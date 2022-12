Les banques alimentaires au Canada demandent plus de ressources et des solutions à long terme

Les banques alimentaires à travers le Canada continuent de faire face à des défis importants en raison d’une augmentation de la demande dans un contexte de taux d’inflation élevés – et 2023 devrait apporter des malheurs similaires, ont déclaré des organisations à CTV News.

Alors que la période des fêtes tire à sa fin, certains de ces groupes encouragent les Canadiens à plaider en faveur d’un changement systémique pour aider les gens à sortir de la pauvreté, ajoutant que l’augmentation de la capacité des banques alimentaires n’est pas une solution à long terme, car l’insécurité alimentaire est liée à des problèmes primordiaux comme l’inégalité des revenus et l’abordabilité du logement.

«Je n’ai jamais vécu une saison des fêtes aussi difficile pour nous en tant qu’individus et en tant qu’organisation», a déclaré Tamisan Bencz-Knight, gestionnaire des relations stratégiques et des partenariats à la banque alimentaire d’Edmonton, dans une entrevue avec CTV News Channel lundi.

Actuellement, la banque alimentaire d’Edmonton a dû ouvrir des services au volant dans des conditions de moins 40 degrés Celsius en raison de la demande.

“Cela ne veut pas dire que les gens n’ont pas été généreux… c’est l’ampleur des besoins”, a-t-elle déclaré. “Ceux qui ont réussi à joindre les deux bouts les années précédentes doivent maintenant compter sur les banques alimentaires.”

La banque alimentaire sert plus de 30 000 personnes chaque mois, ce qui, selon elle, représente «un nombre énorme de personnes» se tournant vers leur organisation.

L’utilisation des banques alimentaires est liée à la difficulté de se payer d’autres nécessités, telles que le logement et le carburant, a-t-elle déclaré. Ceux qui donnaient auparavant et qui connaissent maintenant la même augmentation du coût de la vie demandent maintenant de l’aide à la banque alimentaire, a-t-elle expliqué.

“Notre équipe a dû s’arrêter et guider les gens à travers des étapes qu’ils n’avaient jamais vécues, d’une organisation à laquelle ils avaient l’habitude de donner”, a-t-elle déclaré.

D’autres banques alimentaires au Canada ont signalé les mêmes préoccupations. La Daily Bread Food Bank de Toronto et North York Harvest ont publié en mars des données pour leur rapport annuel Who’s Hungry qui a montré que l’utilisation des banques alimentaires d’avril 2021 à mars 2022 avait augmenté de 16 % d’une année sur l’autre, passant de 1,45 million à 1,68 million.

L’étude a également révélé que plus de 80 % des personnes qui travaillent vivent dans une pauvreté extrême, soit un revenu de 19 000 $ par année ou moins pour une personne seule.

Ceux qui se sont identifiés comme souffrant d’insécurité alimentaire dans l’enquête étaient également de manière disproportionnée des Noirs et des Autochtones, ce que l’étude associe aux effets de longue date du colonialisme et du racisme anti-Noirs dans les institutions canadiennes. Selon des recherches publiées en 2021 dans la Revue canadienne de santé publique, Les Noirs au Canada ont 1,88 fois plus de risques d’insécurité alimentaire que les Blancs. Les chercheurs soulignent comment une vie entière d’être soumis au racisme structurel, de multiples domaines, y compris l’éducation au lieu de travail, peut finir par avoir un impact sur le revenu d’une personne.

De plus, les recherches du Centre canadien de politiques alternatives soulignent également comment les dommages causés par le colonialisme, y compris le système des pensionnats et le génocide, ont affecté le revenu des peuples autochtones au Canada pendant des générations.

Il est important de comprendre que la faim est un problème lié au revenu, et que les dons aux banques alimentaires peuvent aider à nourrir temporairement les familles, mais cela ne contribuera pas à un changement systémique, qui comprendrait des augmentations de salaire, a déclaré Josh Smee, directeur général de Terre-Neuve-et-Labrador. à but non lucratif Food First NL, dans une entrevue avec la Presse canadienne fin novembre.

Et à Vancouver, la Greater Vancouver Food Bank a déclaré à CTV News Vancouver qu’elle acceptait 1 000 nouveaux clients par mois, contre 400 par mois l’année dernière.

BESOIN DE VRAIS SOLUTIONS

“La réalité est que nous avons construit un système où la charité privée remplace où le filet de sécurité sociale devrait être”, a déclaré Smee. “La nourriture elle-même ne sortira pas les gens de la pauvreté.”

Cependant, il encourage ceux qui font des dons aux banques alimentaires à continuer à donner, mais aussi à tendre la main aux législateurs ou à d’autres dirigeants au sujet du changement social.

Les taux d’aide sociale doivent correspondre à l’inflation et le salaire minimum doit être augmenté, a déclaré Smee.

En Ontario, le salaire minimum est passé à 15,50 $ de l’heure à compter du 1er octobre. La Colombie-Britannique a également augmenté le salaire minimum des travailleurs le 1er juin de 15,20 $ de l’heure à 15,65 $. Actuellement, le salaire minimum le plus élevé est au Nunavut, où les gens sont payés 16 $ l’heure.

Mais la question de savoir si le salaire minimum correspond à un salaire décent est discutable. Selon le Ontario Living Wage Network, les personnes vivant dans la région du Grand Toronto devraient gagner au moins 23,15 $ de l’heure pour répondre aux besoins de base, y compris la nourriture et le loyer. L’estimation du salaire décent de l’organisation n’inclut pas le remboursement de la dette ou la capacité de créer des économies.

En Nouvelle-Écosse, l’organisation Feed Nova Scotia a déclaré à CTV News Atlantic le 28 novembre que l’agence voyait 300 nouveaux clients par semaine.

Le directeur exécutif Nick Jennery a déclaré que les résidents devraient contacter les représentants de leur gouvernement local au sujet de l’augmentation de l’insécurité alimentaire dans la province.

Il a donné l’exemple d’un client qui avait besoin d’utiliser une banque alimentaire, mais parce qu’il vit dans une tente, il ne peut pas y cuisiner.

Pour plus de ressources, les gens peuvent utiliser l’outil en ligne de Banques alimentaires Canada qui permet aux particuliers de trouver des banques alimentaires dans leur région