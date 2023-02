Les banques à but non lucratif sur l’éducation des investisseurs pour stimuler l’investissement des anges noirs

En tant que jeune médecin, le Dr Elizabeth Clayborne a vu le besoin d’une meilleure façon d’arrêter les saignements de nez, une condition courante qu’elle a vue à l’hôpital où elle travaillait, en particulier chez les enfants. Elle a développé un dispositif semblable à un bandage pour votre nez et a obtenu des brevets pour son invention, appelée “NasaClip”. Puis, en 2020, le médecin de la région de Washington, DC-Baltimore a lancé une entreprise pour commercialiser l’appareil. “Je voulais que cela soit disponible pour la maman et le papa de tous les jours”, a déclaré Clayborne, qui à 39 ans est maintenant NasaClip‘s PDG ainsi qu’un médecin de salle d’urgence. “Actuellement, il y a environ un tiers des ménages américains où quelqu’un a des saignements de nez courants et récurrents.”

Le Dr Elizabeth Clayborne montre le dispositif NasaClip qu’elle a inventé pour arrêter les saignements de nez. Steve Washington, CNBC

Après avoir fait appel à leurs amis et à leur famille, de nombreuses startups comme NasaClip essaient d’obtenir des financements d’investisseurs individuels – appelés “investisseurs providentiels” – à un stade précoce de leur activité. Pourtant, seule une fraction de ces investisseurs sont noirs. En savoir plus sur les finances personnelles :

L’espérance de vie dépasse l’inflation de l’épargne-retraite

Les bâtisseurs de richesse noirs de première génération doivent se mettre en premier

Faites 5 mouvements pour mettre en place le succès financier dans la nouvelle année “J’ai été fortement soutenue par des investisseurs providentiels qui s’intéressent aux entreprises appartenant à des femmes et à des minorités”, a déclaré Clayborne. “Et vraiment, sans eux, je ne serais pas en mesure de faire ces premiers pas essentiels pour arriver là où je suis aujourd’hui.” Pourtant, obtenir un financement pour une startup est difficile, en particulier pour les entrepreneurs et fondateurs noirs. En 2020, l’année où George Floyd a été assassiné, les fondateurs noirs ont obtenu un record de 16% des investissements providentiels, contre 0,5% en 2019. Cependant, en 2021, ce chiffre est tombé à seulement 2%, selon une étude du Association des capitaux providentielsqui représente des particuliers et des groupes d’investisseurs. Cette forte baisse pour les fondateurs noirs était “décevante”, a déclaré Pat Gouhin, PDG de l’Angel Capital Association. “Nous essayons toujours de faire ce que nous pouvons pour faire en sorte que le plus de fonds possible aillent à ces communautés sous-représentées.”

Stimuler la diversité des fondateurs et des bailleurs de fonds

“Les entreprises noires ne reçoivent tout simplement pas le financement”, a déclaré Jill Johnson, PDG de l’Institute for Entrepreneurial Leadership, une organisation de développement économique à but non lucratif basée à Newark, New Jersey. “Et surtout quand on regarde les femmes noires, c’est encore moins.” Johnson a lancé l’IFEL en 2002 pour soutenir les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises, mais au fil des ans, il a constaté qu’ils ne bougeaient pas suffisamment l’aiguille pour avoir accès au capital. “Je ne veux pas avoir cette même conversation sur l’accès au capital dans 20 ans”, a déclaré Johnson. “Je ne veux pas que mes enfants, lorsqu’ils se préparent à démarrer une entreprise, essaient de comprendre l’accès au capital.”

Toute personne ayant une capacité financière doit s’impliquer dans cet écosystème d’investisseurs pour fournir l’accès au capital dont les entreprises appartenant à des Noirs ont désespérément besoin. Jill Johnson PDG de l’Institut pour le leadership entrepreneurial

En 2020, Johnson a conçu un programme appelé “Making of Black Angels” pour éduquer les investisseurs providentiels potentiels et les mettre en contact avec des propriétaires d’entreprises noires pour aider les startups à obtenir un financement essentiel. “Le capital aux États-Unis d’Amérique est si abondant”, a-t-elle déclaré. “Pourtant, nous avons certains groupes qui ont été historiquement exclus de cet accès – et nous devons changer cela. “Quiconque ayant la capacité financière doit s’impliquer dans cet écosystème d’investisseurs pour fournir l’accès au capital dont les entreprises appartenant à des Noirs ont désespérément besoin”, a ajouté Johnson.

Devenir un investisseur providentiel

Pour faire des investissements de démarrage en tant qu’investisseur providentiel, vous devez être un “investisseur accrédité“, comme indiqué par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les personnes doivent avoir gagné un revenu supérieur à 200 000 $ (ou un revenu combiné de 300 000 $ avec un conjoint) au cours de chacune des deux années précédentes ou une valeur nette supérieure à 1 000 000 $, seule ou avec un conjoint, à l’exclusion de la valeur de leur résidence principale. Le La SEC met également en garde que “les investissements à un stade précoce peuvent impliquer des risques très élevés” et “vous devez rechercher soigneusement toute offre avant de prendre une décision d’investissement”. Plus des deux tiers des startups n’affichent jamais de rendement positif.

Risques et avantages de l’investissement providentiel

Pourtant, ces statistiques n’ont pas dissuadé l’investisseur Gina Nisbeth de faire ses devoirs et de soutenir financièrement les entreprises en lesquelles elle croit. “Je m’attends absolument à un retour économique; je crois en ces entreprises”, a déclaré Nisbeth, l’une des plus de 250 participants au cours virtuel Making of Black Angels et à d’autres événements. Nisbeth, basée à Annapolis, Maryland, a entendu pour la première fois le discours de Clayborne sur NasaClip lors d’une réunion virtuelle, organisée par IFEL, qui a présenté les fondateurs de startups noires à de potentiels investisseurs providentiels. Après ce pitch, Nisbeth a initialement investi 7 000 $. Plus tard, elle a investi 10 000 $ de plus et est devenue conseillère d’entreprise. Au cours des deux dernières années, a déclaré Nisbeth, elle a investi dans plusieurs startups. “Je pense que les entreprises elles-mêmes vont se développer”, a-t-elle déclaré. “Je crois qu’ils vont embaucher des personnes de couleur et cela met du capital entre les mains des personnes de couleur – cela, pour moi, résout l’écart de richesse raciale.” Avant de lancer son propre cabinet de conseil l’année dernière, Nisbeth a travaillé dans le financement du développement communautaire chez Citigroup. Maintenant, dit-elle, elle est enthousiasmée par l’opportunité d’aider les fondateurs au-delà de la simple fourniture de capital.