombie-Britannique, et d’autres villes du côté ouest de l’île de Vancouver.

L’autoroute 4 a été fermée en raison de l’incendie de forêt du lac Cameron à l’est de Port Alberni depuis déjà une semaine – et mardi, le ministère des Transports de la province a averti que l’itinéraire « vital » pourrait ne pas rouvrir avant le 24 juin, dans 11 jours.

« C’est triste à voir parce que les gens entrent et ils remarquent définitivement la baisse de la nourriture », a déclaré mardi à CBC News Delano Lake, un employé de la soupe populaire Bread of Life Center de Port Alberni.

« Certaines personnes me disent qu’elles n’ont pas mangé depuis deux jours.

« Malheureusement, à cause du trafic, nous n’avons tout simplement pas autant de produits frais … vous pouvez certainement voir le manque de choses et ce que cet incendie a fait. »

Il a déclaré que même s’ils avaient encore assez de nourriture pour servir trois repas par jour aux personnes dans le besoin, ils comptaient davantage sur des aliments de base moins périssables comme les pommes de terre.

Mais il a déclaré que malgré certaines histoires d’épiceries de Port Alberni nécessitant de mettre en place des restrictions sur la quantité de certains articles que les acheteurs peuvent acheter, il est également inspiré par la façon dont les habitants aident en temps de crise.

« Je suis juste fier de tous ceux qui travaillent ici, nous avons fait de notre mieux », a déclaré Lake. « Il n’y a vraiment rien que nous puissions faire … en fin de compte, nous ferons en sorte que cela fonctionne et je serai simplement heureux lorsque l’autoroute s’ouvrira.

« Ils disent que cela peut prendre 10 jours avant la réouverture de l’autoroute, mais tout peut arriver pendant ces 10 jours. »

La banque alimentaire communautaire de l’Armée du Salut d’Alberni Valley a déclaré à CBC que les dons des magasins locaux avaient chuté d’environ 25 % – et plus pour les dons à son programme laitier.

Michael Ramsay, capitaine de l’organisme de bienfaisance, a déclaré qu’un ramassage moyen de dons commerciaux le matin donnerait un camion plein de nourriture.

« Nous n’avons pu récupérer que deux cartons de produits et un carton de pain », a-t-il déclaré à propos d’un ramassage cette semaine. « Le besoin est assez important.

« Les gens de la communauté ont bien sûr fait des stocks et laissé les étagères plus vides que d’habitude… Les magasins apportent le plus de soutien possible à la communauté. »

« Un lien vital »

Le feu de forêt de Cameron Bluffs, situé juste à l’est du parc populaire de Cathedral Grove, reste plus petit que d’autres dans la province à un peu plus de 2,5 kilomètres carrés, selon les estimations du service des incendies de forêt.

Le ministre des Transports de la Colombie-Britannique, Rob Fleming, a reconnu mardi après-midi que les répercussions sur les résidents de l’ouest de l’île de Vancouver sont réelles.

Mais il a déclaré que l’autoroute ne peut pas être rouverte en toute sécurité pendant au moins une semaine – même si les pompiers parviennent à éteindre l’incendie – en raison du risque de chute de débris.

« Nous savons que l’autoroute 4 est un lien vital avec Port Alberni, Tofino, Ucluelet, Bamfield et d’autres communautés insulaires », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi après-midi.

La route forestière offerte comme détour est privilégiée pour les convois escortés de véhicules transportant des fournitures essentielles telles que la nourriture et le carburant.

De l’autre côté du feu de forêt, à Nanaimo, des organismes de bienfaisance comme la banque alimentaire Loaves and Fishes tentent d’obtenir des livraisons régulières à leurs homologues de l’Ouest.

Un employé a déclaré à CBC News qu’il ne pouvait pas faire sa course habituelle du lundi avec des dons cette semaine, mais qu’il envisageait de rejoindre l’un des convois escortés sur la route de détour cahoteuse en gravier, malgré le mauvais état des routes.

Un gérant de dépanneur Esso à Port Alberni a déclaré qu’il manquait de nourriture sans qu’une nouvelle livraison ne soit attendue avant jeudi.

« Nous pourrions être retardés dans nos livraisons », a déclaré le directeur de l’épicerie Tofino Co-op, Brad Linterman, « mais nos camions arriveront toujours régulièrement. »

La crise de la chaîne d’approvisionnement pousse les organismes de bienfaisance à demander une aide plus individuelle pour remplacer ce que les magasins ne peuvent pas.

« Tout ce que les gens ont, ils peuvent le donner », a déclaré Ramsay de l’Armée du Salut. « Nous allons l’utiliser pour nourrir les personnes qui en ont vraiment besoin en ce moment. »