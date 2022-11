Les banques alimentaires au Canada sonnent l’alarme pour des visites record

Le rapport de Banques alimentaires Canada, Hunger Count Report for 2022, montre que plus de Canadiens que jamais ont besoin d’un accès à la nourriture.

Malgré de faibles taux de chômage en mars 2022, le rapport indique qu’il y a eu 1,5 million de visites dans les banques alimentaires à travers le Canada, l’utilisation la plus élevée jamais enregistrée. Il s’agit d’une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente et de 35 % par rapport à mars 2019.

Banques alimentaires Canada a utilisé les statistiques de « la plupart » des organisations et n’a enregistré que les chiffres de mars 2022. Cet « instantané » signifie que certaines personnes accédant à la banque alimentaire n’ont peut-être pas été comptées. Les données sur le revenu de l’Enquête sur le revenu de StatCan ont indiqué que 5,8 millions de Canadiens vivaient dans des ménages en situation d’insécurité alimentaire en 2021.

Pour la première fois, il y a eu une augmentation significative du nombre de clients des banques alimentaires qui ont une source de revenu, augmentant de 14,1 % en 2022.

« Selon les répondants au sondage, les trois principales raisons pour lesquelles les gens ont accédé à une banque alimentaire cette année étaient le coût des aliments, les faibles taux d’aide sociale provinciaux et les frais de logement », indique le rapport.

Cela survient alors que Statistique Canada a déclaré mercredi que le taux d’inflation d’octobre était de 6,9%, le même qu’en septembre. L’inflation est en baisse depuis plusieurs mois, alors même que les prix de l’essence et de l’épicerie continuent de monter en flèche.

Le rapport explique que l’utilisation “généralement” des banques alimentaires reflète les taux de chômage, comme on l’a vu après la récession de 2008. À cette époque, les visites aux banques alimentaires étaient « un dernier recours » et les gens ne se tournaient vers les organismes qu’après l’épuisement des indemnités de départ, de l’assurance-emploi et des économies.

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé pour la première fois et que des emplois de masse se sont produits, la Prestation canadienne d’intervention d’urgence (CERB) a été déployée pour garder de nombreuses personnes hors de la pauvreté et loin des banques alimentaires.

“Dans le rapport de l’année dernière, nous avons qualifié cela de” tempête parfaite “, avec la rare combinaison d’un chômage à grande échelle se produisant simultanément avec l’inflation de la nourriture et du logement”, indique le Hunger Count 2022. “Les découvertes de cette année indiquent que la tempête de l’an dernier n’était peut-être que le début.”





Les personnes les plus durement touchées sont déjà les personnes à faible revenu qui luttent pour garder de la nourriture sur la table.

Le nombre d’Autochtones ayant accès aux banques alimentaires est passé de 8 % en 2021 à 15,3 % un an plus tard. Cette augmentation alarmante est impactée par le nombre de ménages autochtones déjà confrontés à l’insécurité alimentaire et à une baisse de revenus.

Le rapport reconnaît que les changements climatiques contribuent à l’insécurité alimentaire dans les communautés autochtones, car ils limitent les aliments traditionnels et réduisent les routes de glace vers les régions du Nord.

“L’insécurité alimentaire au Nunavut était déjà qualifiée d’urgence de santé publique la plus longue de l’histoire du Canada”, a déclaré Rachel Blais, directrice générale du Qajuqturvik Community Food Centre, à CTVNews.ca. “Et c’est avant les augmentations drastiques des prix des denrées alimentaires et la demande qui en résulte pour les associations caritatives alimentaires sur le territoire.”

Blais a déclaré que le centre alimentaire servait 150 repas par jour. Ce nombre a considérablement augmenté, à mesure que l’inflation augmentait, pour atteindre entre 450 et 500 repas par jour.

“Cela a été une augmentation vraiment surprenante de la demande, d’autant plus que 400 à 500 personnes (ayant accès à la nourriture) dans une communauté de 7 500 personnes sont vraiment substantielles et au-delà de tout ce que nous avons vu pendant la pandémie de COVID-19”, a-t-elle déclaré.

L’augmentation de l’utilisation des banques alimentaires pendant la pandémie a été une forte augmentation par rapport aux années précédentes, mais les organisations continuent de voir leur utilisation augmenter malgré la baisse du chômage.

Près de la moitié (45,4 %) des utilisateurs de banques alimentaires comptent sur l’aide sociale provinciale, qui comprend l’aide sociale générale et l’aide aux personnes handicapées, comme principale source de revenu.

Les Canadiens les plus jeunes représentent 20 % de la population générale, mais ils sont largement surreprésentés dans les banques alimentaires, 1 client sur 3 en 2022 étant des enfants. Le rapport indique qu’en raison des coûts plus élevés pour élever une famille et de l’inflation, davantage d’enfants sont vulnérables à la pauvreté et à la faim.

Le nombre de personnes âgées ayant accès aux banques alimentaires a augmenté de 8,9 % par rapport à 2019. Selon Banques alimentaires Canada, les personnes âgées à faible revenu ont « généralement » un revenu fixe, ce qui les rend plus vulnérables à l’inflation.