Les banques affirment que les conditions des prêts aux entreprises et aux consommateurs continueront de se durcir

Les conditions de prêt dans les banques américaines sont serrées et devraient se resserrer, selon une enquête de la Réserve fédérale publiée lundi.

La Fed est étroitement surveillée Sondage d’opinion auprès des agents de crédit principaux ont montré que si les conditions de crédit devenaient plus strictes, la demande diminuait également.

Ces résultats sont importants car les économistes qui s’attendent à une récession estiment que la source la plus probable proviendra du système bancaire – qui a dû réagir à une série de 11 hausses de taux d’intérêt ainsi qu’à une crise momentanée en mars lorsque trois institutions de taille moyenne échoué.

« En ce qui concerne les perspectives des banques pour le second semestre 2023, les banques ont déclaré s’attendre à resserrer davantage les normes sur toutes les catégories de prêts », a déclaré la Fed dans un résumé d’enquête. « Les banques ont le plus souvent cité des perspectives économiques moins favorables ou plus incertaines et une détérioration attendue des valeurs des garanties et de la qualité du crédit des prêts comme raisons de s’attendre à resserrer davantage les normes de prêt au cours du reste de 2023. »

Sur la question des prêts à la consommation, les banques « ont déclaré avoir resserré les normes pour les prêts sur cartes de crédit et autres prêts à la consommation, tandis qu’une part nette modérée a déclaré l’avoir fait pour les prêts automobiles ».

Les banques ont également déclaré qu’elles augmentaient le niveau minimum des cotes de crédit lorsqu’elles accordaient des prêts personnels et abaissaient les limites de crédit dans l’espace des prêts à la consommation de 1,9 billion de dollars.

Dans le segment critique des prêts commerciaux et industriels de 2,76 billions de dollars, l’enquête a noté qu’une part « importante » des banques ont déclaré avoir constaté une baisse de la demande de prêts dans un contexte de resserrement des normes dans toutes les tailles d’entreprises.

L’immobilier commercial a également vu une grande partie des banques dire qu’elles ont imposé davantage de restrictions sur les normes ainsi qu’une demande plus faible.

Les responsables de la Fed se disent conscients des conditions dans le secteur bancaire, bien qu’ils continuent d’augmenter les taux d’intérêt pour tenter de faire baisser l’inflation.

Lors de sa conférence de presse après la réunion la semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’enquête sur les prêts soit « conforme à ce que vous attendez ».

« Vous avez des conditions de prêt serrées et qui se resserrent un peu, vous avez une demande faible, et vous savez, cela donne une image de conditions de crédit assez serrées dans l’économie », a déclaré Powell.

La Fed a relevé son taux directeur d’un autre quart de point de pourcentage lors de la réunion, le portant à une fourchette cible de 5,25% à 5,5%, la plus élevée depuis plus de 22 ans.